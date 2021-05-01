О том, что роботы рано или поздно заменят человека на сложных и опасных работах говорилось очень давно. С каждым днём прогресс всё быстрее приближает нас к этому времени. Но не везде люди позитивно воспринимают появление роботов в обычной жизни.

0 Источник: Робота-собаку, созданную компанией Boston Dynamics приняли в ряды полиции в августе 2020 года. Тогда управление полиции посчитало, что этот робот может применяться в экстренных ситуациях, когда жизнь сотрудников полиции подвергается опасности.

0 Источник: Робот-пёс по кличке Digidog прекрасно справлялся со своими обязанностями. Он оснащён камерами для поиска местности и отправки отснятого материала в реальном времени, а также имеет искусственный интеллект для самостоятельной навигации. Поддерживает двустороннюю связь, например, если офицеру нужно поговорить с подозреваемым. Короче, очень полезная в хозяйстве штука.

Вот только горожане при виде этакой «шайтан-машины» решили, что не готовы к столь футуристическому будущему. После того как в феврале робота-пса задействовали в спецоперации, когда преступник ворвался в квартиру в Бронксе и захватил заложников, люди начали возмущаться. Дескать уж больно всё выглядело как сцена из фильма-антиутопии.

0 Источник: Апрельская операция с робопсом в многоквартирном доме в Манхэттене, где живут преимущественно малообеспеченные горожане, и вовсе встревожила активистов. Они усмотрели в этом акт отдаления властей от народа. И объявили несчастного робота - символом чрезмерно агрессивных действий против жителей неблагополучных районов.

Члены городского совета Нью-Йорка заинтересовались происходящей ситуацией и запросили у полицейского департамента документацию, связанную с арендой устройства. Ведь деньги на аренду робота платят налогоплательщики.