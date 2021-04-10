Ученые объяснили происхождение марсианских пауков

"Эксперименты непосредственно продемонстрировали, что узор,напоминающий пауков, который мы наблюдали с орбиты Марса, мог быть вызван процессом превращения замороженного льда в газ", - говорит МакКеон. При этом подобные узоры, достигающие километра в длину, ни разу не были замечены на Земле. Это потому, объясняют исследователи, что диоксида углерода на Земле гораздо меньше, чем на Марсе. Там он составляет более 95% атмосферы, и из него же, по большей части, состоит лед, покрывающий полюса Марса в зимнее время.

МакКеон назвала открытие "потрясающим", поскольку оно помогло ученым гораздо лучше понять, каким образом поверхность Марса изменяется в заивсимости от сезона. Это открытие также может быть полезно для НАСА, которое собирается запустить на Марс людей в 2030-х. "Данная инновационная работа делает вклад в такую актуальную тему, как важность климата и погоды на Марсе не только для динамических процессов на поверхности планеты, но и для будущего ее освоения и эксплкатации роботами или людьми", - заявляет руководитель исследования Мэри Бурк, геоморфолог из Тринити-колледжа.