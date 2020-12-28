Скрупулезная реставрация дверей мавзолея вековой давности: фото до и после

Пользователь сайта Reddit с ником "MoonMoonMoonMoonSun" опубликовал серию снимков своей работы. Он занимается реставрацией различных памятников архитектуры. На этот раз он проделал серьезную работа над дверями в мавзолей вековой давности.
Основная цель реставрации - сохранить все возможные детали ушедшей эпохи. Мастер постарался на славу, восстанавливая двери
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Пост набрал более тысячи комментариев и десятки лайков. Только полюбуйтесь, какую тонкую, непростую и аккуратную работу провел мастер
Внимание пользователей привлекла не только сама реставрация, но и надпись над входом в мавзолей "Momento Mori", давно ставшая крылатой
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В переводе с латыни она означает: "Помни, что ты должен умереть"
Нет, это фраза в переводе звучит как "Помни о смерти" и смысл ее в том, что все смертны вне зависимости от заслуг, славы, денег и прочего. И никто ни кому ничего не должен.