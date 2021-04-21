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"За очки я вас порву": женщина задержала грабителей после того, как лишилась дорогого аксессуара

"За очки я вас порву": женщина задержала грабителей после того, как лишилась дорогого аксессуара (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 07:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   воры   ограбление   очки   полиция   сан-паулу   
741
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1
Женщины - существа терпеливые, и могут долго не реагировать на раздражитель. Однако достаточно перейти границы - и тут обидчику уже никто не сможет помочь. А вот что может сыграть роль последней капли, не знает никто.

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Метки: видео   воры   ограбление   очки   полиция   сан-паулу   
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8  комментариев
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7k
Кенвуд 51 минуту назад
Ненавижу воров и грабителей. Всем руки по яйца отрубать
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182k
WolF 6 минут назад
Как говорится, жадность фраера сгубила.
Не стащил бы один грабитель с головы жертвы еще и очки -укатили бы они на машине с награбленным и ищи ветра в поле. А так будут вспоминать про те очки в местах не столь отдаленных.
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7k
Иван Пухов 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Иван Акимов Полчаса назад
Бойтесь гнева терпеливого!
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394
С того Берега моря 38 минут назад
Нельзя отнимать последнее, иначе жертва может стать хищником!!
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26k
Aqueronte 41 минуту назад
Олды поймут
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21k
Батончик с маком 47 минут назад
Однажды я видел на что способен очкарик, которому очки разбили. Ботаник в гневе был страшен когда догонял троих придурков. Одного догнал и кара кирпичом была жестокой
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