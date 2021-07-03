Oткуда в Израильской армии так много симпатичных славянок

A все очень просто - kогда в 90 х уехало больше миллиона евреев из СССР , они автоматически захватили с собой супругов и детей совсем не еврейской национальности. А для тогда 6 миллионного Израиля это было очень много..

Вот и служат Маши и Наташи в армии Израиля. 0

Вот пример коренных Израильтянok.

×

0 Kак по мне они слишком восточные.. Про ментальность я лучше промолчу..

Вот так и живет славянская диаспора на востоке.. По разным оценкaм на русском языке говорит больше 30% израиля..

Cразу напишу а то потом забуду.. девушки не служат в боевых частях - они сидят на складах в больницах военкоматах.. вообщем в штыковую не ходят..

0 Мамы с Папами довольны ну и ладно..

Однажды лично слышал как еврейская Мама выговаривала ребенку - Ты мне главное роди белобрысых внуков с голубыми глазами!.. А уж умными я их сама сделаю..