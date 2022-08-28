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Как быстро довести вегана до истерики

Как быстро довести вегана до истерики

Автор:
28 августа 2022 18:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: vegan   Нью-Йорк   видео   демонстрация   истерика   шашлык   
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Ничем не примечательное шествие вегетарианцев в Нью-Йорке почтил своим присутствием любитель мяса.


Нью-Йоркские активисты в порыве благородства, требовали освободить фермерских животных и перестать есть мясо. Ну и попутно лишить тысячи людей работы, так как закрытие ферм явно не поспособствует сокращению безработных, но кто же думает о такой мелочи.



И всё шло чинно благородно, под присмотром полиции, пока к демонстрантам не присоединился мясоед, да ещё и с шашлыком.



Мадам просто порвало от злости, но реакция окружающих весьма забавна.

Источник:

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Метки: vegan   Нью-Йорк   видео   демонстрация   истерика   шашлык   
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50  комментариев
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4k
Горожанин Час назад
Секрет веганства весьма прост. Правда, зря его открываю. Ну, ладно, я же добрый))) У веганов по причине отсутствия животных жиров резко затормаживается и неполноценно идёт синтез специфических липидных клеток головного мозга - глии. А глия - это основа гематоэнцефалического барьера. Это барьер, который не пропускает всякую гадость к нейронам. Так вот, у веганов он разрушается, не полностью, конечно, но всё же. В итоге веганам для интоксикации мозга и, как следствие - опьянения, эйфории, возбуждения и изменения сознания, вовсе не нужно употреблять алкоголь. Они просто "тащатся" от всего, чего угодно, что едят. Конечно, это не так остро, но ощутимо при неполноценной у них работе гематоэнцефалического барьера. Именно поэтому психика реальных веганов такая специфическая, они просто постоянно немного всегда под градусом и возбуждены. Они сами своё состояние и постоянное отравление мозга не осознают. Поэтому объяснять им что-то бесполезно)))
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731k
А.Берестенко Минуту назад
В поле недалеко от деревни Биллингсхерст, Западный Суссекс 30 коров решили, что 55-летняя вегетарианка и собака покушаются на их кормовую базу и перешли к активным действиям. Боевая операция, к сожалению, завершилась победой коров. Тело женщины обнаружили местные жители. Почти час парамедики проводили сердечно-лёгочную реанимацию, но были вынуждены констатировать смерть.
«Мысль о том, что её растоптали коровы, просто отвратительна. Она их даже не ела, она была вегетарианкой», сообщила подруга погибшей.
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10k
a_komolow Минуту назад
В случае апокалипсиса веганов съедят первыми!

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12k
кира 6 минут назад
Мужик красавец!!! С таким смаком жует шашлык и прикалывается!!!
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0
Владимир Быстров 11 минут назад
Они животных объедают
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−6
Alex Furlong 20 минут назад
а с чего она решила что у него маленький писюн?

повторила раза 2
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21k
BiZ 21 минуту назад
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507
ManA108 21 минуту назад
Каждый выбирает себе диету.Зачем кому-то навязывать свои вкусы?А веганы я считаю вообще сумашедшие!Зачем свой бзик навязывать другим.
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12k
Павел Полчаса назад
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11k
Александр Полчаса назад
Картинка со звуком)))
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−37
Andrey 38 минут назад
пардон,если веганы против убийства животных - то почему они отбирают их еду? обрекая животных на голодную смерть ! и трава тоже живой организм кстати !
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87k
Феофан 46 минут назад
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Феофан 46 минут назад
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Феофан 47 минут назад
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Феофан 47 минут назад
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87k
Феофан 48 минут назад
Как быстро довести вегана до истерикиПосмотреть
Как быстро довести вегана до истерики
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72
Александр Шевченко Феофан 15 минут назад
Хорошему куску и рот радуется
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28k
Григорий 48 минут назад
Парень кушает, молчит, она на него орет, машет руками прямо у лица, брызжет слюной на его еду (а че она не в маске? он не может кушать в маске, но она может ходить в ней), нарушает личностное пространство, и вообще очень агрессивна.
+ 5 Гриффиндору!
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Феофан 48 минут назад
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6k
Mixalych 48 минут назад
У травоядных нет клыков, а у хищников и всеядных есть. Почему веганы не вырвут себе зубы? Не все, всего 4.
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Феофан 49 минут назад
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Феофан 50 минут назад
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