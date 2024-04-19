Как работает традиционный африканский «детектор лжи»

Но все страны современные, высокотехнологичные и прогрессивные, и для них использование достижений науки и техники даже для решения простейших задач является аспектом само собой разумеющимся.
И другое дело страны так называемого «третьего мира», граждане которых даже в 21 веке умудряются жить в соответствии с заветами предков, соблюдать древние традиции и проводить порой весьма странные для современного обывателя ритуалы.
Так в некоторых государствах Африки у местного населения существует свой аналог детектора лжи, который позволяет выявить преступника и назначить ему соответствующее наказание. Вы, вероятно, удивитесь, узнав, что функции полиграфа у африканцев выполняет обыкновенная трава. Никаких сложных инструментов или электроники – только два больших пучка зеленой травы. По мнению жителей африканских общин лучшего способа распознать ложь просто не существует!
Итак, что же из себя представляет одна из уникальнейших традиций Африки? Прежде всего, важно помнить, что это ритуал, перед проведением которого люди, которых подозревают в совершении того или иного преступления, заставляют принести клятву предкам. Это как поднять вверх правую руку и поклясться на Библии в Америке – формальное обещание говорить только правду.
Далее все подозреваемые выстраиваются в колонну, в начале которой два представителя общины держат пучки с длинной жесткой травой, изображая своеобразный турникет. Подозреваемые по очереди проходят через импровизированные ворота из травы и отвечают на вопрос о том, совершали ли они преступление или нет. Если человек свободно проходил через траву, считалось, что он говорил правду, а если запутывался и застревал, значит его совесть не была чиста, и тут уж за дело брались уполномоченные представители общины. Они подробно допрашивали подозреваемого и выносили приговор.
Любопытно, что такого рода детектор лжи используется в процессе дознания по любому преступлению: от мелкой кражи до убийства. Таким образом, преступник, совершивший серьезное злодеяние, мог запросто избежать наказания – ему лишь нужно было не запутаться в траве, а невиновный получить незаслуженное наказание.
Источник:
- Почему у африканских детей часто бывают такие большие животы?
- Таинственное место, которое навсегда покинули люди
- 12 фото о том, что Африка совсем не такая, как ее представляют
- Племя Химба: как ухаживают за собой одни из самых красивых девушек на африканском континенте
- 12 шифров, изменивших мир