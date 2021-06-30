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История одного подвига: "так было нужно"

История одного подвига: "так было нужно" (6 фото)

Автор:
30 июня 2021 17:51
Сообщество : Истории
Метки: Германия   Польша   интересное   история   факты   фото   
689
6
Правление нацисткой Германии - это несомненно один из самых страшных периодов для многих стран. С 1939 по 1945 годы погибали миллионы людей, десятки тысяч считаются пропавшими без вести, люди теряли все - родных, дома... Но этот период не только о жестокости, но и о героях.
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Метки: Германия   Польша   интересное   история   факты   фото   
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Not Found! 40 минут назад
За пост спасибо.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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a_komolow Полчаса назад
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