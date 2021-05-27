29 самых дорогих и безумных пиар-ходов в истории

Реклама окружает нас со всех сторон. И если расклеить объявления по подъездам или заказать ролик на телевидении может любой, то над серьезными проектами работают только настоящие гуру маркетинга, которые готовы пойти на все, чтобы запомниться потребителю. От запуска автомобилей в космос до поленьев с ароматом курицы из KFC -- все эти пиар-акции оставили свой след в истории. Но за все приходится платить, и вот в какую сумму они обошлись компаниям...
В 2006 году компания KFC решила позвать в свои рестораны обитателей соседних галактик и разместила свой логотип на участке земли в пустыне Невады площадью 168 350 квадратных километров. Но что действительно впечатляет, так это затраты на проект – 30 000 долларов!
В 2018 году популярная сеть фастфуд-ресторанов отметила Международный женский день, перевернув свой логотип вверх ногами – так знаменитая «М» превратилась в «W», «women». Хотя это и была временная мера, компания потратила 75000 долларов, чтобы повторить трюк в более чем 100 ресторанах США. Вдобавок к этому, компания также предоставила работникам временную форму с новым логотипом.
В 2017 году эти рекламные щиты появились в Лос-Анджелесе буквально за одну ночь, и никто так и не признался в авторстве. До сих пор непонятно, то ли это была пиар-акция самого Нетфликса, то ли конкурент компании решил от скуки потратить 100 000 долларов и постыдился в этом признаться.
Чтобы привлечь внимание общественности к сокращению популяции больших панд, в 2008 году Всемирный фонд дикой природы потратил 50 000 долларов на создание 1600 панд из папье-маше – по одной на каждую панду, оставшуюся в мире. Затем бумажных животных разместили перед Эйфелевой башней, чтобы их точно нельзя было не заметить. И, похоже, акция сработала, поскольку популяция панд с тех пор увеличилась!
Большая часть конструкторов Lego предназначена для детей и их родителей, но Lego Technic – это наборы скорее для начинающих инженеров. В 2018 году этот бренд решил объединиться с Bugatti, чтобы провернуть пиар-акцию века. Да, на фото полностью рабочий Bugatti Chiron в натуральную величину, сделанный из деталей Lego… Если быть точнее, спортивный автомобиль собран из деталей на сумму в 3 миллиона долларов, и на его создание ушло 13 400 часов!
В 2018 году Sony готовилась к выходу новой игры про Человека-паука на PS4 и организовала вот такую эффектную рекламу за какие-то там жалкие 200 000 долларов. Автобус частично погрузили в озеро Дарсена в Милане и покрыли его паутиной, как будто сам Человек-паук не дал ему затонуть.
Любите вино? А хотели бы в нем искупаться? Специально для таких экстремалов в 2018 году в Токио открыли винный спа-курорт Hakone Kowakien Yunessun. Компания Yunessen Wine потратила 20 миллионов долларов, чтобы создать собственный спа-комплекс с горячими источниками и бассейном с вином.
Чтобы подогреть интерес зрителей к римейку «Охотников за привидениями» 2016 года, Columbia Pictures установила на вокзале Лондон-Ватерлоо гигантского Зефирного человека и потратила на это 200 000 долларов. Фильм все равно провалился в прокате, но зато этот пиар-ход был у всех на устах – кто знает, сколько денег фильм собрал бы без него.
В 2012 году Red Bull запустила австрийского скайдайвера Феликса Баумгартнера на 39 километров в стратосферу – эта акция обошлась компании аж в 30 миллионов долларов. Его посадили в капсулу, которую затем подняли в небо на гигантском гелиевом шаре. Феликс выпрыгнул из капсулы и находился в свободном падении целых десять минут! Эта экстремальная затея якобы принесла Red Bull дополнительные 500 миллионов долларов продаж.
В 2018 году компания Corona решила объединиться с Parley и актером Крисом Хэмсвортом в честь Всемирного дня океана. Компания хотела привлечь внимание к огромному количеству пластика в океанах, и их рекламным щитам, на которые ушло 100 000 долларов, это, безусловно, удалось.
