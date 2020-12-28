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Скрупулезная реставрация дверей мавзолея вековой давности: фото до и после

Скрупулезная реставрация дверей мавзолея вековой давности: фото до и после (8 фото)

Автор:
28 декабря 2020 10:49
Метки: Reddit   memento mori   до и после   мавзолей   реставрация   своими руками   фото   
1667
8
Пользователь сайта Reddit с ником "MoonMoonMoonMoonSun" опубликовал серию снимков своей работы. Он занимается реставрацией различных памятников архитектуры. На этот раз он проделал серьезную работа над дверями в мавзолей вековой давности.
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Метки: Reddit   memento mori   до и после   мавзолей   реставрация   своими руками   фото   
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4  комментария
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2k
Voland 47 минут назад
"Внимание пользователей привлекла не только сама реставрация, но и надпись над входом в мавзолей "Momento Mori", давно ставшая крылатой.
В переводе с латыни она означает: "Помни, что ты должен умереть"

Нет, это фраза в переводе звучит как "Помни о смерти" и смысл ее в том, что все смертны вне зависимости от заслуг, славы, денег и прочего. И никто ни кому ничего не должен.
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32k
parallax 11 минут назад
Прошли столетия, а мастера своего дела остались.
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4k
yahaomsk Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Горожанин Час назад
Моментально в море...
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