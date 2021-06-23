В Челябинске из-за удара молнии сгорела крыша жилого дома

Один из строителей, который принимал участие только возведении "коробок", предположил, что огонь распространился настолько быстро из-за деревянной стропильной системы, но основная причина, по его мнению, кроется в неправильно сделанном громоотводе.

Настоящую причину сможет озвучить только комиссия МЧС, которая прямо сейчас работает на месте происшествия.