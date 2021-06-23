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Мужчину обследовали семь часов, ничего не нашли, сделали операцию и он умер

Мужчину обследовали семь часов, ничего не нашли, сделали операцию и он умер (3 фото)

Автор:
23 июня 2021 17:58
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: больницы   врачи   здоровые   медицина   операция   халатность   
3897
3
В конце февраля этого года у Евгения Долгова был удален из почки камень, после чего его выписали из больницы и все, казалось, было хорошо.

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Метки: больницы   врачи   здоровые   медицина   операция   халатность   
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
А что вы хотите.
Язва двенадцатиперстной кишки и перитонит это совершенно новое и не изученное. Вот по Ковиду врачи всё знают и как лечить и чем привить.
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1k
kotkot 57 секунд назад
Первые воспитанники реформированного медобразования стали поступать на работу в больницы и поликлиники...
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5k
Leo Sun 5 минут назад
"была обычная язва двенадцатиперстной кишки и перитонит, который врачам не удалось диагностировать даже после УЗИ, гастроскопии и КТ"

6л@#&! Ну как так-то?!?


Соболезнования родственникам. Очень надеюсь, они добьются правды, и виновных накажут.
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−99
vova old 18 минут назад
одно из очень больших осложнений covid-19 то что вдруг в интернете и среди авторофф статей и среди комментаторов просто дохрена докторов завелось. в Советском Союзе столько дипломов не выдавали сколько их тут причём очевидно что люди вообще не бум-бум, но почему-то они все лезут большинство докторов не понимают в иммунологии, а 100% комментариев комментаторов на фишках знает это как своих 5 пальцев. причём любое,что противоречит их тупому мнению сразу обрастает таким количеством минусов что требуемые ими прувы просто невозможно публиковать ,А даже если они опубликованы то эти умные доктора с интернациональным опытам начинают грязно ругаться что они не понимают мусульманского языка Короче какая статья такие комментаторы
по делу: виноватым сделают врача из поликлиники котрый по 40 вызову в день делал с любым апчи и просто не успел дойти
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4k
aleksei Полчаса назад
Кровь на анализ видимо не додумались взять, СРБ сразу бы показал воспаление
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1k
AndreyOnovamnado 45 минут назад
Статья попахивает вбросом.
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98
Шурман 51 минуту назад
Странно что не рассмотрели язву даже при КТ , очень странно . Про какую операцию речь тоже не понятно .
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12k
Михаил Гривин 54 минуты назад
Какое-то мутное изложение. "Приехали, но в больницу не забрали" - а диагноз какой ставили? "Ничего не нашли и начали операцию" - какую? Что делали? Просто так "операцию" не проводят, у неё всегда план есть, даже в экстренных случаях. Кароч, звучит как-то подозрительно история.

ЗЫ: не исключаю врачебные ошибки, халатность и т.п., но вот как тут рассказано - больше на балабольство похоже.
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22
tokik 55 минут назад
Врачам ничего не будет. Они и мед книжки обязательно "дополнят и исправят", так как на руки ничего не дадут со ссылкой на N 323-ФЗ. Прокуратура и следственный комитет "отпишуться" и пошлют все в деп здравоохранения, ну а те соответственно нарушений не найдут, но обязательно прособолезнуют.
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50k
stabskapitan 56 минут назад
Источник окромя Яплакалъ можно? И если копипастишь вставляй все картинки

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98
Шурман stabskapitan 48 минут назад
Мутно все , или Женечка там права свои качать начал или хз . С мной было тоже самое . 10 дней прошло с момента залета в скорую . гастроскопия это фигня я эти шланги глотаю на ура , калоноскопию делают под полным наркозом .
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4k
VL 57 минут назад
Бывая на фишках, давно понял, что в подобное верить спешить не стоит. И тем более сразу фигурально лоб зеленкой всем ни поподя мазать...
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3k
Севастьян Час назад
Как учат врачей то и получаем на выходе.Единичные случаи обращения в суд,а уж кто понес наказание история вообще умалчивает.Самое дорогое это жизнь,но по большому счету врачам наплевать,у каждого свое кладбище.
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634
анатолий горленко Час назад
Сосед по этажу скончался от перитонита. Ставили диагноз: гепатит\цирроз, а оказалось аппендицит запущенный.
В приборах, для диагностики болезней этих врачей, я когда нибудь перепутаю вольты с киловольтами, а ху.ле. ошибся.
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1k
Moon24 Час назад
Врачи герои . Вопят о короновирусе чтобы больше денег получить а обычные болезни в упор не видят . Недаром говорится - вскрытие показало что пациент умер в результате вскрытия
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49
Лапата Лапота Час назад
Моего брата лет 10 назад кто только в москве не лечил и за какие только бабки не пытался делать вид, что лечит..... В итоге через месяц почти как я каждый день сходил с ума от того, что он задыхается при любом кашеле, эти типа врачи сказали что астма и нужно препаратом дышать всегда, лет 20 бы пожил еще..... Батя помню размазал лицо последнего недоврача, которому заплатили огромную сумму денег, об стену и после этого уехали в Крым.. Оказывается у брата иммунитета ноль и аллергия на любой запах и тд.... 3 недели массажа и моря и до сих пор не повторялось. .. Тьфу тьфу тьыу

Бате ничего не было, он в высших военных чинах тогда был

Теперь каждое лето только в Крым, только за здоровьем... А врачам таким я искренне желаю поскорее попасть к таким же как они
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851
Татьяна Юсова Час назад
Самое удивительное в этой истории, что большинство читателей безоговорочно верят в подобные истории!
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1k
Vaskon 2 часа назад
Соболезную! 48 лет! Что за возраст! Врачей и больницу бы привлечь к ответственности, было бы здорово.
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381
Сигизмунд Лазаревич Vaskon Час назад
месячной премии лишить?
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5k
hhwost 2 часа назад
а интересно, хоть кто-то из этих рукожопых лепил сядет?
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
С чего такая уверенность, что не смогли диагностировать "обычный перитонит"? В каком месте тогда оперировать начали? Из такой болезни не всем удается вылезти, увы, даже при правильной диагностике и лечении.
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3k
Brataxe 2 часа назад
Просто он не привился.
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19k
Альберт 2 часа назад
Деньги закончились у бедолаги, и стал он для врачей "бесперспективный".
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