Сын российского чиновника накормил Теслой рыб в Подмосковье

На 76.RU уточняют, что утром 29 июня в районе Подушкинского шоссе молодой человек, находившийся в салоне один, на большой скорости не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина врезался в отбойник, а далее слетела с дороги в местный пруд.

Отец оставшегося в живых Артёма подтвердил информацию об аварии и заверил, что с его наследником всё в порядке. «Дорожная обстановка такая была», — заявил он, в комментариях к ситуации.