Мужчину обследовали семь часов, ничего не нашли, сделали операцию и он умер

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В конце февраля этого года у Евгения Долгова был удален из почки камень, после чего его выписали из больницы и все, казалось, было хорошо.
Но выяснилось, что 48-летний Евгений лежал в одной палате с больным коронавирусом и поэтому 10 марта его госпитализировали повторно, уже в Коммунарку.
18 марта он был выписан со словами врачей, что все в порядке, вот только Долгов не мог самостоятельно передвигаться и врачам пришлось его транспортировать домой.
18 марта он был выписан со словами врачей, что все в порядке, вот только Долгов не мог самостоятельно передвигаться и врачам пришлось его транспортировать домой.
Дома Евгению стало еще хуже, у него появилась сильная боль в желудке и в тот же день ему вызвали скорую, отказавшуюся его госпитализировать. Они предложили вызывать врача из поликлиники, который пришел только через два дня и порекомендовал попить витамины.
21 марта родственники больного снова вызвали скорую, теперь Евгения все-таки забрали в больницу, опять в Коммунарку, где его обследование шло семь часов. Мужчина писал семье в это время, что ему плохо, что ему никто не помогает.
В итоге, что все-таки стало с Евгением врачи установить не смогли, но зато сделали ему операцию, после которой он впал в кому и умер. И только посмертно стало понятно, что причиной была обычная язва двенадцатиперстной кишки и перитонит, который врачам не удалось диагностировать даже после УЗИ, гастроскопии и КТ.
В итоге, что все-таки стало с Евгением врачи установить не смогли, но зато сделали ему операцию, после которой он впал в кому и умер. И только посмертно стало понятно, что причиной была обычная язва двенадцатиперстной кишки и перитонит, который врачам не удалось диагностировать даже после УЗИ, гастроскопии и КТ.
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Язва двенадцатиперстной кишки и перитонит это совершенно новое и не изученное. Вот по Ковиду врачи всё знают и как лечить и чем привить.
6л@#&! Ну как так-то?!?
Соболезнования родственникам. Очень надеюсь, они добьются правды, и виновных накажут.
по делу: виноватым сделают врача из поликлиники котрый по 40 вызову в день делал с любым апчи и просто не успел дойти
ЗЫ: не исключаю врачебные ошибки, халатность и т.п., но вот как тут рассказано - больше на балабольство похоже.
В приборах, для диагностики болезней этих врачей, я когда нибудь перепутаю вольты с киловольтами, а ху.ле. ошибся.
Бате ничего не было, он в высших военных чинах тогда был
Теперь каждое лето только в Крым, только за здоровьем... А врачам таким я искренне желаю поскорее попасть к таким же как они