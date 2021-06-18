16 случаев, когда люди сделали что-то под девизом “Уж как смогли”

Из любой ситуации можно найти выход. Главное, говорить окружающим о том, что всё так и планировалось с самого начала!
Время от времени некоторые вещи ломаются или в самый нужный момент не оказываются под рукой. И наша самая первая реакция: смириться, всё отложить или просто впасть в панику и ничего не делать. Но есть люди, которые в любой ситуации найдут выход — пусть он будет спорным, странным и вообще нелепым, но он найдётся! Так вдруг появляются собаки и печенье вместо линеек, придумываются десятки неочевидных способов починить машину, а вместо кубиков льда в стакане обнаруживается замороженное брокколи. И кто скажет, что эти люди не сделали всё, что могли?
Средство первой помощи для перегревающегося компьютера
Когда боковое зеркало сломано, а ехать нужно
А может быть, кто-то просто продвигает так свой новый альбом?
Подруга не знала размеров своей мебели и использовала для измерений собаку
Папа сказал, что починит дверцу — папа починил!
Кому вообще нужны эти линейки?
Дети решили, что это отличный способ вернуть оленёнку рога
Нет, он не настоящий, не переживайте.
С помощью изоленты можно исправить всё, что угодно
Опасная сообразительность детей, которым хочется добраться до конфет
Из-за ветра скульптура потеряла голову, но мы всё исправили!
Не умеешь чинить — попробуй зашить
Когда немножко не рассчитали, а лишние расходы уже ни к чему
Внутри себя я громко кричу каждый раз, когда захожу в эту ванную!
Мой бывший сосед сломал дверь, но мой новый сосед всё починил!
А вы знали, что кровать можно заправить вот так?
Кажется, владельцы автомобилей вообще самые изобретательные люди в мире
Хочется холодной воды, а в морозилке нет льда?
Мой кот разбил зеркало, и я нарисовал своё отражение карандашами
Источник:
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