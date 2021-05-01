FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2704 поста • 1049 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Робота-собаку уволили из нью-йоркской полиции за слишком футуристический вид

Робота-собаку уволили из нью-йоркской полиции за слишком футуристический вид (5 фото + 2 видео)

Автор:
01 мая 2021 15:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: америка   видео   нью-йорк   полиция   робопес   робот-пес   
1082
5
2
О том, что роботы рано или поздно заменят человека на сложных и опасных работах говорилось очень давно. С каждым днём прогресс всё быстрее приближает нас к этому времени. Но не везде люди позитивно воспринимают появление роботов в обычной жизни.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: америка   видео   нью-йорк   полиция   робопес   робот-пес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
vikklu 3 часа назад
Просто он не гей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
542
Sexxxton 20 минут назад
Брехня. Просто он работал в гетто и успел застрелить несколько негров и одного даже задушил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
256
Nane First NameLast Sexxxton 17 минут назад
А еще нескольких загнал на дерево и хотел покусать и обоссать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Пётровыч Полчаса назад
Негры добились того, что власти признали "некорректно использовали его, чтобы разжигать споры о расовых проблемах и слежке"
Если так слушать негров, то можно отложить все технологии и работать с палками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sam22 59 минут назад
Остаётся угадать цвет кожи большинства протестующих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
180
manul74 Час назад
она этого не забудет.... кожаные ублюдки поплатятся за это |)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
363
Алексей Попов 2 часа назад
Как говорится: ДБ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Караганда 2 часа назад
вроде чёрно голубой-им ещё это аукнется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 2 часа назад
Рано или поздно все равно подобных роботов в полиции будет много, не смотря на крики тупых SJW. Это выгоднее и защищает полицейских
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Equilibrium 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
256
Nane First NameLast 2 часа назад
Вот дремучие. Такого робопёселя заплевали. Лучше б написали петицию, чтобы его обратно в желтый перекрасили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) «Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции Подросток прокатил полицейского на капоте "Жигулей" и заработал уголовную статью Подросток прокатил полицейского на капоте "Жигулей" и заработал уголовную статью Силовики столицы раскрыли банду, использовавшую для похищения телефонов несовершеннолетних детей Силовики столицы раскрыли банду, использовавшую для похищения телефонов несовершеннолетних детей "За очки я вас порву": женщина задержала грабителей после того, как лишилась дорогого аксессуара "За очки я вас порву": женщина задержала грабителей после того, как лишилась дорогого аксессуара В Японии кошка спасла жизнь человеку и на один день стала начальником полиции В Японии кошка спасла жизнь человеку и на один день стала начальником полиции
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

90877



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ деловых котеек, занятых очень важной работой
0
41
20+ деловых котеек, занятых очень важной работой
25 русских царей, императоров, руководителей, президентов, выстроенных по росту
4
113
25 русских царей, императоров, руководителей, президентов, выстроенных по росту
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Буду на Пасху готовить праздничное горячее блюдо!
3
36
Буду на Пасху готовить праздничное горячее блюдо!
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#факты#красота#комментарии#автомир#еда#приколы#шоу бизнес
#фото#животные#СССР#интересное#дети#позитив#прикольные#кино#санкт-петербург#Фотографии.
#прикол#история#подборка#природа#забавно#сатира#Россия#мемы#сша#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться