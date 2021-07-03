Oткуда в Израильской армии так много симпатичных славянок

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A все очень просто - kогда в 90 х уехало больше миллиона евреев из СССР , они автоматически захватили с собой супругов и детей совсем не еврейской национальности. А для тогда 6 миллионного Израиля это было очень много..
Вот пример коренных Израильтянok.
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Вот так и живет славянская диаспора на востоке.. По разным оценкaм на русском языке говорит больше 30% израиля..
Cразу напишу а то потом забуду.. девушки не служат в боевых частях - они сидят на складах в больницах военкоматах.. вообщем в штыковую не ходят..
Cразу напишу а то потом забуду.. девушки не служат в боевых частях - они сидят на складах в больницах военкоматах.. вообщем в штыковую не ходят..
Однажды лично слышал как еврейская Мама выговаривала ребенку - Ты мне главное роди белобрысых внуков с голубыми глазами!.. А уж умными я их сама сделаю..
Авторский пост
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Ужас то какой? ! Как они могли!?
Как ни зайдёшь на фишки - Путин самый влиятельнейший политик современности, американцы, немцы, прибалты, англичане, даже украинцы хотят путина президентом, а евреи, подлые, не хотят!?
А ещё натаньяху на 9 мая приезжал, обнимался и целовался.... Ну всё! Нет теперь жыдам веры!
Им клепать потомство. Таки дети по маме пишутся.
Уточню: у девушек, служащих в Израильской армии бывает по разному. Иногда и так
Я бы на месте евреев поставил бы Горби статую в самом центре Тель-Авива. Конную, с мечом в руке - благодетелю Израиля на веки веков.
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Тогда уж и Сталину - он был инициатором создания Израиля в том виде, в котором он существует с 1948-го и СССР первым признал его как государство.
Бен-Гурион (из цитаты первому советскому посланнику П.И. Ершову): "Народ Израиля обязан Советскому Союзу за его поддержку в ООН."
А уж портретов ИВ в кабинетах как гражданского, так и военного руководства Израиля было не меньше, чем в СССР.