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Почему у африканских детей часто бывают такие большие животы?

Почему у африканских детей часто бывают такие большие животы?

Автор:
11 декабря 2023 11:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Африка   в мире   дети   живот   интересно   люди   раздутый живот   фото   
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На многих фотографиях, где запечатлены жители бедных африканских деревень можно увидеть грязных полуголых детей в порванной одежде. Одной из отличительных особенностей этих малышей, которая сразу бросается в глаза, является раздутый живот.


Многих это сбивает с толку, почему у плохо питающихся детей вырастают такие большие животы? Разве они не должны быть худыми от недоедания?

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Обычно у нас в сытых странах большой живот ассоциируется именно с хорошим питанием. А точнее с переизбытком мучного и жирного, налеганием его обладателя на пиво. Плюс малоподвижный образ жизни.

Про африканских деток такого естественно подумать нельзя. В чем же тут вопрос-то, спросите вы меня еще раз?

На самом деле, такой раздутый животик у маленьких жителей черного континента называется квашиоркор. И происходит сия форма тяжелой дистрофии даже не от голодания. А от переизбытка в питании сплошь углеводов при дефиците белков, особенно животного происхождения.

Именно такая неправильная форма питания и приводит к раздутию у ребенка живота. Интересно, что слово "квашиоркор" приблизительно переводится с языка живущего в Гане народа га как "болезнь первого ребенка после рождения следующего". Ибо квашиоркор чаще всего поражает ребят, что в силу появления в семье младших братьев или сестер в очень раннем возрасте оказываются отлучены от материнской груди.

То бишь, проще скажу, детки махом теряют очень важный источник белка и аминокислот. Переходят на питание чисто растительной пищей, крайне бедной на белки - от бананов до клубней маниоки со сладким бататом. Таковой рацион вызывает задержку и избыточное накопление в организме лишней жидкости. Как следствие - отек, вздутие живота. А также целая куча других вредных болячек. Например, рахит, задержка физического и умственного развития ребенка.

Так что, увы, даже если ребят, что пострадали от квашиоркора, перевести на здоровое белковое питание, все равно они уже никогда в жизни не достигнут того уровня развития, что мог бы быть без оного заболевания.

То бишь, проще скажу, детки махом теряют очень важный источник белка и аминокислот. Переходят на питание чисто растительной пищей, крайне бедной на белки - от бананов до клубней маниоки со сладким бататом. Таковой рацион вызывает задержку и избыточное накопление в организме лишней жидкости. Как следствие - отек, вздутие живота. А также целая куча других вредных болячек.


Например, рахит, задержка физического и умственного развития ребенка.

Так что, увы, даже если ребят, что пострадали от квашиоркора, перевести на здоровое белковое питание, все равно они уже никогда в жизни не достигнут того уровня развития, что мог бы быть без оного заболевания.


Кстати, квашиоркором страдают не только африканские дети 3-6 лет от роду. Но и вполне себе взрослые люди, хотя реже И не только в Африке - это же специфичное заболевание, следствие питания чисто растительной пищей, можно заметить у некоторых папуасов или же отдельных племен индейцев в джунглях Южной Америки.


А вот в наших северных широтах квашиоркор обычно встречался или встречается только при сильном голоде, когда "все люди с голоду пухнут". Ибо основу рациона питания в той же Европе всегда составляло зерно. Богатое белками, пусть и растительными.

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Метки: Африка   в мире   дети   живот   интересно   люди   раздутый живот   фото   
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14  комментариев
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34k
Teodor 2 часа назад
Т.е. с ростом увлечения населения веганством нас ждет вот это вот... квашиоркор?
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3k
Autumn2015 39 секунд назад
А недавно одна столичная гинекологиня топила за рождение детей каждый год - ресурс типа у женщин такой. А что это приведёт к задержке умственного развития скромно умолчала.
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10k
Garpia121 Полчаса назад
Ну конечно, дети пухнут, болеют, но надо продолжать штамповать новы детей. И фиг с ним, что голодают и отсталые, главное много. Или такое безудержное желание секса с голодухи?
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67k
doker Час назад
В СССР, ещё школьником, читал о животах голодающих детях Поволжья. Там было другое объяснение, но... наука шагнула вперёд...
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5k
Lexx 2 часа назад
А я думал глисты.
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iskra Lexx Полчаса назад
От глистов худеют. В 90-е даже таблетки для похудения с глистами продавали.
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