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О том, что роботы рано или поздно заменят человека на сложных и опасных работах говорилось очень давно. С каждым днём прогресс всё быстрее приближает нас к этому времени. Но не везде люди позитивно воспринимают появление роботов в обычной жизни.
Робота-собаку, созданную компанией Boston Dynamics приняли в ряды полиции в августе 2020 года. Тогда управление полиции посчитало, что этот робот может применяться в экстренных ситуациях, когда жизнь сотрудников полиции подвергается опасности.
Робот-пёс по кличке Digidog прекрасно справлялся со своими обязанностями. Он оснащён камерами для поиска местности и отправки отснятого материала в реальном времени, а также имеет искусственный интеллект для самостоятельной навигации. Поддерживает двустороннюю связь, например, если офицеру нужно поговорить с подозреваемым. Короче, очень полезная в хозяйстве штука.
Вот только горожане при виде этакой «шайтан-машины» решили, что не готовы к столь футуристическому будущему. После того как в феврале робота-пса задействовали в спецоперации, когда преступник ворвался в квартиру в Бронксе и захватил заложников, люди начали возмущаться. Дескать уж больно всё выглядело как сцена из фильма-антиутопии.
Общественность Нью-Йорка выступила против «милитаризации полиции». Особо впечатлительные даже нашли сходство собаки-робота с роботами-убийцами из сериала «Чёрное зеркало».
Апрельская операция с робопсом в многоквартирном доме в Манхэттене, где живут преимущественно малообеспеченные горожане, и вовсе встревожила активистов. Они усмотрели в этом акт отдаления властей от народа. И объявили несчастного робота - символом чрезмерно агрессивных действий против жителей неблагополучных районов.
Члены городского совета Нью-Йорка заинтересовались происходящей ситуацией и запросили у полицейского департамента документацию, связанную с арендой устройства. Ведь деньги на аренду робота платят налогоплательщики.
Но полицейские сработали на опережение и уже отказались от услуг Boston Dynamics. Контракт стоимостью 94 000 долларов был прекращён досрочно 22 апреля. А робота вот-вот вернут производителю. Заместитель комиссара департамента полиции Нью-Йорка по разведке и антитеррористической деятельности Джон Миллер заявил, что они вынуждены прервать контракт, так как робот стал мишенью для людей, которые "некорректно использовали его, чтобы разжигать споры о расовых проблемах и слежке". Пока американские полицейские решили не экспериментировать с какими "помощниками" их и французские и сингапурские коллеги от таких технологий отказываться не собираются. А как вы считаете нужны ли подобные "собаки" в полиции?
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Если так слушать негров, то можно отложить все технологии и работать с палками.
SJW (англ. Social Justice Warriors; рус. борцуны за социальную справедливость, БСС, оскорбляди, социал-куколдисты; самоназв. S-Jews) парадоксальная помесь фошыстов с толерастами родом из американских и западноевропейских интернетов. Широко представлены в таких парках культуры и отдыха, как Facebook, Tumblr, Twitter и на многочисленных американских сайтах для подростков и хипстеров. Активно пытаются давить свободу слова в западном мире, в чем по состоянию на начало 2020-х немало преуспели.