В 2014 году Blizzard Entertainment решила отпраздновать выход нового дополнения World of Warcraft, Warlords of Draenor, необычной инсталляцией за 300 000 долларов. Хотя жители Нью-Йорка уже давно привыкли к желтым такси на Таймс-Сквер, гигантский топор, рассекающий крышу машины, удивил всех.
Чтобы отпраздновать начало соревнований по скачкам в Челтенхэме, в 2013 году букмекерская компания Paddy Power запустила в небо необычный воздушный шар, который сразу привлек внимание британцев. «Счастливые трусы» в небе обошлись компании в 75 000 долларов, но оно того стоило – британские фанаты спорта стали гораздо чаще делать ставки через Paddy Power.
В 2018 году журнал Time, который славится своими необычными обложками, решили попробовать что-то новенькое и сделать выпуск, который понравился бы даже тем, кто не покупал журнал. С помощью 958 дронов журналу удалось разместить обложку свежего номера прямо на ночном небе в Фолсоме, штат Калифорния.. Этот пиар-ход организовали в рамках выпуска «Век дронов», его реализацией занималась компания Intel Light и ее команда Drone Light Show Team. Акция обошлась Time в 18 000 долларов.
В 2018 году аукционный дом Sotheby’s продал картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» за 1,4 миллиона долларов. Ее покупатель был вне себя от счастья, однако счастье оказалось мимолетным – всего пару секунд спустя картина прошла через шредер, спрятанный в раме. Хотя покупатель и остался без шедевра, об этой акции говорили еще долго.
В 2018 году сеть пиццерий Domino’s провела акцию в Техасе, о которой говорили во всем мире, и потратила на нее всего лишь 5 000 долларов. Компания обратила внимание, что ее водителей в техасском городе Бартонвилл сильно задерживали в пути выбоины на дорогах, и решила с этим разобраться. Domino’s заказала 75 тонн асфальта, чтобы заделать многочисленные выбоины на дорогах города, и, конечно же, не забыла украсить заплатки своим логотипом.
В 2018 году Илон Маск объединил разработки своих компаний Tesla и SpaceX ради эпичной пиар-акции: он отправил в космос свою собственную машину, Tesla Roadster. Илон даже посадил в нее «водителя», и теперь этот манекен будет кружить по орбите, пока не сгорит. Хотя это событие и привлекло внимание общественности к двум компаниям, многие скептично отнеслись к затее потратить 90-150 миллионов долларов на такую экстравагантную выходку.
Шайа Лабаф славится экстравагантными выходками, и одна из самых запоминающихся – его наряд на премьере фильма «Нимфоманка» на Берлинском кинофестивале. Актер появился на красной ковровой дорожке с бумажным пакетом на голове с надписью «Я больше не знаменит». Многие подумали, что актер таким необычным образом выразил отношение к своей жизни и карьере, а другие предположили, что это была реклама нового арт-проекта, над которым актер в то время работал.
Все, что вам нужно знать об отношениях британских авиакомпаний – British Airways и Virgin Airways соревнуются уже несколько десятков лет. В 1999 году владелец Virgin Airways Ричард Брэнсон решил блеснуть своим искрометным чувством юмора, и это обошлось ему в 2 миллиона долларов. Дело в том, что в то время BA спонсировала строительство колеса обозрения «Лондонский глаз» в Лондоне, и весь мир ждал его завершения. Но задача оказалась не из легких, и у компании возникли трудности с тем, чтобы поднять колесо в вертикальное положение. Тогда Брэнсон и запустил над стройкой дирижабль с надписью «У British Airways не встает». Гениально.
Amazon Prime готовилась к выпуску сиквела фильма «Борат» в 2020 году в разгар пандемии, так что и пиар-акция была соответствующей. Надувная кукла в виде протагониста фильма социально дистанцировалась посреди лондонской Темзы – и даже прикрывала самое сокровенное медицинской маской!
