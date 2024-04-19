Как работает традиционный африканский «детектор лжи»

И другое дело страны так называемого «третьего мира», граждане которых даже в 21 веке умудряются жить в соответствии с заветами предков, соблюдать древние традиции и проводить порой весьма странные для современного обывателя ритуалы.

Так в некоторых государствах Африки у местного населения существует свой аналог детектора лжи, который позволяет выявить преступника и назначить ему соответствующее наказание. Вы, вероятно, удивитесь, узнав, что функции полиграфа у африканцев выполняет обыкновенная трава. Никаких сложных инструментов или электроники – только два больших пучка зеленой травы. По мнению жителей африканских общин лучшего способа распознать ложь просто не существует!