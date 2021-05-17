Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени прохождения тока. Это и есть закон Джоуля-Ленца. А выведен он был в позапрошлом веке независимо друг от друга двумя учеными – англичанином Джоулем и россиянином Ленцом.

Джеймс Джоуль родился в 1818 году в английском городке Солфорд в семье состоятельного пивовара. Мальчик находился на домашнем обучении, а любовь к точным наукам ему привил педагог – известный химик и физик Джон Дальтон.

Возможно, что не слишком крепкое здоровье поспособствовало развитию гибкости ума. Юноша днями просиживал дома за опытами и экспериментами. Уже в 15-летнем возрасте ему вместе с братом пришлось взять на себя заботу о пивоварне из-за болезни отца. Поступить в университет полная вовлеченность в семейное дело не позволила, и Джеймс свободные минуты посвящал лабораторным исследованиям, изучая, в частности, электричество.