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Строят круглые дома и наносят на тело шрамы: как живет удивительное племя ларим

Строят круглые дома и наносят на тело шрамы: как живет удивительное племя ларим

Автор:
20 марта 2024 09:32
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Африка   в мире   интересно   круглые дома   люди   племя ларим   фото   
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Интересные фото африканского народа, в гостях у которого редко бывают туристы.

В горах Бойя в Южном Судане живет одно из самых необычных племен Африки — ларим. Это достаточно многочисленный народ (около 25 тысяч человек), у которого даже есть свой город — Киматонг. Однако все же большинство ларимов предпочитают деревни, затерянные у подножия гор. У них редко бывают гости, ведь добраться до этих деревушек непросто, да и Судан ― не самое популярное туристическое направление.

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Но фотографа Гектора Руиса Голобарта (Héctor Ruiz Golobart) все эти препятствия не остановили. Он познакомиться с народом и сделал потрясающие снимки, с помощью которых рассказал об укладе и образе жизни племени ларим.

Круглые дома и сказочные деревушки

Деревушки ларим выглядят сказочно. Они строятся у подножия гор и окружены частоколом из кустарников и деревьев. Ограждение и горы служат для них защитой от неприятеля. У ворот обычно висят черепа коров: племя верит, что эти животные оберегают их.

Дома здесь очень необычные: у них круглые крыши, сложенные из тростника. Каждое хозяйство также окружено забором. Создается впечатление, что это не реальная деревня, где живут люди, а деревушка, построенная для какого-то фильма в жанре фэнтези.

Коровы — главная ценность

Ларимы выращивают кукурузу, сорго, бобы, однако их главное занятие — скотоводство. Коровы, которых целыми днями пасут мужчины, стали для племени главной денежной единицей. Животные считаются символом статуса, и обычно они идут в качестве приданного.

Пока мужчины пасут скот, женщины занимаются всем остальным. Именно они выращивают зерновые, перемалывают зерно, разводят кур и коз, доставляют воду. Также женщины собирают тростник, который идет на строительство и ремонт домов. Несколько мужчин обычно остается в деревне, чтобы охранять женщин, детей и стариков.

Впрочем, мужчины занимаются не только выпасом скота, они еще заняты кузнечным делом и другими традиционными ремеслами. Да и выпас скота — это не так просто, как кажется. Дело в том, что в Южном Судане ― постоянные вооруженные конфликты, и пастухи часто становятся случайными жертвами. По этой причине в деревнях ларим очень много вдов. Эти женщины носят повязки в память об умершем супруге.

Все при деле

Как и положено в подобных сообществах, занятия есть у всех ларим, даже у детей. Девочки помогают присматривать за малышами, также они создают для племени посуду. Сосуды с гравировкой, ложки, украшенные бусинами и ракушками, и другие кухонные принадлежности, которые используют в быту, — все это создают девочки.

Что касается мальчиков, то у них тоже есть занятия: они делают луки из дерева, и очень рано отправляются на охоту. Охотятся дети обычно на грызунов.

Есть у них и свободное время: мальчики любят мастерить игрушки из подручных средств, превращая какие-нибудь пластиковые бутылки в машинки.

Время на отдых

Когда женщины заканчивают свой бесконечный список повседневных дел, они находят время на отдых. Но он у них, конечно же, не такой, как у людей, знакомых с цивилизацией. Женщины ларим собираются компаниями, танцуют и поют. Они встают в круг и пляшут с копьями, на которых завязаны красивые платки, распевают песни и хлопают в такт музыке.

Также местные женщины увлечены созданием нарядов и украшений. Впрочем, ткани для них — это огромная роскошь. Свои самые шикарные платья из кожи газели они надевают только по большим праздникам. Эти наряды расшиты бисером и бусинами.

В будни на них обычно минимум одежды, однако всегда есть украшения: кольца в носу, серьги в ушах, а также бусы и ожерелья. Любовь к украшениям есть во многих племенах Африки: вот тут мы рассказывали, зачем женщины народа мурси вставляют себе в губу тарелку. Нам сложно понять такие традиции, но нечто подобное есть и у ларим: местные женщины украшают свое тело шрамами.

Этот прием называется скарификация, и тела некоторых девушек напоминают холсты. На своем теле они вырисовывают настоящие картины: это могут быть узоры, животные, растения и даже оружие. Мужчины тоже наносят на себя рисунки, но обычно их художества ограничиваются только лицом.

В гости к ларим приезжает очень мало путешественников, ведь добраться до них непросто, да и в Судане всегда неспокойно.

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Метки: Африка   в мире   интересно   круглые дома   люди   племя ларим   фото   
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1  комментарий
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tokol Час назад
Постов про этих ниггеров заполонили весь интернет.... Нас что готовят к такой жизни?
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