История одного подвига: "так было нужно"

Но все изменилось в один день. 1 сентября 1939 года немцы начали бомбить Варшаву и зоопарк сильно пострадал. Часть животных погибла, остальные были ранены и напуганы. Немцы приказали убить хищников, чтобы они не выбежали на улицы во время бомбежек, а ценные экземпляры нацисты увезли в Германию. Например, того самого слоненка, который родился в зоопарке. На остальных "не ценных животных", нацисты открыли охоту прямо в разгромленном зоопарке, расстреливая их ради забавы. Ян и Антонина не в силах были смотреть на это жестокое сафари, ведь животные им были как дети: они принимали их роды, выкармливали их из соски...

"Я смотрела на эти пустые клетки, я слушала эту мертвую тишину и уговаривала себя, что это не смерть, что это - зимняя спячка" - вспоминала Антонина.

Жабинские, увидев происходящее, сказали себе, что они не будут оставаться в стороне, они станут помогать людям. И у них была такая возможность.