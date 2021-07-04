7 признаков рака кожи, на которые мало кто обращает внимания

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Все знают, что, если родинка поменяла размер или цвет, нужно срочно обращаться к онкологу. Но бывает, что организм подаёт гораздо менее очевидные сигналы, которые могут указывать на злокачественную опухоль кожи.
Рак кожи ежегодно диагностируют у 16 тысяч британцев, и 2,5 тысячи из них в итоге умирают, сообщает Mirror. Хорошая новость заключается в том, что от 80 до 100 процентов случаев, обнаруженных на первой или второй стадии, легко поддаются лечению. Как не проглядеть опухоль, рассказал дерматолог Росс Перри.
Если у вас из ниоткуда появился шрам, который увеличивается в размерах, это может быть признаком базалиомы. Он возникает на участках кожи, которые подвергаются интенсивному воздействию солнца. Шрам может выглядеть как утолщение воскового цвета. Это самая распространённая форма рака кожи, но, к счастью, наименее опасная, если обнаружить её на ранней стадии.
Если у вас из ниоткуда появился шрам, который увеличивается в размерах, это может быть признаком базалиомы. Он возникает на участках кожи, которые подвергаются интенсивному воздействию солнца. Шрам может выглядеть как утолщение воскового цвета. Это самая распространённая форма рака кожи, но, к счастью, наименее опасная, если обнаружить её на ранней стадии.
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Злокачественные новообразования на веках могут быть коричневого, чёрного, красного или телесного цвета. Они могут быть твёрдыми на ощупь, зудящими и болезненными, а также блестящими и похожими на воск. Важно фиксировать все изменения, происходящие с ними. Для защиты век от ультрафиолета нужно носить солнцезащитные очки или шляпу, а также использовать солнцезащитный крем.
Подногтевую меланому легко спутать с обычным синяком. Чаще всего она возникает под ногтем большого пальца в результате регулярного травмирования этой области. Если её не лечить, подногтевая меланома может распространиться на другие части тела.
Если у вас постоянно чешется голова, внимательно осмотрите кожу под волосами. Рак кожи головы чаще диагностируется у мужчин и бывает трёх видов. Во-первых, это базалиома, но она встречается редко и не так опасна. Вторая форма — плоскоклеточный рак. Он поражает людей со светлой кожей, которые часто бывают на солнце, и проявляется в виде чешуйчатых красных пятен, открытых язв, грубых, утолщённых или бородавчатых участков кожи, а также выступающих наростов с углублениями. Но самая опасная форма — это меланома, и она выглядит как обычная родинка.
Такие язвы могут выглядеть бугристыми, сухими и чешуйчатыми. А ещё они могут зудеть и кровоточить. Все эти признаки указывают на риск развития базалиомы.
Красные шишки, которые в тёплое время года легко принять за укусы комаров, на самом деле могут оказаться чем-то гораздо более серьёзным. Если они не прошли даже спустя несколько недель, следует сходить к врачу, чтобы исключить риск развития рака кожи.
Такие пятна чаще всего возникают на лице, голове и шее после продолжительного воздействия солнца. Если они не исчезают в течение четырёх недель, стоит записаться на приём к дерматологу.
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