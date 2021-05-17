Несмотря на то, что его знают еще со школьной скамьи, не все в курсе, почему закон Джоуля-Ленца носит такое название.
Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени прохождения тока. Это и есть закон Джоуля-Ленца. А выведен он был в позапрошлом веке независимо друг от друга двумя учеными – англичанином Джоулем и россиянином Ленцом.
Джеймс Джоуль родился в 1818 году в английском городке Солфорд в семье состоятельного пивовара. Мальчик находился на домашнем обучении, а любовь к точным наукам ему привил педагог – известный химик и физик Джон Дальтон.
Возможно, что не слишком крепкое здоровье поспособствовало развитию гибкости ума. Юноша днями просиживал дома за опытами и экспериментами. Уже в 15-летнем возрасте ему вместе с братом пришлось взять на себя заботу о пивоварне из-за болезни отца. Поступить в университет полная вовлеченность в семейное дело не позволила, и Джеймс свободные минуты посвящал лабораторным исследованиям, изучая, в частности, электричество.
Контролируя работу оборудования на пивоварне, Джоуль решил заменить его на электрическое для повышения производительности. И написал статью, в которой рассказал о плюсах разработанного им электромагнитного двигателя. В 1840 году он внедряет такие на пивоварне, одновременно продолжая теоретические исследования в этом направлении.
Исследователь направляет в Королевское научное общество работу под названием «Об образовании теплоты при помощи электрического тока». Ученые мужи идею не оценили, но не напечатанная статья впоследствии оказалась одним из главным открытий не только самого Джоуля, но мира науки в целом.
Одновременно с Джоулем разработкой теории занимался и Эмилий Ленц. Русский физик еще в 1832 году выяснил, что проводимость металлического проводника находится в зависимости от температуры. Публикации исследований появились в печати только в 1843 году, но в его работах больше теоретических доказательств и обоснований, нежели у Джоуля. С учетом того, что англичанин был первым, а русский – более точным закону было решено дать двойное название. Впоследствии он дал начало термодинамике.
Источник:
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А автор точно уверен, что Генрих Фридрих Эмиль Ленц это "русский физик"?
Спасибо. Не знал, что Ленц был русским.