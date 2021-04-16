13 апреля 2021 года в многоэтажке Новороссийска по Анапскому шоссе, 52, случился пожар. Один из жильцов слегка выпил, а после уснул с непотушенной сигаретой, от которой потом загорелось кресло, ковер, а дальше - и все остальное. И хотя пламя не успело особенно распространиться, горевший ковер и мягкая мебель вызвали сильное задымление.



Некоторые жильцы успели выбежать из подъезда, а незадачливый хозяин горевшей квартиры в чем мать родила был вынужден дожидаться приезда спасателей, сидя на газовой трубе, упершись ногами в фасадный кондиционер.