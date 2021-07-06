Народная медицина: порция вредных советов

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"Отличный пост" и советы замечательные. Хотя здесь стоит оговориться: замечательные для тех, кому уже нечего терять. Осторожно, подборка наполнена по-настоящему дурацкими советами.
А это совет "наоборот" ))) Антигималайский рецепт. Внимание, без слова "Аминь" не работает.
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Сейчас без знахарки никуда
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