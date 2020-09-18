Советские актеры и знаменитости в рекламе: кто сказал, что ее не было в СССР

И правда, многие почему-то считают, что в СССР рекламы не было. А уж сняться там актеру, любимцу публики, вообще было "западло". Все это не так, конечно же, и актеры в СССР всячески поддерживали рекламные традиции. Другое дело, что и реклама была другая...
Да, в советское время актеры и прочие знаменитости рекламировали лишь отечественную продукцию - магнитофоны, телевизоры, радиоприемники и прочее
Как говорил Андрей Миронов, получив за рекламу 5000 рублей - деньги есть деньги
А вот Олег Басилашвили говорил, что ему стыдно за съемки в рекламе
Знаки Зодиака - работа Высоцкого для рекламного фильма, созданного на Ленинградской студии кинохроники, относится к числу наименее известных широкой публике
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Часто в фильмах использовалась скрытая реклама. Например в фильме спортлото рекламировали напиток "Байкал" - “Я хотел взять Пепси, но Байкал, по-моему, лучше!”
В фильме "Бриллиантовая рука" актеры, включая кота часто появляются с бутылкой Советского шампанского
В начале девяностых, в связи с Перестройкой и кризисом в стране советские актеры стали чаще добывать себе на пропитание с помощью рекламы. Деньги есть деньги...
Авторский пост
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Метки: актеры интересное прошлое реклама союз факты шоу бизнес
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А сама марка в рекламе не нуждалась, если кому удавалось достать дефицитные сигареты - их покупали не задумываясь. А на счет зарабоать деньги на рекламе - никто тогда и не думал. Просто прикольная вещь идиально подходит к сюжету фильма. Кстате на счет хранения денег в сберкассе (если они у вас имелись) тоже это относится. Деньги тогда только в сберкассе и хранили, о комерческих банках слышали тогда только в зарубежных фильмах, так что и это тоже не совсем реклама а прием для создании комичной ситуации ,ведь фильм "Иван Васильевич меняет профессию" все таки комедия...