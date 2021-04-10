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Физики открыли пятую силу природы

Физики открыли пятую силу природы (9 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2021 15:22
Сообщество : Наука
Метки: коллайдер   мюоны   наука   пятая сила   силы природы   физика   частицы   эксперимент   
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Эксперимент с мюонами в коллайдере продемонстрировал существование доныне неизвестной новой силы природы. По расчетам физиков, частицы должны были колебаться с определенной частотой - но в реальности колебания сильно отличались от стандартной модели, описывающей свойства элементарных частиц, исходя из законов физики. Результаты эксперимента доказывают существование доныне неизвестной силы и способны полностью изменить наши представления о Вселенной.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: коллайдер   мюоны   наука   пятая сила   силы природы   физика   частицы   эксперимент   
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6  комментариев
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7k
Andrei Полчаса назад
Что интересно, 99,95% "великих открытий", "перевернувших всю науку", в результате оказываются результатом ошибки/неучтенного фактора при проведении эксперимента/обработке данных. Ждём подтверждения из других лабораторий.
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6k
Фельдъегерь 2 минуты назад
эта статья - идеальный пример того, как написать статью ничего, при этом, толком не сказав. Я так и не понял из статьи, что же открыли ученые, присутствуют описания всего, но не сути эксперимента: что же они пытались найти и что, в итоге, нашли. Из картинки я понял, что они открыли спин? Который даже в википедии описан.
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370
piharev1 16 минут назад
хорошая новость надо отслеживать
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3k
Свирепый Бамбр 19 минут назад
Это обычный дрифт мюонов. Эрон-дон-дон кароче ))
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515
Шурман 53 минуты назад
Блин вначале прочитал как эксперимент с миньонами :)
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13k
seller-k Час назад
Ссылка youtu.be
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