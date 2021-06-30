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В Пушкино россияне подрались в очереди на прививку и сломали женщине челюсть

В Пушкино россияне подрались в очереди на прививку и сломали женщине челюсть (2 фото)

Автор:
30 июня 2021 13:40
Сообщество : Пандемия
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   Прививка   видео   коронавирус   пандемия   пушкино   
2746
2
Мужчина попытался пройти без очереди в прививочный кабинет, но этот пассаж не оценили по достоинству. В борьбе за правду оказались пострадавшие.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   Прививка   видео   коронавирус   пандемия   пушкино   
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63  комментария
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14k
Serg2001 Час назад
Практически всегда в любой очереди найдется один быдлячий г@ндон, который считает себя умнее других. Типа "я самый хитрый сперматазоид из 5 миллионов... поэтому мне всё можно, а тупое стадо пусть стоит". Кстати, обочечников отношу к этой же категории.
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1k
Incognito 39 секунд назад
Животные
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6k
DenOFF 5 минут назад
Ну вот, а Вы говорите что вакцина не опасна. Женщина только встала в очередь на вакцину, а уже побочка, сломанная челюсть.
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−115
vova old 16 минут назад
с утра до вечера пишет что никто не хочет прививаться а тут оказывается даже челюсти ломают
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12k
Василий Бутылкин 18 минут назад
Но ничего, в скором времени всем насильно вколят или сдохнут с голода оставшиеся без работы антипрививочники проклятые!

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17k
nobody® Полчаса назад
Перелом челюсти, как побочка вакцинирования
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1k
Fara Zolkin 36 минут назад
Самок главное это снимать видел, а когда начинают пиз дить, сказать:ты что делаешь...
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5k
Алексей 44 минуты назад
Что-то больно напоминает историю из Ставрополья пятилетней давности) Там бичи за блины с лопаты друг другу глотки рвали, тут же за право быть подопытными поцапались. Цирк да и только. Некоторым лишь бы урвать что-нибудь нахаляву и пофигу что)
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1k
rider2 55 минут назад
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−119
Лучший Друг Час назад
А представьте ещё свободное ношение огнестрела..... Челюсть бы не обошлось....

Антиозверин надо колоть! И принудительно!
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5k
Серега Час назад
О а вот и обочечник с машины вышел. Он всегда так делал и все норм, а тут вдруг отпор дали.
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18k
иванов дмитрий Час назад
Здесь в комментариях, те кто за прививку какие то агрессивные.
Так и в реале, тоже самое (
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883
GoInDown Час назад
Одно жалко, не поубивали друг друга, почище стало бы на земле, да и очередь поменьше.
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978
БУЛЬБАШ Час назад
То бабуинов не загнать было то теперь рожи бьют парадокс...
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7k
Влад Час назад
щя его на зоне провакцинириют
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3k
AlekseiTFS Час назад
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11k
Евгений Час назад
- Простите, извините, мне только спросить
-Е*анат, это очередь в банкомат
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418
Alexander Kolesnikov Евгений 54 минуты назад
- Да, я только спросить банкомат, сколько денег у меня на счету.
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995
Пихайло Час назад
Лишнее подтверждение тому, что таким образом вакцинируются безмозглые зомбированные люмпены!
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40k
Войнов 2 часа назад
Кто-то с пола поднял срок.
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3k
Юрий Злой 2 часа назад
А говорят вакцинация безопасна, вот видите, от нее даже переломы бывают)))
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10k
Taximaxi 2 часа назад
А обвинять будут кого,что не привились,когда очереди не было? Опять Путина? Байдена? Борелеоза? Только естественно не себя.
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