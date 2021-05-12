FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1659 постов • 717 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Что-то вспыхнуло: в лифте китайской многоэтажки загорелся электроскутер

Что-то вспыхнуло: в лифте китайской многоэтажки загорелся электроскутер (5 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 14:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: видео   китай   лифт   ожоги   пожар   электроскутер   
725
5
1
Несмотря на запрет перевозки электротехники в лифте, молодые китайцы решили нарушить правила, чтобы сэкономить время. Теперь тратятся на здоровье.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: видео   китай   лифт   ожоги   пожар   электроскутер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Геннадий Николаевич Казаков 55 минут назад
Спасибо! Будем знать! В следующий раз с таким не поеду в одном лифте. Или он со мной =)
Смотря кто будет =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Outcast 48 минут назад
Взорваться и сгореть может любая электрофигня в независимости от того есть ли к неё сертификат. Короткое замыкание, повреждение аккумулятора, неправильное хранение и зарядка приведёт к возгоранию и пожару который будет очень тяжело потушить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара (2 фото) Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара... В Омской области пожар уничтожил целую деревню В Омской области пожар уничтожил целую деревню Взрыв в кармане: петербуржец попал в ожоговое отделение после ЧП со смартфоном Взрыв в кармане: петербуржец попал в ожоговое отделение после ЧП со смартфоном Мужчина избил и ограбил ребёнка прямо в лифте Мужчина избил и ограбил ребёнка прямо в лифте Необычная ситуация в лифте тюменской многоэтажки Необычная ситуация в лифте тюменской многоэтажки 110 русалок собрались в одном бассейне в Китае 110 русалок собрались в одном бассейне в Китае
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

708746



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения
2
98
20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения
Звезды кино и их дублеры
2
50
Звезды кино и их дублеры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Опрос показал, насколько сильно изменилось отношение россиян к работе на удалении
0
26
Опрос показал, насколько сильно изменилось отношение россиян к работе на удалении
Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер
0
54
Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото)
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#казань#сша#природа#в мире#автомобили#кино#прикольные
#Юмор#прикол#история#картинки#факты#красота#школа#дети#приколы#звезды
#интересно#животные#Россия#СССР#подборка#шоу бизнес#знаменитости#дтп#фотографии#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться