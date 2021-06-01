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В краевой больнице в городе Березники доктор был настолько пьян, что не смог принять пациентов.
Пациентка обратилась в краевую больницу имени Вагнера в Березниках и застала пьяного дежурного врача. Эскулап не мог членораздельно разговаривать, лишь покачивался на стуле, а вместо перевязки после лег и уснул.
Сын женщины, которой потребовалась помощь, снял на камеру происходящее. В ролике невооруженным взглядом и без экспертиз видно состояние доктора.
Сын женщины, которой потребовалась помощь, снял на камеру происходящее. В ролике невооруженным взглядом и без экспертиз видно состояние доктора.
За кадром некая женщина пытается пристыдить оператора и защитить спящего врача, однако посетитель продолжает снимать. По словам автора ролика, никто из руководства больницы после инцидента не пытался с ним связаться, а помощь его больная мать так в тот день и не получила.
После появления в соцсетях врач с признаками алкогольного опьянения был отстранен от работы, по факту инцидента проводится проверка.
Кстати, среди пользователей Сети было немало тех, кто осудил снимавшего ролик. "Устал человек, с кем не бывает? А теперь его уволят, и кто будет работать?"- аргументы, основанные на знании жизни пришлись по вкусу не всем.
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Смотрите до конца. Жесть.
Начнём с простого. С кол-ва больниц. И перейдём к кол-ву врачей и почему я не осуждаю мужика. У нас больниц плюс поликлиник около 30к. По мнению либерастов, в ремонте нуждается 70%. Стоимость ремонта...ну если двушку бюджетно ляма за 2 капитала, то целая больница...пусть 100 лямов(хотя вхреначить центральное водоснабжение думаю дороже). 20к*100 млн....=2 000 000 000 000....ох цифра огонь.это просто ремонт. А теперь вспомним сколько стоит аппарат УЗИ, томограф, перчаток, масочки, шприцы, лекарства. Смело можно умножать на 2 сумму. Теперь врачи их у нас 2,1 млн человек. И пусть у них у всех в среднем зп меньше, чем сказал в.в.п. 20к. Плюс налоги...30к. 30 000 2,1 млн. 12 месяцев 0,8 трлн. Рублей. Добавлять электричество, воду, обогрев, обслуживание включая мытье полов, стёкол....итого суммы там космические. Я детально посчитал, чтобы привести в текущем формате-получится пару бюджетов страны . вывод простой. Мы не можем потянуть такое кол-во больниц. Было бы нас как в Китае, можно. А нас 100лямов всего. А теперь про врача. Врачей 500 к на 127 млн. Т.е. 254 человека в месяц. Вроде не много....а теперь расстояния. Доехать до больного может быть потребует 100км. 3 часа. И вот уже нагрузка становится неравномерной. Вспомним того же булгакова с диким переутомлением врачей. Знакомый врач из тамбовской глубинки рассказывал, что если он не выпьет после смены, то просто сдвинется. Слишком у нас страна большая и слишком нас мало. Поэтому возвращаясь к статье-я бы врача качественно наказал. Между своими. Может даже по морде дал бы. Но отнёсся с пониманием и на публику не выносил. Иначе реально сократят и этого...но блоггерам считать не надо и думать тоже.
Как это относится к его нахождению на рабочем месте в нетрезвом виде?
Вы правда думаете что там очередь из желающих работать?
пс
за такое при операции надо давать уголовку .