Dubai Desert Classic – чрезвычайно популярный турнир по гольфу, который проходит в Дубае каждый год, и, хотя поклонники гольфа и так выстраиваются в очередь за билетами, организаторы турнира часто тратят немалые деньги, чтобы привлечь к нему еще больше внимания. А в 2004 году они решили потратить 1 миллион долларов, чтобы турнир открыл сам Тайгер Вудс – легенда гольфа. Он прилетел из США только для того, чтобы сделать первый удар по мячу на вертолетной площадке самого высокого отеля в мире в тот момент – Бурдж-эль-Араб.
Чтобы отпраздновать свое появление на Facebook, в 2012 году букмекерская компания Jackpotjoy.com отправила гигантского надувного утенка в плавание по Темзе. Утенок весил полтонны, достигал 15 метров в высоту и 18 в ширину, его созданием занимались восемь человек на протяжении 800 часов. Пиар-акция обошлась компании в 270 000 долларов, но, похоже, это того стоило – утенок привлек внимание множества людей, которые потом подписались на новую страницу букмекера.
К седьмому сезону «Игра престолов» уже была настолько популярно, что вряд ли нуждалась в маркетинге. Однако HBO не упустила возможности лишний раз привлечь внимание к проекту, и в 2017 году отправила Короля Ночи и его банду на прогулку по Лондону. Появление ходоков в британской столице обсуждали во всех новостях и соцсетях, но стоило ли это 10 000 долларов?
В 2008 году сеть фастфуд-ресторанов Burger King объявила о запуске своей линейки парфюмов и представила первый аромат, «Flame-Grilled», который описала как «аромат соблазнения с ноткой жареного на огне мяса». Оказалось, это была шутка к Первому апреля, но компания действительно продавала флаконы по 3,99 доллара за штуку. Во сколько ей это обошлось – загадка, но наверняка немало!
Все любят запах костра, а что если добавить к этому еще и аромат жареной курицы? Специально для фанатов KFC выпустила такие вот поленья со специями. И хотя компания всего лишь пыталась привлечь внимание к бренду и заманить людей в рестораны, эта акция произвела настоящую революцию среди любителей разжечь дома камин. Поленья оказались настолько популярными, что, когда товар закончился в ресторанах, его стали перепродавать онлайн за тройную цену!
Для проведения новой рекламной акции британская страховая компания Confused.com отыскала улицу с самым большим числом аварий в стране и целиком обернула ее в пузырчатую пленку. Серьезно, всю: дома, машины, мусорные баки и даже деревья. Непонятно, сколько все это стоило, но вряд ли дороже того же надувного Бората или гигантской желтой уточки.
В 2012 году Chevrolet загорелась идеей снять такую рекламу, которая другим производителям авто и не снилась. В итоге они подняли машины на грузовом самолете и отправили их в полет на парашюте – эффектно, ничего не скажешь. Точная стоимость рекламной кампании неизвестно, но по оценкам она обошлась Chevrolet примерно в 200 000 долларов.
Будем честными, мало кто любит делиться – особенно сладостями, о которых сами давно мечтали. Компания Ben&Jerry’s воспользовалась этим и выпустила кодовый замок для своего мороженого, чтобы никто из домашних не смог втихую схомячить ложку-другую. Изобретение активно обсуждали в соцсетях, правда, за 14 долларов мало кто захотел его приобрести.
Хотя с первого взгляда этот рекламный щит ничем не выделяется, датская пивоваренная компания Carlsberg действительно создала «пожалуй, лучший постер в мире»: ведь любой прохожий мог подойти и налить себе настоящего пива из-под крана! У этого рекламного щита выстраивались целые очереди, и совсем скоро весь Лондон знал о его существовании.
Дизайнерская одежда – удовольствие не из дешевых, и далеко не все могут себе ее позволить. Так появился рынок подделок, и пока большинство брендов с ним борются, Diesel пошел совсем другим путем. В 2018 году модный бренд открыл свой собственный магазинчик подделок в китайском квартиле Нью-Йорка и назвал его Deisel. Однако они продавали в нем настоящие, фирменные вещи по 100-200 долларов за штуку. Этот ход привлек огромное внимание общественности, а Vogue назвал его «укреплением бренда».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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