Двойное исчезновение перспективного доктора

Жил себе в Испании молодой врач Карлос Санчес Ортис де Салазар. А в один не очень прекрасный день пропал в неизвестном направлении, чем поставил родных и не только в тупик.
Родился будущий психиатр в 1970 году в Бильбао. И уже с юных лет демонстрировал высокий уровень интеллекта: подросток свободно говорил на нескольких языках, без проблем отучился, получил диплом психиатра. Впереди Карлоса ждала блестящая карьера. По натуре молодой мужчина был человеком безупречно вежливым, но закрытым и не особенно охотно шёл на контакт вне работы. Впрочем, не всем же быть экстравертами, не так ли?
В 1996 году доктор исчез. Не пришёл на работу в декабре. Не появился и на следующей смене. Его начали искать, позвонили родным. Выяснилось, что мужчина давно не контактировал с родственниками. В квартире де Салазара царил идеальный порядок, банковские счета никто не трогал.
Никаких зацепок у следствия не было. И поиски постепенно зашли в тупик. В 2010 году испанца признали умершим.
В 2015 году группа грибников в окрестностях провинции Скарлино (Тоскана, Италия) сошла с туристической тропы в поисках богатого грибного места и наткнулась на лагерь. Довольно примитивный: жилищем служил кусок брезента, наброшенный на две ветки дерева, а на других деревьях висели полуржавые банки, в которые явно собирали дождевую воду.
К грибникам вышел мужчина средних лет и сообщил, что жил здесь в тишине и спокойствии 18 лет. И это было прекрасно… А теперь, когда его укрытие раскрыто, ему придётся искать новое место.
Человек назвался Карлосом де Салазаром и даже разрешил сфотографировать предъявленные документы. Беседовать о жизни отшельника с незваными гостями он не захотел и попросил их покинуть импровизированный лагерь.
Как только люди добрались до Скарлино, то сразу же обратились к властям, рассказав о встрече со странным отшельником. Те связались с международной организацией, занимающейся поиском пропавших. И спустя несколько дней родные де Салазара – мать, отец и сестра уже прилетели в Италию, надеясь обнять любимого сына и брата после стольких лет разлуки.
Но мечтам не суждено было сбыться. Лагерь к тому времени уже оказался заброшен. А его единственный обитатель оставил на память о себе лишь гору мусора. Власти Италии решили не продолжать поиска, ведь исчезновение Карлоса не было криминальным. Решение покинуть общество он принял по доброй воле.
Родственники вернулись домой, поняв, что шансов отыскать человека в огромном лесном массиве нет. Особенно если он сам не хочет быть найденным.
Волонтёры пообещали периодически прочёсывать лес. А власти – ненавязчиво присматривать за ним. Ведь Карлос, в общем, не совершил ничего противозаконного и выбрал жизнь в одиночестве по доброй воле.
Хотя человек – существо социальное, случаи добровольного отшельничества не такая уж редкость. И родным таких беглецов, и всему обществу в целом остаётся только принять их выбор.
Источник:
- Почему дятла прозвали лесным доктором?
- Одинокий дедушка попросил полицейских провести с ним несколько минут на Рождество
- Кристофер Найт: душевный созерцатель или коварный преступник?
- Три десятилетия в тайге: как живет добровольный отшельник, выбравший осознанное одиночество?
- Российский Робинзон: мужчина уехал из Чувашии, и уже шесть лет живет в подмосковном лесу