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29 самых дорогих и безумных пиар-ходов в истории

29 самых дорогих и безумных пиар-ходов в истории (30 фото)

Автор:
27 мая 2021 16:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   маркетинг   пиар   реклама   рекламные акции   
842
30

Реклама окружает нас со всех сторон. И если расклеить объявления по подъездам или заказать ролик на телевидении может любой, то над серьезными проектами работают только настоящие гуру маркетинга, которые готовы пойти на все, чтобы запомниться потребителю. От запуска автомобилей в космос до поленьев с ароматом курицы из KFC -- все эти пиар-акции оставили свой след в истории. Но за все приходится платить, и вот в какую сумму они обошлись компаниям...

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   маркетинг   пиар   реклама   рекламные акции   
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4  комментария
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10k
uutb Час назад
Слабоки! Вот парни молоды, не пожалели денег)
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13k
Serg2001 Час назад
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12k
Юрий Николаевич Час назад
Я думаю, рублей 500-700.
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73
Fisher1979 2 часа назад
Жду пиар от производителей пива как в Винное спа Yunessun.
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