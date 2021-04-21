741
4
1
Женщины - существа терпеливые, и могут долго не реагировать на раздражитель. Однако достаточно перейти границы - и тут обидчику уже никто не сможет помочь. А вот что может сыграть роль последней капли, не знает никто.
Сан-Паулу печально знаменит частыми ограблениями. Воришек на улицах города так много, что им никто не удивляется и, если рядом не оказывается подмоги, просто отдает все, что при себе, чтобы не связываться.
Но так поступают не все. Видео, на которое попало ограбление женщины, могло стать ничем не примечательной историей очередного налета воришек на обычных жителей города, если бы не забавная деталь. Дама покорно отдала уличным грабителям деньги, телефон, но когда один из них стянул с головы женщины ее очки, запротестовала.
Она набросилась на воришку, усевшегося было в ее авто и стала пытаться вытащить его из машины.
Борьба была не слишком продолжительной. На счастье женщины, неподалеку проезжал полицейский патруль, и грабителям ничего не оставалось, как сдаться стражам порядка.
В общем, не будите в женщине зверя, или никто не знает, что станет последней каплей, если имеешь дело с разгневанной дамой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Жители Лондона объединились, чтобы поймать мужчину, ограбившего ювелирный магазин
- Женщина-полицейский применила оружие, чтобы отпугнуть налетчиков пытавшихся угнать автомобиль
- Три шведки задержали и скрутили мигранта-воришку
- Взяли тепленькими: погоня за воришками в США и их поимка попали на видео
- В Москве мужчина решил продать часы за 3,5 миллиона, но был избит и ограблен
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
Не стащил бы один грабитель с головы жертвы еще и очки -укатили бы они на машине с награбленным и ищи ветра в поле. А так будут вспоминать про те очки в местах не столь отдаленных.