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Сын российского чиновника накормил Теслой рыб в Подмосковье

Сын российского чиновника накормил Теслой рыб в Подмосковье (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 00:53
Сообщество : Аварии
Метки: tesla   ПОДМОСКОВЬЕ   Россия   Степаненко-младший   авария   артём   видео   полёт   
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В подмосковной Барвихе на полном ходу вылетел с проезжей части и угодил в окрестный водоём автомобиль Tesla, водителем которого, как выяснилось позже, оказался 21-летний студент МГИМО и сын председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артём.

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Метки: tesla   ПОДМОСКОВЬЕ   Россия   Степаненко-младший   авария   артём   видео   полёт   
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39  комментариев
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4k
tamin 7 часов назад
Хочется узнать что думает прокуратура про такую игрушку у 21 летнего малолетки
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−15
safokoly 4 минуты назад
Кто такой единорос?
Это жулик, кровосос!
Он зачем идёт во власть?
Чтобы все у нас украсть!
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1k
АлексЮстасу 10 минут назад
Не воспользовался 22 года тому назад будущий председатель правительства Ярославской области гаHD0H0M, теперь у него есть 21-летний сын...
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6k
радик геннадиевич Полчаса назад
даже читать не буду.знаю что всем ПОХ,и мне так же этих двуногих козликов ни грамма не жалко
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8k
vit 40 минут назад
Ничего, папка новую купит. Пенсионеры, врачи и учителя будут только рады скинуться.
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−15
safokoly Час назад
жаль пи/дер путлеровский не сдох ...
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−15
safokoly Час назад
пуясосы - х/ясосы залупутинские ...
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Раки голодными остались.Беда.
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1k
a_komolow 2 часа назад
Ерунда! Папа погрозит пальчиком " больше так не делай" и купит новую!
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441
С того Берега моря 2 часа назад
Жалко конечно,они столько десятилетий копили, ещё бабушка пенсии откладывала....
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682
Hypnosis 2 часа назад
Жалко что не собой
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1k
Incognito 2 часа назад
Бабло есть а мозгов, как обычно, не дали.....
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−123
vova old 3 часа назад
больше всего меня смешит сам факт того что в периферийных областях есть правительства с председателе с министрами)) Ну тогда вам ещё и президента надо
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3k
Brataxe 3 часа назад
В этой новости ужасно все. И электромобиль, утонувший в воде и нагадивший природе. И выживший мразота, который явно плевал на ПДД. И его ублюдский папаша, который будучи чиновником не такого высокого ранга, имеет деньги для покупки своему отпрыску не самого дешего автомобиля.
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62k
Доктор Джонс 4 часа назад
Всегда говорил, что Тесла - говно...
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65k
Добрый человек. 4 часа назад
Бедный чиновник - теперь его Путин Посадит как Навального - за воровство..
Ибо закон пишется для всех! Y нас неприкасаемых нет!..

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14k
vikklu 5 часов назад
Жаль... Сами понимаете...
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11k
Великий Кормчий 5 часов назад
А официальный кремлебот скжет
Сосите... всё под контролем!
Подумаешь, щенок особоприближённого брелок от хаты утопил.
Сучье государство
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5k
Енот Потаскун 5 часов назад
А виноват во всём пьяный автопилот, который, находясь в не трезвом состоянии, не справился с управлением.
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1k
Replicant 6 часов назад
Высокопоставленный чиновник сбил своим автомобилем на пешеходном переходе сразу двоих, ну и интересуется у знакомого судьи по поводу возможного приговора. Ну, рассуждает судья, я предполагаю, что тот, который своей головой разбил Вам лобовое стекло, может получить 5 лет за повреждение чужого имущества. А второй, который от удара отлетел в кусты, может и 8 лет схлопотать за попытку скрыться с места преступления.
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5k
Miraton 6 часов назад
Рафик нэувинуватый.... (С)
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