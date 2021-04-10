Физики открыли пятую силу природы

Британский физик Брайан Кокс назвал результат экспермиента "важным и многообещающим". "Он приблизил нас к открытию новых физических законов за пределами Стандартной модели". По его мнению, открытие причин, по которым меняется частота колебаний мюонов, станет самым значительным открытием в физике за многие годы.

Эксперимент "Мюон G-2" призван найти новые элементарные частицы или силы на основании наблюдений за взаимодействием мюонов с магнитным полем. В нем мюон ведет себя как магнитныйкорпус или гироскоп, колебаясь с определенной частотой, предсказанной Стандартной моделью. Но онколеблется сильнее, а почему - ученым лишь предстоит разобраться.

"В наше время очень интересно заниматься физикой частиц, - говорит профессор Марк Томпсон. - Мы знаем, что наше знание Вселенной неполно, и с помощью экспериментов пытаемся заглянуть за занавес, скрывающий ее устройство".

Стандартная модель, описывающая поведение элементарных частиц, была разработана около 50 лет назад. Она описывает поведение элементарных частиц - кварков и лептонов, каждые из которых попарно делятся на три поколения, представители которых имеют самую прочную связь между собой. Стабильную материю Вселенной образуют частицы первого поколения, а более тяжелые частицы стремятся опуститься до максимально стабильного уровня. На взаимодействие частиц определяется четырьмя силами: сильной, слабой, электромагнитной и гравитационной. Они действуют на разных уровнях и с разной интенсивностью.