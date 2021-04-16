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Кто-то успел выбежать из горящей квартиры в Новороссийске, а этому товарищу не повезло. Пока ехали пожарные, ему пришлось ютиться на скромном насесте.
13 апреля 2021 года в многоэтажке Новороссийска по Анапскому шоссе, 52, случился пожар. Один из жильцов слегка выпил, а после уснул с непотушенной сигаретой, от которой потом загорелось кресло, ковер, а дальше - и все остальное. И хотя пламя не успело особенно распространиться, горевший ковер и мягкая мебель вызвали сильное задымление.
Некоторые жильцы успели выбежать из подъезда, а незадачливый хозяин горевшей квартиры в чем мать родила был вынужден дожидаться приезда спасателей, сидя на газовой трубе, упершись ногами в фасадный кондиционер.
Некоторые жильцы успели выбежать из подъезда, а незадачливый хозяин горевшей квартиры в чем мать родила был вынужден дожидаться приезда спасателей, сидя на газовой трубе, упершись ногами в фасадный кондиционер.
В соцсетях, как водится, успели разобрать ситуацию и удивились: почему сидит, а не прыгает? Дескать, этаж не высокий, не поранился бы. Как бы то ни было, пожарный расчет прибыл довольно споро, и виновника этого инцидента спасли и госпитализировали в клинику с ожогами.
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Метки: видео кондиционер новороссийск пожар спасатели
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Смотрит на меня, стучится в дом
.....
Вот он там и пережидал сложные времена.