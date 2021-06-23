В Челябинске из-за удара молнии сгорела крыша жилого дома

Жители, к счастью, не пострадали. Но в буквальном смысле остались без крыши над головой. Местная администрация пообещала выплатить компенсации за причиненный стихией ущерб.
Вечером 22 июня в челябинском микрорайоне "Залесье" от удара молнии вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома. Жильцы дома не пострадали. Большинство из них эвакуировались из полыхающего здания самостоятельно, остальных вывели пожарные, приехавшие на вызов буквально через несколько минут.
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В управляющей компании, обслуживающей микрорайон, сообщили, что пострадавшим семьям будет оказана материальная помощь. Ее размер будет известен после оценки ущерба.
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Также в УК рассказали, что в ближайшее время восстановят кровлю и подключат коммуникации.
Один из строителей, который принимал участие только возведении "коробок", предположил, что огонь распространился настолько быстро из-за деревянной стропильной системы, но основная причина, по его мнению, кроется в неправильно сделанном громоотводе.
Настоящую причину сможет озвучить только комиссия МЧС, которая прямо сейчас работает на месте происшествия.
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НЕ ЗАЗЕМЛЕНА по старым советским СНиПАМ
Молнии просто тупо НЕКУДА было стечь (заземлиться)
вот она и нашла железяку, по которой уйти "в землю"
да только ушла "с искоркой" внутри деревянных балок и страпил.
никакая огнезащитная обработка от удара молнии не спасет деревяшки
обработка помогает дереву держаться от внешнего возгорания
а когда внутри древесины проходит ток в тысячи ампер - вариантов нет, возгорание неизбежно.
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