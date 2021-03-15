10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"

Он был построен в 1903 году. И именно там, в коммунальной квартире №50 и жил какое-то время Михаил Афанасьевич. Этот дом просто шедевр стиля модерн, а "квартирка" стала известна благодаря описанию ее жильцов и быта в романе "Мастер и Маргарита".

А дом этот был владением миллионера и табачного фабриканта Ильи Давидовича Пигита, который купил участок земли под табачную фабрику, однако рядом стоял храм (сейчас его не существует), а церковь выступала против табакокурения. Пигит ссориться с церковью не хотел и вместо фабрики построил доходный дом.

Он заселял туда богему, культурных деятелей. В этом доме были мастерские авангардистов Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского. И кстати, именно там и познакомились Сергей Есенин и Айседора Дункан.