7 признаков рака кожи, на которые мало кто обращает внимания

Рак кожи ежегодно диагностируют у 16 тысяч британцев, и 2,5 тысячи из них в итоге умирают, сообщает Mirror. Хорошая новость заключается в том, что от 80 до 100 процентов случаев, обнаруженных на первой или второй стадии, легко поддаются лечению. Как не проглядеть опухоль, рассказал дерматолог Росс Перри.

Если у вас из ниоткуда появился шрам, который увеличивается в размерах, это может быть признаком базалиомы. Он возникает на участках кожи, которые подвергаются интенсивному воздействию солнца. Шрам может выглядеть как утолщение воскового цвета. Это самая распространённая форма рака кожи, но, к счастью, наименее опасная, если обнаружить её на ранней стадии.