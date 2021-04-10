FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1458 постов • 689 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Ученые объяснили происхождение марсианских пауков

Ученые объяснили происхождение марсианских пауков (7 фото)

Автор:
10 апреля 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: астрономия   исследования   космос   марс   марсианские пауки   наука   ученые   эксперименты   
703
7
Странные гигантские структуры, наблюдаемые у полюсов Марса и похожие на гигантских пауков, давно интересовали ученых. И вот теперь, после ряда экспериментов, исследователи разгадали их происхождение, которое, как оказалось, связано с выбросами газа на полюсах Красной планеты.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: астрономия   исследования   космос   марс   марсианские пауки   наука   ученые   эксперименты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
162
olegga Час назад
Пояснили бы отвёртку возле марсохода :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Сила феромонов: почему самки мышей сходят с ума от запаха самцов? Сила феромонов: почему самки мышей сходят с ума от запаха самцов? Биологи создали секс-куклы для черепах Биологи создали секс-куклы для черепах Пауки могут плести паутину в космосе, ориентируясь на свет Пауки могут плести паутину в космосе, ориентируясь на свет Инопланетные расы погибли от избытка технологий? Инопланетные расы погибли от избытка технологий? Ученые обнаружили на Венере потенциальные следы жизни Ученые обнаружили на Венере потенциальные следы жизни
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

291763



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что думают за рубежом об обнулении президентских сроков
2
366
Что думают за рубежом об обнулении президентских сроков
Мифический теплоход «Михаил Светлов» в «Бриллиантовой руке»
1
57
Мифический теплоход «Михаил Светлов» в «Бриллиантовой руке»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Запах пластика от электрочайника: причины появления и способы устранения
1
47
Запах пластика от электрочайника: причины появления и способы устранения
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
2
66
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#картинки#природа#забавно#дети#смешные#Москва#искусство
#Юмор#история#животные#СССР#Россия#отдых#знаменитости#Разное#в мире#метро
#прикол#подборка#интересно#факты#еда#прикольные#смешно#жизнь#великобритания#нападение

На что жалуетесь?

Вернуться