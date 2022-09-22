Правда ли, что Альберт Эйнштейн был троечником по физике?

По алгебре, геометрии, начертательной геометрии и физике у него стоит 6 баллов. В то время в швейцарских школах это было высшей оценкой. Ну а в Германии другая система учёта, из-за этого и возникла путаница.

«Внимание: не читайте неправильно! В Швейцарии применяются баллы, а не оценки. По математике, физике, геометрии он получил 6 баллов — высший балл, то есть единицу».

Штука в том, что в немецких школах тоже шестибалльная шкала. Но высшей оценкой считается 1, а низшей - 6 баллов. Отсюда и идёт миф о том, что Эйнштейн не соображал в физике, а потом, с какого-то перепугу, стал гением и открыл теорию относительности. В реальности, он был отличником в точных науках. А “тройбаны” получал только по французскому и литературе. Не любил он эти ваши языки и романы, ну и ладно - гению позволительно.