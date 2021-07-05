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Российский Робинзон: мужчина уехал из Чувашии, и уже шесть лет живет в подмосковном лесу

Российский Робинзон: мужчина уехал из Чувашии, и уже шесть лет живет в подмосковном лесу (7 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 13:34
Сообщество : Истории из жизни
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   история из жизни   лес   отшельник   робинзон   
1722
7
1
Он не адепт отшельничества, не опустившийся бродяга. Работает, выживает, строит планы на будущее.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   история из жизни   лес   отшельник   робинзон   
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17  комментариев
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11k
Bill Час назад
От полиции прячется. Или задолжал кому то
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46
levikus Bill 53 минуты назад
Вы что, с другой планеты друг, пойди устройся по этим обьявлениюям. Или вообще не заплатят, или максимум местом на ночлег обеспечат, да пайку в день. В лучшем случае., и это будет как мана небесная десять косарей.
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17k
nobody® 21 минуту назад
А если противопожарный режим и вход в лес запрещён? Тогда и до магазина не сходишь...
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326
Andiks 24 минуты назад
Настоящие робинзоны не из Чувашии в Подмоковье едут, а наоборот. А с женой - вообще курорт.
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15k
Serg2001 Полчаса назад
Не дай бог заболеть в такой ситуации... (
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6k
BenderRodriguez 46 минут назад
Видно же, что не в порядке с мозгами у чела.
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1k
Лёха 49 минут назад
Работают один в ночь,другой в день? Чтобы генератор не спёрли. Игрушка достаточно дорогая. Как-то слабо верю я в эту историю.
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67k
Фома Час назад
Незаконный захват земли и самострой, жил себе и жил, целых шесть лет, а сейчас прославился и снесут его лачугу к [мат]..., еще и оштрафуют.
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101
korney Фома Полчаса назад
Да уж! Удружили парню.
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40k
Александр Час назад
Да у него же на лице написано, что дома не совсем полный состав
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250
Александр Александр 53 минуты назад
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101
korney Александр Полчаса назад
Жена на охоту ушла.
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