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10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"

10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита" (11 фото)

Автор:
15 марта 2021 15:54
Сообщество : Факты
Метки: интересное   истории   литература   писатели   советские писатели   факты   
2369
11
Михаил Булгаков - одна из самых загадочных персон русской литературы. До сих пор "нехорошая квартира" в Москве привлекает множество посетителей, особенно в "Ночь музеев", когда сотни людей выстраиваются в длинные очереди, вдоль Садового кольца.
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Метки: интересное   истории   литература   писатели   советские писатели   факты   
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14  комментариев
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57k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
гениальный роман , перечитываю его не один раз уже за много лет и все равно не надоедает все так же проживаю перепетии героев и все так же переживаю события описанные в романе . Мало таких вещей
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23k
Андрей Эйнав 45 минут назад
Мощная вещь!Когда-то ,работая в "почтовом ящике", на дежурствах в ВЦ(вычислительном центре), ради распечатки романа на АЦПУ с магнитной ленты, шли на то,чтобы остановить союзную оперативку...Насаживали распечатанные листочки по номерам на скоросшиватель и читали до дыр... Ну,старики,подтвердите!
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8k
_Giorgio_ Андрей Эйнав Полчаса назад
Да, первый раз увидел эту книгу у одноклассника, распечатанную на принтере и сшитую вручную, не помню точно, в 85-м примерно. Состояние было очень потрепанное, очередь на не стояла на несколько месяцев вперед.
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4k
Mike Snow _Giorgio_ 8 минут назад
у меня 85 года издания нормальная типографская книга.
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8k
uutb 59 минут назад
Не могу не прокомментировать. Первый раз прочитал лет в 15- ничего не понял, в память врезался только кот Бегемот(см. аватарку) и то, что герои постоянно пили. Второй раз прочёл лет так в 27... За ночь.... Не отрываясь... Взахлеб... До сих пор любимое произведение, но читать его нужно не в молодости, а в более-менее зрелом возрасте.
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438
Серега uutb Полчаса назад
Соглашусь - в программе средней школы, ну не зашло. На даче случайно взял на ночь почитать (лет 25-27 было) и все.... Десять страниц вперед, две назад... Просто балдел от перечитывания.
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40k
Соломей Час назад
Только начал читать, и бросил, нуегонафиг.
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20k
SerGProS Час назад
Мне только недавно открылось: почему рукописи не горят и для чего писал роман о Понтии Пилате Мастер
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46k
Albert GER 2 часа назад
Почему на западе?
У родителей был этот роман в дом. Библиотеке.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
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12k
Альф 57 2 часа назад
Были времена такие, я тоже написал что Бога нет - в школе все так писали. Потом, случайно мне на руки попала эта книга, прочитал за 2 дня. Представьте себе мой страх, 14 летнего мальчика, впервые почувствовавщего присутствие чего то потустороннего, непонятного.. Впервые в жизни тогда испугался, очень жалел что написал как все.
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