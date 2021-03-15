10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"

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Михаил Булгаков - одна из самых загадочных персон русской литературы. До сих пор "нехорошая квартира" в Москве привлекает множество посетителей, особенно в "Ночь музеев", когда сотни людей выстраиваются в длинные очереди, вдоль Садового кольца.
Удивительно, как спустя столько десятков лет роман все еще актуален.
"Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны ну, что ж обыкновенные люди в общем, напоминают прежних квартирный вопрос только испортил их".
"Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны ну, что ж обыкновенные люди в общем, напоминают прежних квартирный вопрос только испортил их".
Дом на Большой Садовой
Он был построен в 1903 году. И именно там, в коммунальной квартире №50 и жил какое-то время Михаил Афанасьевич. Этот дом просто шедевр стиля модерн, а "квартирка" стала известна благодаря описанию ее жильцов и быта в романе "Мастер и Маргарита".
А дом этот был владением миллионера и табачного фабриканта Ильи Давидовича Пигита, который купил участок земли под табачную фабрику, однако рядом стоял храм (сейчас его не существует), а церковь выступала против табакокурения. Пигит ссориться с церковью не хотел и вместо фабрики построил доходный дом.
Он заселял туда богему, культурных деятелей. В этом доме были мастерские авангардистов Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского. И кстати, именно там и познакомились Сергей Есенин и Айседора Дункан.
А дом этот был владением миллионера и табачного фабриканта Ильи Давидовича Пигита, который купил участок земли под табачную фабрику, однако рядом стоял храм (сейчас его не существует), а церковь выступала против табакокурения. Пигит ссориться с церковью не хотел и вместо фабрики построил доходный дом.
Он заселял туда богему, культурных деятелей. В этом доме были мастерские авангардистов Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского. И кстати, именно там и познакомились Сергей Есенин и Айседора Дункан.
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Фанни Каплан
А вот "нехорошей" квартира стала еще до романа "Мастер и Маргарита". Еще до приезда в Москву Михаила Афанасьевича, в ней жила эсерка Фанни Каплан (летом 1917 года), которая была подругой племянницы Пигита. А у самой Каплан был роман с братом Ленина Дмитрием Ульяновым. Вскоре, в середине 1918 года было совершено покушение на Владимира Ленина, виновницей была официально признана Каплан, которую казнили в Кремле.
Почему пруды Патриаршие
Так их назвали, потому что они располагались на земле, освобожденной от налогов в, так называемой, Патриаршей слободе, которую основал патриарх Гермоген. На территории слободы был организован выгул коров, коз. Один из ближайших переулков поэтому был назван Козихинским.
Театр "Варьете"
На рубеже XIX -XX веков рядом с доходным домом Пигита был парк "Аквариум" (сейчас на этом месте Театр Сатиры) - место всяческих увеселительных заведений. Во времена Булгакова там было варьете. Кстати, в романе тот самый "сеанс черной магии" идет ночью, со Страстной пятницы на Великую субботу. Вообще все события в "Мастере и Маргарите" происходят в предпасхальную неделю, когда люди посещают храмы, но в романе все совсем иначе.
О Надежде Крупской, жене Ленина
Когда Михаил Булгаков приехал в Москву осенью 1921 года он снимал вместе с женой комнату в квартире №50. Сестре он писал: "Самый ужасный вопрос в Москве - квартирный… Комната скверная, соседство тоже, оседлым себя не чувствую, устроиться в неё стоило больших хлопот…"
Им удалось поселиться там только после того как Надежда Крупская, которая руководила журналом, куда Булгаков писал фельетоны, вмешалась.
Им удалось поселиться там только после того как Надежда Крупская, которая руководила журналом, куда Булгаков писал фельетоны, вмешалась.
Откуда взялся Коровьев?
Фамилия одного из свиты Воланда была взята неспроста. Из окна комнаты Булгакова был виден Ермолаевский переулок, которые в народе называли Коровьевым переулком. Там коровы паслись и он был весь усеян отходами их жизнедеятельности.
История Чумы-Аннушки
О, эта скверная дама жила в реальности. Соседкой Булгаковых была чрезмерно скандальная Анна Горячева. Вообще, практически всех персонажей романа Михаил Афанасьевич, списал с жителей той коммунальной квартиры. Писателю претил советский быт и он безжалостно поливал его сатирой. Вообще, в доме на Большой Садовой, 10 у Булгакова были весьма плодотворные годы: здесь он работал над "Белой гвардией", "Роковыми яйцами", "Записками юного врача", "Дьяволиадой".
История кота Бегемота
Даже у этого кота был реальный прототип. За одним маленьким исключением: в жизни это был не кот, а собака. Черный пес Булгакова по кличке Бегемот. Собака была очень умна, есть даже история, что когда семья Булгаковых отмечала новый Новый год, после боя курантов пес пролаял ровно 12 раз, хотя его никто не учил этому.
О создании музея
Михаил Афанасьевич прожил в "нехорошей квартире" три года с 1921 по 1924 годы. В 1994 году она была в аварийном состоянии и передана Фонду М.А. Булгакова, что там создали музей писателя. До наших дней в квартире сохранились щеколды на окнах, двери, ручки, овальное окно, до которых дотрагивалась рука писателя.
В комнате писателя, где он жил, висит полка, которую он купил, а стол не тот, что был именно в этой комнате, но он привезен с Пречистенки, 24, из квартиры дяди Булгакова, где он частенько бывал в гостях. Подлинные вещи Михаила Афанасьевича находятся в соседней комнате музея, в которой воссоздали обстановку его последней квартиры в Нащокинском переулке.
В комнате писателя, где он жил, висит полка, которую он купил, а стол не тот, что был именно в этой комнате, но он привезен с Пречистенки, 24, из квартиры дяди Булгакова, где он частенько бывал в гостях. Подлинные вещи Михаила Афанасьевича находятся в соседней комнате музея, в которой воссоздали обстановку его последней квартиры в Нащокинском переулке.
Сожжение романа
Самый первый вариант романа Булгаков сжег в 1928 году , как и Мастер. Напоминает любимого Михаилом Афанасьевичем Гоголя, который спалил второй том романа "Мертвых душ".
После сожжения рукописи мысли о романе писателя не отпускали. Произведение создавалась мучительно, тяжело, он действительно выстрадал его. Шифровал, прятал и надиктовывал, будучи уже смертельно больным, борясь с мучительными болями, впадая, порой, в беспамятство.
Михаил Булгаков умер со словами о романе: "Чтобы знали. Чтобы знали". Он взял с жены, Елены Сергеевны, клятву, что роман увидит свет.
Его опубликовали в сокращённом варианте через 26 лет после смерти писателя. "Мастер и Маргарита" переведен на сотни языков, многократно разобран и истолкован и до сих воспринимается (особенно на Западе) как одна из вершин русской литературы 20 века.
После сожжения рукописи мысли о романе писателя не отпускали. Произведение создавалась мучительно, тяжело, он действительно выстрадал его. Шифровал, прятал и надиктовывал, будучи уже смертельно больным, борясь с мучительными болями, впадая, порой, в беспамятство.
Михаил Булгаков умер со словами о романе: "Чтобы знали. Чтобы знали". Он взял с жены, Елены Сергеевны, клятву, что роман увидит свет.
Его опубликовали в сокращённом варианте через 26 лет после смерти писателя. "Мастер и Маргарита" переведен на сотни языков, многократно разобран и истолкован и до сих воспринимается (особенно на Западе) как одна из вершин русской литературы 20 века.
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