Строят круглые дома и наносят на тело шрамы: как живет удивительное племя ларим

Но фотографа Гектора Руиса Голобарта (Héctor Ruiz Golobart) все эти препятствия не остановили. Он познакомиться с народом и сделал потрясающие снимки, с помощью которых рассказал об укладе и образе жизни племени ларим.

Круглые дома и сказочные деревушки

Деревушки ларим выглядят сказочно. Они строятся у подножия гор и окружены частоколом из кустарников и деревьев. Ограждение и горы служат для них защитой от неприятеля. У ворот обычно висят черепа коров: племя верит, что эти животные оберегают их.