Расследование этого инцидента до сих пор продолжается. В полиции поясняют, что если окажется, что электроскутер был самостоятельно мофидицирован, его владелец понесет серьезное наказание. Правила техники безопасности для электровелосипедов и электросамокатов в Китае устанавливают ограничения как по скорости, так и по размеру аккумулятора. Судя по снимку, у загоревшейся техники были "неродные" для этой модели колеса. Однако пока не выяснено, был ли доработан двигатель.



В жилом районе Чэнду, где случился инцидент, правила запрещают перевозить подобные устройства в лифтах и оставлять их на лестничных площадках, однако, как видим, соблюдаются они не всегда.