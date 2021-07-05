Российский Робинзон: мужчина уехал из Чувашии, и уже шесть лет живет в подмосковном лесу

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Он не адепт отшельничества, не опустившийся бродяга. Работает, выживает, строит планы на будущее.
Василий - так зовут подмосковного лесного жителя - поселился в лесу больше шести лет назад. Приехал из Чувашии в Подмосковье он не один, с женой. Сначала снимал квартиру, а после, когда собственники жилья подняли цену аренды, растерялся. После недолгих раздумий ушел в лес, да так там и остался.
Василий с женой работают, не попрошайничают, просто живут в небольшом сооружении, которое не является ни землянкой, ни шалашом - так, некое строение из бревен и полиэтилена.
Жилье Василия
Это жилище случайно встретил в лесу житель Подмосковья - он-то и разговорил хозяина, и снял о нем видео, которое после выложил в Сеть.
Самое тяжелое для отшельников - зимы. Обогреваются они газом, покупая баллоны, а для "добычи" электроэнергии есть генератор (его прячут в палатке).
Питается семья в основном полуфабрикатами: варят пельмени, супы, жарят готовые котлеты. Летом готовят самую простую еду и на один раз, чтобы не выбрасывать. Хранить-то негде.
Питается семья в основном полуфабрикатами: варят пельмени, супы, жарят готовые котлеты. Летом готовят самую простую еду и на один раз, чтобы не выбрасывать. Хранить-то негде.
За водой для питья и умывания ходят на реку - это примерно около километра от жилья. Стирают на реке, моются в летнее время там же.
В этой палатке хранится генератор
На вопрос, зачем уехал из Чувашии, Василий отвечает просто: "там нет работы, совсем никакой".
Василий рад, что у него есть жена. Будь он один, непременно бы опустился. "Мы с женой друг друга поддерживаем. Не даем скучать и впадать в меланхолию", - говорит он.
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Да и чего там сносить? разобрал, да на пол километра дальше переставил