Российский Робинзон: мужчина уехал из Чувашии, и уже шесть лет живет в подмосковном лесу

Василий - так зовут подмосковного лесного жителя - поселился в лесу больше шести лет назад. Приехал из Чувашии в Подмосковье он не один, с женой. Сначала снимал квартиру, а после, когда собственники жилья подняли цену аренды, растерялся. После недолгих раздумий ушел в лес, да так там и остался.