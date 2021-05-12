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Несмотря на запрет перевозки электротехники в лифте, молодые китайцы решили нарушить правила, чтобы сэкономить время. Теперь тратятся на здоровье.
Настоящей трагедией обернулась поездка в лифте в китайском городе Чэнду. Пять человек, включая маленького ребенка, получили серьезные ожоги после того, как в замкнутом пространстве вспыхнула батарея АКБ электроскутера.
За секунды пламя перебросилось на людей. В Сети появилось видео с камер наблюдения. На кадрах можно пронаблюдать, насколько быстро все случилось.
На этом видео момент возгорания можно рассмотреть более детально
Самые серьезные травмы получили 55-летняя бабушка и ее 5-месячная внучка. И та, и другая находятся в клинике под пристальным вниманием врачей. Женщина госпитализирована с серьезными ожогами (75% поверхности тела), ей сделана операция. Малышка также обгорела, но ее состояние лучше.
Другие пострадавшие (двое мужчин в возрасте 25 лет и третий в возрасте 20 лет) , как сообщают СМИ, отделались небольшими ожогами, но все-таки остались в лечебном учреждении.
Расследование этого инцидента до сих пор продолжается. В полиции поясняют, что если окажется, что электроскутер был самостоятельно мофидицирован, его владелец понесет серьезное наказание. Правила техники безопасности для электровелосипедов и электросамокатов в Китае устанавливают ограничения как по скорости, так и по размеру аккумулятора. Судя по снимку, у загоревшейся техники были "неродные" для этой модели колеса. Однако пока не выяснено, был ли доработан двигатель.
В жилом районе Чэнду, где случился инцидент, правила запрещают перевозить подобные устройства в лифтах и оставлять их на лестничных площадках, однако, как видим, соблюдаются они не всегда.
В жилом районе Чэнду, где случился инцидент, правила запрещают перевозить подобные устройства в лифтах и оставлять их на лестничных площадках, однако, как видим, соблюдаются они не всегда.
Электросамокаты и электровелосипеды - один из наиболее распространенных видов транспорта в Поднебесной. Мобильные и юркие, они помогают избежать пробок на дорогах. К тому же, стоимость даже на дорогие модели техники оказывается ниже, чем на авто. Электроустройства не требуют гаража и дополнительных мест парковки, а потому охотно покупаются и студентами, и молодыми специалистами, и даже пожилыми людьми, идушими в ногу со временем. Однако при всех плюсах этого вида транспорта его безопасность вызывает серьезные вопросы. Это далеко не первый случай, когда электротехника дает сбой. В ноябре 2020 года взорвавшийся аккумулятор электросамоката в Москве разнес квартиру и вызвал пожар. Аналогичный случай произошел и в марте нынешнего года в Великобритании. Специалисты уверены, что качественная техника не взрывается, а вот несертифицированные товары могут быть опасны.
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