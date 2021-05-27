29 самых дорогих и безумных пиар-ходов в истории

Все, что вам нужно знать об отношениях британских авиакомпаний – British Airways и Virgin Airways соревнуются уже несколько десятков лет. В 1999 году владелец Virgin Airways Ричард Брэнсон решил блеснуть своим искрометным чувством юмора, и это обошлось ему в 2 миллиона долларов. Дело в том, что в то время BA спонсировала строительство колеса обозрения «Лондонский глаз» в Лондоне, и весь мир ждал его завершения. Но задача оказалась не из легких, и у компании возникли трудности с тем, чтобы поднять колесо в вертикальное положение. Тогда Брэнсон и запустил над стройкой дирижабль с надписью «У British Airways не встает». Гениально.