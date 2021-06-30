История одного подвига: "так было нужно"

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Правление нацисткой Германии - это несомненно один из самых страшных периодов для многих стран. С 1939 по 1945 годы погибали миллионы людей, десятки тысяч считаются пропавшими без вести, люди теряли все - родных, дома... Но этот период не только о жестокости, но и о героях.
Этот период полон подвигов людей, которые тайно или открыто спасали тех, кого могли. Стольких, скольких могли. Некоторые подвиги мы знаем и помним , а некоторые не так известны, но не менее важны. Как, например, история директора польского зоопарка Яна Жабинского и его жены Антонины.
В 1929 году Ян становится директором зоологического сада, который был расположен в Варшаве, на правом берегу Вислы. До этого момента, у животных не было дома, они были частью гастролирующий выставки.
Поселившись в зоопарке, в одной из вилл, Ян, Антонина и их сын Рышард 10 лет жили в спокойствии, принимали гостей, открывали двери для творческих вечером. Интеллигенция Варшавы собиралась у них, музыканты, художники, все. Жабинские заботились о животных, лечили раненых, звери свободно перемещались по территории зоопарка, жители города очень любили этот зоологический сад.
Ян был ученым, работал на кафедре зоологии и физиологии Варшавского университета, и воспитывал животных через практику общения с ними. Он был уверен, что с ними надо жить, чтобы понять их психологию и привычки. Супруги знали каждого своего подопечного, а особым праздником для них стало рождение слоненка на территории зоопарка.
Поселившись в зоопарке, в одной из вилл, Ян, Антонина и их сын Рышард 10 лет жили в спокойствии, принимали гостей, открывали двери для творческих вечером. Интеллигенция Варшавы собиралась у них, музыканты, художники, все. Жабинские заботились о животных, лечили раненых, звери свободно перемещались по территории зоопарка, жители города очень любили этот зоологический сад.
Ян был ученым, работал на кафедре зоологии и физиологии Варшавского университета, и воспитывал животных через практику общения с ними. Он был уверен, что с ними надо жить, чтобы понять их психологию и привычки. Супруги знали каждого своего подопечного, а особым праздником для них стало рождение слоненка на территории зоопарка.
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Но все изменилось в один день. 1 сентября 1939 года немцы начали бомбить Варшаву и зоопарк сильно пострадал. Часть животных погибла, остальные были ранены и напуганы. Немцы приказали убить хищников, чтобы они не выбежали на улицы во время бомбежек, а ценные экземпляры нацисты увезли в Германию. Например, того самого слоненка, который родился в зоопарке. На остальных "не ценных животных", нацисты открыли охоту прямо в разгромленном зоопарке, расстреливая их ради забавы. Ян и Антонина не в силах были смотреть на это жестокое сафари, ведь животные им были как дети: они принимали их роды, выкармливали их из соски...
"Я смотрела на эти пустые клетки, я слушала эту мертвую тишину и уговаривала себя, что это не смерть, что это - зимняя спячка" - вспоминала Антонина.
Жабинские, увидев происходящее, сказали себе, что они не будут оставаться в стороне, они станут помогать людям. И у них была такая возможность.
"Я смотрела на эти пустые клетки, я слушала эту мертвую тишину и уговаривала себя, что это не смерть, что это - зимняя спячка" - вспоминала Антонина.
Жабинские, увидев происходящее, сказали себе, что они не будут оставаться в стороне, они станут помогать людям. И у них была такая возможность.
С первого дня оккупации Ян вступил в Польское Движение сопротивления.
Армия Германии назначила Яна руководителем общественных парков Варшавы. Жабинскому вермахт доверял и он уговорил их разрешить ему заботиться о растительности и в еврейском гетто тоже... Ян проходил туда, общался со своими друзьями, приносил ем еду и весточки от родных и знакомых. И помогал евреям получать фальшивые документы, с помощью которых они выбирались из гетто и прятались у своих спасителей в зоопарке, в подвале виллы Жабинских. Также он вывозил людей на телеге, заезжая в гетто за кормом для животных. Особое внимание он уделял детям и людям, находящимся в критическом состоянии. Днем спасенные спали, а ночью, после отъезда немецкой охраны, они поднимались наверх, в комнаты. В подвале был тоннель, так что в случае чрезвычайной ситуации, из дома можно было сбежать.
Если в доме оказывался вермахт, Антонина начинала громко играть на пианино, что было сигналом для того, чтобы беглецы сидели абсолютно беззвучно.
Антонина как могла поддерживала спасенных, которые пребывали в постоянном страхе и заточении. По вечерам они собирались в гостиной виллы, музицировали, говорили.
Армия Германии назначила Яна руководителем общественных парков Варшавы. Жабинскому вермахт доверял и он уговорил их разрешить ему заботиться о растительности и в еврейском гетто тоже... Ян проходил туда, общался со своими друзьями, приносил ем еду и весточки от родных и знакомых. И помогал евреям получать фальшивые документы, с помощью которых они выбирались из гетто и прятались у своих спасителей в зоопарке, в подвале виллы Жабинских. Также он вывозил людей на телеге, заезжая в гетто за кормом для животных. Особое внимание он уделял детям и людям, находящимся в критическом состоянии. Днем спасенные спали, а ночью, после отъезда немецкой охраны, они поднимались наверх, в комнаты. В подвале был тоннель, так что в случае чрезвычайной ситуации, из дома можно было сбежать.
Если в доме оказывался вермахт, Антонина начинала громко играть на пианино, что было сигналом для того, чтобы беглецы сидели абсолютно беззвучно.
Антонина как могла поддерживала спасенных, которые пребывали в постоянном страхе и заточении. По вечерам они собирались в гостиной виллы, музицировали, говорили.
Жабинские спасли больше трехсот человек, а в варшавском гетто находилось около 380 тысяч и практически все они не выжили.
Ян и Антонина, рискуя собственной жизнью, помогали обреченным на смерть людям. В операциях по спасению участвовали не только они: горничные, почтальоны, доставщики продуктов. Они все молчали, хотя за укрывательство евреев грозила смерть каждому из них. О происходящем знали многие, но никто, ни один человек, ничего не сказал.
Ян и Антонина, рискуя собственной жизнью, помогали обреченным на смерть людям. В операциях по спасению участвовали не только они: горничные, почтальоны, доставщики продуктов. Они все молчали, хотя за укрывательство евреев грозила смерть каждому из них. О происходящем знали многие, но никто, ни один человек, ничего не сказал.
После войны, в 1949 году, супруги восстановили зоопарк, частично вернув животных, а каких-то получив в дар.
Антонина скончалась в возрасте 63 лет в 1970-м году. Ян пережил свою супругу на семь лет.
В 1965 году исторический мемориал памяти жертв Холокоста признал супругов Жабинских Праведниками мира и они лично присутствовали на высадке аллеи жертв Холокоста в Иерусалиме.
В одном из интервью, когда Яна спросили, как они смогли, рискуя своими жизнями, спасать другие, он ответил тремя словами: "Так было нужно".
Антонина скончалась в возрасте 63 лет в 1970-м году. Ян пережил свою супругу на семь лет.
В 1965 году исторический мемориал памяти жертв Холокоста признал супругов Жабинских Праведниками мира и они лично присутствовали на высадке аллеи жертв Холокоста в Иерусалиме.
В одном из интервью, когда Яна спросили, как они смогли, рискуя своими жизнями, спасать другие, он ответил тремя словами: "Так было нужно".
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