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Народная медицина: порция вредных советов

Народная медицина: порция вредных советов (14 фото)

Автор:
06 июля 2021 11:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вредные советы   лечение   народная медицина   подборка   прикол   
2084
14

"Отличный пост" и советы замечательные. Хотя здесь стоит оговориться: замечательные для тех, кому уже нечего терять. Осторожно, подборка наполнена по-настоящему дурацкими советами.

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Метки: Юмор   вредные советы   лечение   народная медицина   подборка   прикол   
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6  комментариев
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40k
Александр 53 минуты назад
А сосед юморист у парня ) хорошо хоть не кастрировать посоветовал )
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250
Андрей Ы. 13 минут назад
-Икота, икота, перейди на Федота.
-А вы точно невропатолог?
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7k
Izrin Maria 18 минут назад
Это не смешно.
Это страшно!
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1k
Григорий Бабкин 39 минут назад
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47k
noName Час назад
Комментарий к фото
Странно что сразу материться не начал
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