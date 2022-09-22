Правда ли, что Альберт Эйнштейн был троечником по физике?

Из-за путаницы в шкале школьных оценок, великого учёного долгие годы считали тугодумом и удивлялись, как это он смог открыть теорию относительности.
В Великом Новгороде прошла встреча руководителей передовых инженерных школ. И Иван Зубко, декан факультета прикладной математики и механики Пермского политехнического университета, сказал:
“Наша передовая инженерная школа направлена на эксперименты с подходами к инженерному образованию. Причём новые подходы особенно актуальны для регионов, потому что высокобалльники от нас уезжают в столичные вузы. Но среди тех, кто остаётся, очень много таких ребят, я бы сказал, обладающих творческими инженерными способностями. Они часто считаются троечниками”.
Вот-вот. И Эйнштейна в своё время считали троечником и чуть ли не слабоумным. Это его аттестат:
По алгебре, геометрии, начертательной геометрии и физике у него стоит 6 баллов. В то время в швейцарских школах это было высшей оценкой. Ну а в Германии другая система учёта, из-за этого и возникла путаница.
«Внимание: не читайте неправильно! В Швейцарии применяются баллы, а не оценки. По математике, физике, геометрии он получил 6 баллов — высший балл, то есть единицу».
Штука в том, что в немецких школах тоже шестибалльная шкала. Но высшей оценкой считается 1, а низшей - 6 баллов. Отсюда и идёт миф о том, что Эйнштейн не соображал в физике, а потом, с какого-то перепугу, стал гением и открыл теорию относительности. В реальности, он был отличником в точных науках. А “тройбаны” получал только по французскому и литературе. Не любил он эти ваши языки и романы, ну и ладно - гению позволительно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Меня в школе 2 раза хотели по оценкам на второй год оставить, я с 4-го класса НИКОГДА не делал домашнее задание. А все не от того, что тупой, а просто мне там было все слишком понятно и скучно. Когда нужны были баллы - я легко делал те, что требовались. В школьном выпускном аттестате - всего две 4-ки (химия и физра), в техникум поступил на стипендию при конкурсе 5чел на место, окончил досрочно, сдав госэкзамен, потом в академию зачислили аж в январе, т.к. первый семестр сдал на отлично за несколько дней. Хотя и потом там не часто появлялся, а больше с телками гулял и бухал )))
Так что вся эта балльная система - не имеет ни чего общего с оценкой знаний. Двоечник может быть и с IQ >160, как и наоборот. У меня знакомая - 2 высших образования, но она быстро пишет и хорошо запоминает все, но что и о чем - нихера не понимает, даже семантику половины слов не знает! (это она сама честно говорила)
Тучки небессные, веччные странники...
все правильно думали.не его это теория относительности