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16 случаев, когда люди сделали что-то под девизом “Уж как смогли”

16 случаев, когда люди сделали что-то под девизом “Уж как смогли” (17 фото)

Автор:
18 июня 2021 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и так сойдет   курьезы   подборка   прикол   фото   
622
17

Из любой ситуации можно найти выход. Главное, говорить окружающим о том, что всё так и планировалось с самого начала!

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Метки: Юмор   и так сойдет   курьезы   подборка   прикол   фото   
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