Двойное исчезновение перспективного доктора

В 1996 году доктор исчез. Не пришёл на работу в декабре. Не появился и на следующей смене. Его начали искать, позвонили родным. Выяснилось, что мужчина давно не контактировал с родственниками. В квартире де Салазара царил идеальный порядок, банковские счета никто не трогал.

Никаких зацепок у следствия не было. И поиски постепенно зашли в тупик. В 2010 году испанца признали умершим.