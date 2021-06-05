В Татарстане щедрый вор угостил горожан краденым лакомством

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Завёлся в Набережных Челнах свой "Робин Гуд". Жизнерадостный мужчина ходил по городу и бесплатно раздавал всем мороженое.
Вот только мороженое оказалось краденым. Оказывается, в Набережных Челнах вечером 4 июня произошло ограбление века. В одном из киосков был взломан замок. Пропали десять коробок мороженого. По горячим следам полиции удалось задержать 46-летнего жителя Мензелинска, который угощал всех желающих холодным лакомством.
Правда, полиции не удалось вернуть хозяину киоска его товар, так как грабитель уже успел избавиться от мороженого в ходе своей «благотворительной» акции. В МВД отметили, что уголовное дело по факту кражи товара из киоска будет возбуждено после оценки размера ущерба.
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Или всё-таки очень мелкий лавочник?
Таких позитивных надо на площади в колодках держать - говорят в старину это тоже настроение людям поднимало)
Но конкурентов не любит в принципе.