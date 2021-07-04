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7 признаков рака кожи, на которые мало кто обращает внимания

7 признаков рака кожи, на которые мало кто обращает внимания (8 фото)

Автор:
04 июля 2021 11:23
Метки: РОДИНКИ   медицина   рак кожи   
1045
8
Все знают, что, если родинка поменяла размер или цвет, нужно срочно обращаться к онкологу. Но бывает, что организм подаёт гораздо менее очевидные сигналы, которые могут указывать на злокачественную опухоль кожи.
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Метки: РОДИНКИ   медицина   рак кожи   
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2  комментария
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5k
Letar 15 минут назад
Как страшно жить) Если за всем следить, то на остальное времени не останется. Будешь следить за кожей, вылезет что-нибудь другое. Будешь следить за чем-нибудь другим, вылезет третье. Не надо до асбурда доводить слежку за здоровьем, но и забрасывать себя тоже не стоит.
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1k
Broscan 4 часа назад
Атрака,атрака да сдох!?
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