16 случаев, когда люди сделали что-то под девизом “Уж как смогли”

Время от времени некоторые вещи ломаются или в самый нужный момент не оказываются под рукой. И наша самая первая реакция: смириться, всё отложить или просто впасть в панику и ничего не делать. Но есть люди, которые в любой ситуации найдут выход — пусть он будет спорным, странным и вообще нелепым, но он найдётся! Так вдруг появляются собаки и печенье вместо линеек, придумываются десятки неочевидных способов починить машину, а вместо кубиков льда в стакане обнаруживается замороженное брокколи. И кто скажет, что эти люди не сделали всё, что могли?

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