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В Татарстане щедрый вор угостил горожан краденым лакомством

В Татарстане щедрый вор угостил горожан краденым лакомством (3 фото)

Автор:
05 июня 2021 13:44
Сообщество : Криминал
Метки: Набережные Челны   видео   доброе дело   мороженое   ограбление   преступник   
1075
3
Завёлся в Набережных Челнах свой "Робин Гуд". Жизнерадостный мужчина ходил по городу и бесплатно раздавал всем мороженое.

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Метки: Набережные Челны   видео   доброе дело   мороженое   ограбление   преступник   
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15  комментариев
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Ходяд легенды про женщину Робин Гуда, которая брала у богатых и давала бедным
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2k
Frank Borman 6 минут назад
Это называется благотворительность. Государство действует точно так же: сначала грабит своих граждан налогами, сборами, акцизамии т.д., а потом раздает малую толику награбленного в виде пособий, материнского капитала, бесплатных завтраков детишкам. В общем, современные Робин Гуды.
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14k
KOSTELLO 19 минут назад
Странно, что еще не образовалась группа в защиту этого "щедрого Самаритянина"
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8k
Клёст Час назад
А киоском, который грабанул Робин, конечно же, владеет шериф Ноттингема))
Или всё-таки очень мелкий лавочник?
Таких позитивных надо на площади в колодках держать - говорят в старину это тоже настроение людям поднимало)
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2k
Anatoly Tananykhin Час назад
Теперь полгорода пройдет по делу как соучастники.
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379
Сергей Ковалев Anatoly Tananykhin 55 секунд назад
Свидетелями. Они ведь на шухере не стояли
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156k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
До чего Путин страну довел, приходиться брать все в свои руки, и накормить народ...а то от ежей уже тошнит)
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156k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
У нас свой "Робин Гуд", нахрен нам англосакский)
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1k
fraxinus 2 часа назад
Примерно так государьство работает - берет чужое, а раздает как свое.

Но конкурентов не любит в принципе.
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637
Алексей Саушкин 2 часа назад
- Не пойму. Вроде как 46 годиков *удаку...
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8k
MakDag 2 часа назад
Хорошо быть щедрым за чужой счет.
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