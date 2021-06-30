Сын российского чиновника накормил Теслой рыб в Подмосковье

В подмосковной Барвихе на полном ходу вылетел с проезжей части и угодил в окрестный водоём автомобиль Tesla, водителем которого, как выяснилось позже, оказался 21-летний студент МГИМО и сын председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артём.
На 76.RU уточняют, что утром 29 июня в районе Подушкинского шоссе молодой человек, находившийся в салоне один, на большой скорости не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина врезался в отбойник, а далее слетела с дороги в местный пруд.
Отец оставшегося в живых Артёма подтвердил информацию об аварии и заверил, что с его наследником всё в порядке. «Дорожная обстановка такая была», — заявил он, в комментариях к ситуации.
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Согласно имеющимся данным, Степаненко-младший...
Артём ехал за рулём Tesla Model S. Стоимость такой машины в кузове Tesla Model S Long Range Plus этого года составляет 7 720 208 рублей.
СМИ уже располагают кадрами с места аварии. Судя по ним, машина ремонту и восстановлению не подлежит.
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Это жулик, кровосос!
Он зачем идёт во власть?
Чтобы все у нас украсть!
Ибо закон пишется для всех! Y нас неприкасаемых нет!..
Сосите... всё под контролем!
Подумаешь, щенок особоприближённого брелок от хаты утопил.
Сучье государство
Это было до суда, чем закончилось дело не знаю.