Как появилось «Спортлото» и почему оно было так популярно в Советском Союзе

Розыгрыш знакового тиража организовали в Центральном Доме журналиста. С того времени повелось приглашать в тиражную комиссию знаменитых спортсменов. Известные всем болельщикам спортсмен Всеволод Бобров, а также комментаторы Нина Еремина и Николай Озеров наблюдали за розыгрышем исторического тиража.



Примечательно, что первый тираж отметился выигрышем главного приза, который достался столичному инженеру-экономисту Лидии Морозовой. Москвичка выиграла пять тысяч рублей, что по советским временам было огромными деньгами. Для сравнения средняя зарплата тогда была меньше 200 рублей. На пять тысяч рублей можно было приобрести новенький «Москвич».