Почему у африканских детей часто бывают такие большие животы?

Обычно у нас в сытых странах большой живот ассоциируется именно с хорошим питанием. А точнее с переизбытком мучного и жирного, налеганием его обладателя на пиво. Плюс малоподвижный образ жизни.

Про африканских деток такого естественно подумать нельзя. В чем же тут вопрос-то, спросите вы меня еще раз?

На самом деле, такой раздутый животик у маленьких жителей черного континента называется квашиоркор. И происходит сия форма тяжелой дистрофии даже не от голодания. А от переизбытка в питании сплошь углеводов при дефиците белков, особенно животного происхождения.

Именно такая неправильная форма питания и приводит к раздутию у ребенка живота. Интересно, что слово "квашиоркор" приблизительно переводится с языка живущего в Гане народа га как "болезнь первого ребенка после рождения следующего". Ибо квашиоркор чаще всего поражает ребят, что в силу появления в семье младших братьев или сестер в очень раннем возрасте оказываются отлучены от материнской груди.