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Как работает традиционный африканский «детектор лжи»

Как работает традиционный африканский «детектор лжи»

Автор:
19 апреля 2024 09:32
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Африка   Технология   в мире   детектор лжи   интересно   люди   
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Но все страны современные, высокотехнологичные и прогрессивные, и для них использование достижений науки и техники даже для решения простейших задач является аспектом само собой разумеющимся.


И другое дело страны так называемого «третьего мира», граждане которых даже в 21 веке умудряются жить в соответствии с заветами предков, соблюдать древние традиции и проводить порой весьма странные для современного обывателя ритуалы.


Так в некоторых государствах Африки у местного населения существует свой аналог детектора лжи, который позволяет выявить преступника и назначить ему соответствующее наказание. Вы, вероятно, удивитесь, узнав, что функции полиграфа у африканцев выполняет обыкновенная трава. Никаких сложных инструментов или электроники – только два больших пучка зеленой травы. По мнению жителей африканских общин лучшего способа распознать ложь просто не существует!

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Итак, что же из себя представляет одна из уникальнейших традиций Африки? Прежде всего, важно помнить, что это ритуал, перед проведением которого люди, которых подозревают в совершении того или иного преступления, заставляют принести клятву предкам. Это как поднять вверх правую руку и поклясться на Библии в Америке – формальное обещание говорить только правду.

Далее все подозреваемые выстраиваются в колонну, в начале которой два представителя общины держат пучки с длинной жесткой травой, изображая своеобразный турникет. Подозреваемые по очереди проходят через импровизированные ворота из травы и отвечают на вопрос о том, совершали ли они преступление или нет. Если человек свободно проходил через траву, считалось, что он говорил правду, а если запутывался и застревал, значит его совесть не была чиста, и тут уж за дело брались уполномоченные представители общины. Они подробно допрашивали подозреваемого и выносили приговор.

Любопытно, что такого рода детектор лжи используется в процессе дознания по любому преступлению: от мелкой кражи до убийства. Таким образом, преступник, совершивший серьезное злодеяние, мог запросто избежать наказания – ему лишь нужно было не запутаться в траве, а невиновный получить незаслуженное наказание.

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Метки: Африка   Технология   в мире   детектор лжи   интересно   люди   
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Егор Час назад
Дикари. Вот, в Древнем Риме, когда истец обращался в суд, его первым делом немного пытали. И если он отказывался от своих обвинений, то ему полагалось наказание аналогичное обвиняемому (отсюда латинское выражение в русской транскрипции - доносчику первый кнут). Потом немного пытали свидетелей и уже имея все показания (считай, доказательства) для закрепления пытали обвиняемого. Римское право и Демократия, ёпт.
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AccheDin
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