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Советские актеры и знаменитости в рекламе: кто сказал, что ее не было в СССР

Советские актеры и знаменитости в рекламе: кто сказал, что ее не было в СССР (14 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 14:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   интересное   прошлое   реклама   союз   факты   шоу бизнес   
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И правда, многие почему-то считают, что в СССР рекламы не было. А уж сняться там актеру, любимцу публики, вообще было "западло". Все это не так, конечно же, и актеры в СССР всячески поддерживали рекламные традиции. Другое дело, что и реклама была другая...

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Метки: актеры   интересное   прошлое   реклама   союз   факты   шоу бизнес   
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Acu900 2 минуты назад
Реклама это когда компания выпускающая определенный продукт платит деньги для того что бы довести информацию о товаре потенциальному потребителю. Тот кадр, где герой Куравлева - Милославский держит в руках пачку Мальборо находясь в прошлом - не может быть рекламой, скорее всего он сделан намеренно Гайдаем для абсурдности сюжета чтобы создать комичную ситуацию. Тот же прием - когда царь из прошлого на вопрос Шурика "где же вы все это время пропадали" отвечает "по современному" "в милицию замели, дело шьют". Я не думаю что создатели фильма получили от Мальборо какие нибудь дивиденды или что Гайдай заплатил табачной компании за право использовать торговый знак. Просто в те года Мальборо был символом заграничной и недоступной для многих советских граждан жизни,ее и вставили в фильм для дополнения сюжета.
А сама марка в рекламе не нуждалась, если кому удавалось достать дефицитные сигареты - их покупали не задумываясь. А на счет зарабоать деньги на рекламе - никто тогда и не думал. Просто прикольная вещь идиально подходит к сюжету фильма. Кстате на счет хранения денег в сберкассе (если они у вас имелись) тоже это относится. Деньги тогда только в сберкассе и хранили, о комерческих банках слышали тогда только в зарубежных фильмах, так что и это тоже не совсем реклама а прием для создании комичной ситуации ,ведь фильм "Иван Васильевич меняет профессию" все таки комедия...
Реклама это когда компания выпускающая определенный продукт платит деньги для того что бы довести информацию о товаре потенциальному потребителю. Тот кадр, где герой Куравлева - Милославский держит в руках пачку Мальборо находясь в прошлом - не может быть рекламой, скорее всего он сделан намеренно Гайдаем для абсурдности сюжета чтобы создать комичную ситуацию. Тот же прием - когда царь из прошлого на вопрос Шурика "где же вы все это время пропадали" отвечает "по современному" "в милицию замели, дело шьют". Я не думаю что создатели фильма получили от Мальборо какие нибудь дивиденды или что Гайдай заплатил табачной компании за право использовать торговый знак. Просто в те года Мальборо был символом заграничной и недоступной для многих советских граждан жизни,ее и вставили в фильм для дополнения сюжета. А сама марка в рекламе не нуждалась, если кому удавалось достать дефицитные сигареты - их покупали не задумываясь. А на счет зарабоать деньги на рекламе - никто тогда и не думал. Просто прикольная вещь идиально подходит к сюжету фильма. Кстате на счет хранения денег в сберкассе (если они у вас имелись) тоже это относится. Деньги тогда только в сберкассе и хранили, о комерческих банках слышали тогда только в зарубежных фильмах, так что и это тоже не совсем реклама а прием для создании комичной ситуации ,ведь фильм "Иван Васильевич меняет профессию" все таки комедия...
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