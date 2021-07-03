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Oткуда в Израильской армии так много симпатичных славянок

Oткуда в Израильской армии так много симпатичных славянок (4 фото)

Автор:
03 июля 2021 17:13
Метки: интересно   люди   семья.   
364
4
A все очень просто - kогда в 90 х уехало больше миллиона евреев из СССР , они автоматически захватили с собой супругов и детей совсем не еврейской национальности. А для тогда 6 миллионного Израиля это было очень много..
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Метки: интересно   люди   семья.   
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−22
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Автор! Большое человеческое спасибо тебе, а то мы прям извелись, гадая! Открыл нам страшную тайну что " там На четверть бывший наш народ"
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−22
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
@Добрый человек.

Ужас то какой? ! Как они могли!?

Как ни зайдёшь на фишки - Путин самый влиятельнейший политик современности, американцы, немцы, прибалты, англичане, даже украинцы хотят путина президентом, а евреи, подлые, не хотят!?

А ещё натаньяху на 9 мая приезжал, обнимался и целовался.... Ну всё! Нет теперь жыдам веры!
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43k
doker Полчаса назад
Патамучто неславянкам религия не позволяет.
Им клепать потомство. Таки дети по маме пишутся.
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4k
livaneth 38 минут назад
"девушки не служат в боевых частях - они сидят на складах в больницах военкоматах.. вообщем в штыковую не ходят."

Уточню: у девушек, служащих в Израильской армии бывает по разному. Иногда и так
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2k
Frank Borman 51 минуту назад
А вот почему. В конце 80х мистер Майк Горби открыл границы СССР, и миллионы евреев хлынули на Землю обетованную. А у многих жены/мужья были славяне, вот и появились кошерные блондинки в Израиле.
Я бы на месте евреев поставил бы Горби статую в самом центре Тель-Авива. Конную, с мечом в руке - благодетелю Израиля на веки веков.
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Добрый человек.

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