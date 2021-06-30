В Пушкино россияне подрались в очереди на прививку и сломали женщине челюсть

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Мужчина попытался пройти без очереди в прививочный кабинет, но этот пассаж не оценили по достоинству. В борьбе за правду оказались пострадавшие.
Необычное поведение россиян запечатлели у входа в пункт вакцинации в подмосковном Пушкино. Вереница людей мирно стояла в очереди, пока один из мужчин не попытался протиснуться вперед. И тут началось!
Дамы не захотели терпеть беспредел и попытались восстановить справедливость. Сначала словесно, потом - как умели. Результатом боевых действий стала, как сообщают СМИ, сломанная челюсть. у одной из женщин. Сотрудникам ТЦ "Акварель" пришлось вызвать полицию и для пострадавшей - скорую помощь.
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Антиозверин надо колоть! И принудительно!
Так и в реале, тоже самое (
-Е*анат, это очередь в банкомат
а то, что ты сходу полстраны оскорблять начал - это просто сорвалось наверное. но так-то ты интеллигент и дворянин в 22м поколении, это сразу ясно
И, кстати, это не я полстраны люмпенами оскорбил, а ты)