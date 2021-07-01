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10 безумных и смешных фактов из мира маркетинга

10 безумных и смешных фактов из мира маркетинга (11 фото)

Автор:
01 июля 2021 19:41
Сообщество : Факты
Метки: интересное   маркетинг   реклама   тикток   факты   
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СММ-менеджер из Новой Зеландии Селена Райт записала серию роликов для TikTok, в которых рассказала о самых абсурдных, нелепых и смешных фактах из мира маркетинга. Пользователям сети оказались так интересны рассказы о вражде крупных брендов, хитрых уловках и гениальных стратегиях, что ролики Селены набирают сотни тысяч просмотров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   маркетинг   реклама   тикток   факты   
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