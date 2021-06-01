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Покачался на стуле и уснул: пьяный врач в Пермском крае не смог сделать пациентке перевязку

Покачался на стуле и уснул: пьяный врач в Пермском крае не смог сделать пациентке перевязку (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 08:03
Сообщество : Жить в России
Метки: березники   видео   врач   медицина   пациенты   перевязка   пермский край   
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В краевой больнице в городе Березники доктор был настолько пьян, что не смог принять пациентов.

Источник:

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Метки: березники   видео   врач   медицина   пациенты   перевязка   пермский край   
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22  комментария
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4k
Roman Час назад
Спасибо оптимизаторам от медицины: алкоголика заменить некем. Я уж молчу про помощь самому алкоголику.
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4k
Димыч 8 минут назад
Да никакой нормальный врач не пойдёт за ТАКУЮ зарплату с ТАКОЙ нагрузкой. Слева пациенты долбят, справа - бюрократия и писанина. И главврач.
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0
Владислав 13 минут назад
Значит никто из нормальных докторов не идёт работать в это больницу! Всё просто. Знаю несколько городков с населением около 50 тыс человек, в которых нет, например, гастроэнтеролога, хирурга... И конечно они возьмут любого у которого просто есть диплом врача!
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17k
nobody® 17 минут назад
А давайте любой другой на работе "устанет и ляжет поспать". Вот прям на рабочем месте, например, водитель автобуса.
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0
ЦСКА 18 минут назад
Мы привыкли к такому 30-40 лет назад. Да в каждой больнице такие случаи были.
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1k
Александр Сергеевич 22 минуты назад
Путинский прорыв в медицине.
Смотрите до конца. Жесть.

Ссылка youtu.be
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4k
tamin Полчаса назад
Как же меня веселят современные недоправдивые блоггеры. Которые родились без мозгов, но дорвались до инета. Давайте поясню на наглядное примере.
Начнём с простого. С кол-ва больниц. И перейдём к кол-ву врачей и почему я не осуждаю мужика. У нас больниц плюс поликлиник около 30к. По мнению либерастов, в ремонте нуждается 70%. Стоимость ремонта...ну если двушку бюджетно ляма за 2 капитала, то целая больница...пусть 100 лямов(хотя вхреначить центральное водоснабжение думаю дороже). 20к*100 млн....=2 000 000 000 000....ох цифра огонь.это просто ремонт. А теперь вспомним сколько стоит аппарат УЗИ, томограф, перчаток, масочки, шприцы, лекарства. Смело можно умножать на 2 сумму. Теперь врачи их у нас 2,1 млн человек. И пусть у них у всех в среднем зп меньше, чем сказал в.в.п. 20к. Плюс налоги...30к. 30 000 2,1 млн. 12 месяцев 0,8 трлн. Рублей. Добавлять электричество, воду, обогрев, обслуживание включая мытье полов, стёкол....итого суммы там космические. Я детально посчитал, чтобы привести в текущем формате-получится пару бюджетов страны . вывод простой. Мы не можем потянуть такое кол-во больниц. Было бы нас как в Китае, можно. А нас 100лямов всего. А теперь про врача. Врачей 500 к на 127 млн. Т.е. 254 человека в месяц. Вроде не много....а теперь расстояния. Доехать до больного может быть потребует 100км. 3 часа. И вот уже нагрузка становится неравномерной. Вспомним того же булгакова с диким переутомлением врачей. Знакомый врач из тамбовской глубинки рассказывал, что если он не выпьет после смены, то просто сдвинется. Слишком у нас страна большая и слишком нас мало. Поэтому возвращаясь к статье-я бы врача качественно наказал. Между своими. Может даже по морде дал бы. Но отнёсся с пониманием и на публику не выносил. Иначе реально сократят и этого...но блоггерам считать не надо и думать тоже.
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369
manul74 tamin 22 минуты назад
ну чтож.. осталось пожелать Вам попасть к врачу в критическом состоянии, а он от того что пьян не сможет Вам оказать помощь, и вы умирая, его не осудите.
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−2
Zumber Men 51 минуту назад
А у врача, не кто не хочет спросить почему он перебрал?
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15k
Maks Es 56 минут назад
Добро пожаловать лечиться...
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7k
Alexandr Barhudarov 57 минут назад
Эта женщина понимает что лучше периодически пьяный врач на перевязке чем НИКАКОГО !?
Вы правда думаете что там очередь из желающих работать?
пс
за такое при операции надо давать уголовку .
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−6
цысовский Час назад
на 146% уверен, что голосует за путена и единую рассию
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