Как быстро довести вегана до истерики

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Ничем не примечательное шествие вегетарианцев в Нью-Йорке почтил своим присутствием любитель мяса.
Нью-Йоркские активисты в порыве благородства, требовали освободить фермерских животных и перестать есть мясо. Ну и попутно лишить тысячи людей работы, так как закрытие ферм явно не поспособствует сокращению безработных, но кто же думает о такой мелочи.
И всё шло чинно благородно, под присмотром полиции, пока к демонстрантам не присоединился мясоед, да ещё и с шашлыком.
Мадам просто порвало от злости, но реакция окружающих весьма забавна.
Источник:
АНТИФИШКИ
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«Мысль о том, что её растоптали коровы, просто отвратительна. Она их даже не ела, она была вегетарианкой», сообщила подруга погибшей.
повторила раза 2
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