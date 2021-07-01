10 безумных и смешных фактов из мира маркетинга

СММ-менеджер из Новой Зеландии Селена Райт записала серию роликов для TikTok, в которых рассказала о самых абсурдных, нелепых и смешных фактах из мира маркетинга. Пользователям сети оказались так интересны рассказы о вражде крупных брендов, хитрых уловках и гениальных стратегиях, что ролики Селены набирают сотни тысяч просмотров.
Компания Sears специально делала свои каталоги меньшего размера, чем каталоги ее конкурента Montgomery Ward, чтобы домохозяйки клали их сверху, собирая журналы в стопку.
В 2012 году компания Dunkin Donuts запустила в Сеуле маркетинговую кампанию, в рамках которой в автобусах установили ароматические спреи с запахом горячего кофе, которые срабатывали каждый раз, когда по радио начинал играть рекламный джингл Dunkin Donuts. Кампания охватила более 350 000 человек, и продажи на автобусных остановках выросли на 29%.
В 2008 году популярный бренд хлопьев для завтрака в Канаде и Великобритании анонсировал новые хлопья в форме ромба – Diamond Shreddies. Производители не скрывали, что это просто шутка, и они просто перевернули изображение обычных, квадратных хлопьев. Однако это побудило людей снова заговорить о Shreddies, и продажи компании выросли на 18%.
Футболки изобрели в 1904 году, и тогда их рекламировали как удобную одежду для холостяков, которые не могут пришить пуговицы самостоятельно.
Согласно свидетельству о рождении Джоанн Роулинг, более известной как Дж. К. Роулинг, на самом деле у нее нет второго имени. Инициалы появились на обложках книг, чтобы привлечь мужскую аудиторию, поскольку считалось, что мальчики с меньшей вероятностью станут читать книги, написанные женщиной.
В 2009 году Tropicana потратила 35 миллионов долларов на новую упаковку своего фирменного апельсинового сока. Всего за 2 месяца продажи упали на 20%, и компания потеряла значительную долю рынка. Тогда Tropicana вернулась к старой упаковке, и в итоге провальная маркетинговая кампания обошлась им в более чем 50 миллионов долларов.
Знаменитый творожный сыр Philadelphia придумали в Нью-Йорке, и он никогда не производился в Филадельфии. В 1880-х это была маркетинговая уловка, поскольку тогда Филадельфия славилась качественными молочными продуктами.
В 2001 году компания Jell-O следила за количеством улыбающихся и грустных эмоджи, размещенных в Твиттере. Когда средний показатель по стране для радостных смайликов упал ниже 51%, Jell-O начала раздавать скидочные купоны тем, кто недавно постил в Твиттере грустные эмоджи.
Ходят слухи, что BlackBerry нанимала актрис, которые флиртовали с мужчинами в барах, чтобы привлечь внимание к бренду. Так называемый скрытый маркетинг заключался в том, что девушки обменивались с мужчинами номерами телефонов, и демонстративно доставали свои Blackberry, чтобы записать номер.
До того, как табак начали массово рекламировать, врачи считали рак легких редким заболеванием. Всего за один ЧАС табачные компании тратят на маркетинг 940 000 долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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