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Как имя английского пивовара навсегда вошло в науку?

Как имя английского пивовара навсегда вошло в науку? (2 фото)

Автор:
17 мая 2021 14:03
Сообщество : Наука
Метки: Теплота   закон Джоуля-Ленца   название   наука   почемучка   появление   ток   физика   
1537
2

Несмотря на то, что его знают еще со школьной скамьи, не все в курсе, почему закон Джоуля-Ленца носит такое название.

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Метки: Теплота   закон Джоуля-Ленца   название   наука   почемучка   появление   ток   физика   
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7  комментариев
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2k
Алексей 2 часа назад
---разработкой теории занимался и Эмилий Ленц. Русский физик еще в 1832 году выяснил----
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А автор точно уверен, что Генрих Фридрих Эмиль Ленц это "русский физик"?
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2k
Frank Borman Час назад
Не Джоуля, а Джауля.
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1k
vagon1 Час назад
Одновременно с Джоулем разработкой теории занимался и Эмилий Ленц. Русский физик еще в 1832 году выяснил, что проводимость металлического проводника находится в зависимости от температуры

Спасибо. Не знал, что Ленц был русским.
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