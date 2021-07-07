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«Незнайка на Луне»: Цитаты из книги Николая Носова

«Незнайка на Луне»: Цитаты из книги Николая Носова (1 фото)

Автор:
07 июля 2021 21:09
Метки: интересно   литература   писатели   факты   
641
1

«Я понял, что сочинять для детей — наилучшая работа, она требует очень много знаний, и не только литературных», — вспоминал Николай Носов о начале своей карьеры.
Автор был уверен, что к юным читателям нужно относиться не только с любовью, но и с уважением. Возможно, именно поэтому его книги, опубликованные еще во второй половине XX века, популярны до сих пор, а «Незнайку на Луне» экономисты называют самым толковым учебником по их специальности.

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Метки: интересно   литература   писатели   факты   
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7  комментариев
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9k
myymoo 2 часа назад
Вполне актуально и по сей день, я бы даже сказал вот прямо сейчас особенно.
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−72
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Какая экстремистская книжка! Вы ещё чиполлино процитируйте...
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66k
Время - Ч. 2 часа назад
Зовите Милонова!..
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720
Not Found! 2 часа назад
"...а попробуй скажи хоть самую чистую правду так тебе накладут по шее, и дело с концом!"
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10k
uutb 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Кредитное рабство

Я тогда на завод поступил и зарабатывать стал прилично. Даже на черный день начал деньги откладывать, на тот случай, значит, если снова вдруг безработным стану. Только трудно, конечно, было удержаться, чтоб не истратить денежки. А тут все еще стали говорить, что мне надо купить автомобиль. Я и говорю: зачем мне автомобиль? Я могу и пешком ходить. А мне говорят: пешком стыдно ходить. Пешком только бедняки ходят. К тому же автомобиль можно купить в рассрочку. Сделаешь небольшой денежный взнос, получишь автомобиль, а потом будешь каждый месяц понемногу платить, пока все деньги не выплатишь. Ну, я так и сделал. Пусть, думаю, все воображают, что я тоже богач. Заплатил первый взнос, получил автомобиль. Сел, поехал, да тут же и свалился в ка-а-ах-ха-наву (от волнения Козлик даже заикаться стал). Авто-аха-мобиль поломал, понимаешь, ногу сломал и еще четыре ребра. Ну, а автомобиль ты починил потом? спросил Незнайка. Что ты! Пока я болел, меня с работы прогнали. А тут пришла пора за автомобиль взнос платить. А денег-то у меня нет! Ну мне говорят: отдавай тогда авто-аха-ха-мобиль обратно. Я говорю: идите, берите в каа-ха-ханаве. Хотели меня судить за то, что автомобиль испортил, да увидели, что с меня все равно нечего взять, и отвязались. Так ни автомобиля у меня не стало, ни денег".

Кремлебот на антифишках перед выборами

голопузый утешитель отправляющихся на Дурацкий остров («Послушайте меня, братцы! Не надо плакать!.. Сыты будем как-нибудь проживем!»)

Современная культурка

Ты, братец, лучше на эту картину не смотри, говорил ему Козлик. Не ломай голову зря. Тут все равно ничего понять нельзя. У нас все художники так рисуют, потому что богачи только такие картины и покупают. Один намалюет такие вот загогулинки, другой изобразит какие-то непонятные закорючечки, третий вовсе нальет жидкой краски в лохань и хватит ею посреди холста, так что получится какое-то несуразное, бессмысленное пятно. Ты на это пятно смотришь и ничего не можешь понять просто мерзость какая-то! А богачи смотрят да еще и похваливают. «Нам, говорят, и не нужно, чтоб картина была понятная. Мы вовсе не хотим, чтоб какой-то художник чему-то там нас учил. Богатый и без художника всё понимает, а бедняку и не нужно ничего понимать. На то он и бедняк, чтоб ничего не понимать и в темноте жить».
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