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В Челябинске из-за удара молнии сгорела крыша жилого дома

В Челябинске из-за удара молнии сгорела крыша жилого дома (3 фото + 2 видео)

Автор:
23 июня 2021 16:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Залесье   видео   крыша   молния   мчс   пожар   челябинск   
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Жители, к счастью, не пострадали. Но в буквальном смысле остались без крыши над головой. Местная администрация пообещала выплатить компенсации за причиненный стихией ущерб.

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Метки: Залесье   видео   крыша   молния   мчс   пожар   челябинск   
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9  комментариев
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250
Юстас ЗаПутинцев Час назад
Я конечно дико извиняюсь, но при чём здесь администрация? Какие компенсации? Администрация вызвала молнии и сожгла крышу? Ок, помочь разместить на первое время-это норм. Но ремонтировать чью-то крышу и что то там компенсировать, не с хрена ли? Это 100 процентов дело страховых, а если страховки у жителей нет, так сами себе злые буратины.
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3k
Том Джоуд 19 минут назад
ГОСТ, СНиП, нет - не знаем. Там, мазурики которые строили это архитектурное чудо новейшей истории, заземление-то провели?
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19k
Андрей Иванов 39 минут назад
Громоотвод спилили однозначно.
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−96
vova old 48 минут назад
Чего нет в новости, А хотелось бы, это то что люди переселены во временное жильё что ему же сейчас оказана помощь ведь им Элементарно нечего есть, нечего одеть. то что страховая окажет помощь это естественно Но ведь это занимает обычно черты сколько времени, не на улице же им спать. хотя есть пословица на иврите что после пожара богатеют но лучше всё-таки другим способом
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78k
Броненосец Потелкам Час назад
1. Крыша из металлопрофиля
НЕ ЗАЗЕМЛЕНА по старым советским СНиПАМ
Молнии просто тупо НЕКУДА было стечь (заземлиться)
вот она и нашла железяку, по которой уйти "в землю"
да только ушла "с искоркой" внутри деревянных балок и страпил.
никакая огнезащитная обработка от удара молнии не спасет деревяшки
обработка помогает дереву держаться от внешнего возгорания
а когда внутри древесины проходит ток в тысячи ампер - вариантов нет, возгорание неизбежно.
.
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Фольга-с.
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