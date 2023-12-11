Почему у африканских детей часто бывают такие большие животы?

На многих фотографиях, где запечатлены жители бедных африканских деревень можно увидеть грязных полуголых детей в порванной одежде. Одной из отличительных особенностей этих малышей, которая сразу бросается в глаза, является раздутый живот.
Многих это сбивает с толку, почему у плохо питающихся детей вырастают такие большие животы? Разве они не должны быть худыми от недоедания?
Обычно у нас в сытых странах большой живот ассоциируется именно с хорошим питанием. А точнее с переизбытком мучного и жирного, налеганием его обладателя на пиво. Плюс малоподвижный образ жизни.
Про африканских деток такого естественно подумать нельзя. В чем же тут вопрос-то, спросите вы меня еще раз?
На самом деле, такой раздутый животик у маленьких жителей черного континента называется квашиоркор. И происходит сия форма тяжелой дистрофии даже не от голодания. А от переизбытка в питании сплошь углеводов при дефиците белков, особенно животного происхождения.
Именно такая неправильная форма питания и приводит к раздутию у ребенка живота. Интересно, что слово "квашиоркор" приблизительно переводится с языка живущего в Гане народа га как "болезнь первого ребенка после рождения следующего". Ибо квашиоркор чаще всего поражает ребят, что в силу появления в семье младших братьев или сестер в очень раннем возрасте оказываются отлучены от материнской груди.
То бишь, проще скажу, детки махом теряют очень важный источник белка и аминокислот. Переходят на питание чисто растительной пищей, крайне бедной на белки - от бананов до клубней маниоки со сладким бататом. Таковой рацион вызывает задержку и избыточное накопление в организме лишней жидкости. Как следствие - отек, вздутие живота. А также целая куча других вредных болячек. Например, рахит, задержка физического и умственного развития ребенка.
Так что, увы, даже если ребят, что пострадали от квашиоркора, перевести на здоровое белковое питание, все равно они уже никогда в жизни не достигнут того уровня развития, что мог бы быть без оного заболевания.
То бишь, проще скажу, детки махом теряют очень важный источник белка и аминокислот. Переходят на питание чисто растительной пищей, крайне бедной на белки - от бананов до клубней маниоки со сладким бататом. Таковой рацион вызывает задержку и избыточное накопление в организме лишней жидкости. Как следствие - отек, вздутие живота. А также целая куча других вредных болячек.
Например, рахит, задержка физического и умственного развития ребенка.
Так что, увы, даже если ребят, что пострадали от квашиоркора, перевести на здоровое белковое питание, все равно они уже никогда в жизни не достигнут того уровня развития, что мог бы быть без оного заболевания.
Кстати, квашиоркором страдают не только африканские дети 3-6 лет от роду. Но и вполне себе взрослые люди, хотя реже И не только в Африке - это же специфичное заболевание, следствие питания чисто растительной пищей, можно заметить у некоторых папуасов или же отдельных племен индейцев в джунглях Южной Америки.
А вот в наших северных широтах квашиоркор обычно встречался или встречается только при сильном голоде, когда "все люди с голоду пухнут". Ибо основу рациона питания в той же Европе всегда составляло зерно. Богатое белками, пусть и растительными.
Источник:
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