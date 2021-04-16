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Одинокий голый на кондее за окном: обнаженный мужчина спрятался от пожара на фасадном кондиционере

Одинокий голый на кондее за окном: обнаженный мужчина спрятался от пожара на фасадном кондиционере (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 08:46
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   кондиционер   новороссийск   пожар   спасатели   
471
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Кто-то успел выбежать из горящей квартиры в Новороссийске, а этому товарищу не повезло. Пока ехали пожарные, ему пришлось ютиться на скромном насесте.

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Метки: видео   кондиционер   новороссийск   пожар   спасатели   
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5  комментариев
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1k
Sergiy Rambus Час назад
Одинокий голый на карнизе за окном
Смотрит на меня, стучится в дом
.....
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122
Ник Лу 9 минут назад
Зато живой.
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27k
Fat Lynx 43 минуты назад
Да сто пудов если бы слез, то сразу бы пи-з-ды получил!
Вот он там и пережидал сложные времена.
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