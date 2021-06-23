Мужчину обследовали семь часов, ничего не нашли, сделали операцию и он умер

21 марта родственники больного снова вызвали скорую, теперь Евгения все-таки забрали в больницу, опять в Коммунарку, где его обследование шло семь часов. Мужчина писал семье в это время, что ему плохо, что ему никто не помогает.

В итоге, что все-таки стало с Евгением врачи установить не смогли, но зато сделали ему операцию, после которой он впал в кому и умер. И только посмертно стало понятно, что причиной была обычная язва двенадцатиперстной кишки и перитонит, который врачам не удалось диагностировать даже после УЗИ, гастроскопии и КТ.