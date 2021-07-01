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Как появилось «Спортлото» и почему оно было так популярно в Советском Союзе

Как появилось «Спортлото» и почему оно было так популярно в Советском Союзе (12 фото + 2 видео)

Автор:
01 июля 2021 06:05
Метки: СССР   интересное   лотерея   
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Знаменитой лотерее в этом году исполняется полвека. Сегодня мало кто помнит первый тираж легендарного «Спортлото», который прошел в конце октября 1970 года. Это событие стало знаковым для многих советских людей, ведь тогда в телеэфире вещало не так много каналов, как сегодня. В большинстве регионов было доступно всего лишь два телеканала. Поэтому новые телепередачи быстро становились культовыми.

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Метки: СССР   интересное   лотерея   
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21k
Ваня 2 часа назад
мне больше "спринт" нравился... без выигрыша редко когда уходил... трояк, пятерик стабильно были, как раз на мороженое и лимонад...
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1k
Карагандинская Полиграфия 4 минуты назад
Есть еще некоторые интересные факты (Ф), домыслы (Д) и слухи (С) о той лотерее. За что купил, за то и продаю.
Ф. Данные по карточкам собирались и обрабатывались в специальных центрах в каждом областном городе.
Ф. В этих центрах стояли довольно мощные, одни и лучших того времени, вычислительные комплексы и сканеры карточек. Все собранные данные передавались в головной центр. Все работающие в этих центрах и с этими комплексами давали подписку о неразглашении и не могли сами и их близкие родственники участвовать в лотерее.
Ф+Д. Вложения по стоимость зданий/техники/зарплат/выигрышей в масштабах Союза вывели бы проект на самоокупаемость в лучшем случае лет через 10 с казиношной вероятностью выигрышей, у Спортлото реальная вероятность была выше (статистика).
Д-С. Считалось, что в центре знали когда и где была куплена любая карточка, и в какой ящик и с какими выбранными номерами опущена.
С. создателям алгоритмов и программы для обслуживающих вычислительных комплексов, как и создателям лототрона и шаров была присуждена Ленинская премия. Авторство было засекречено.
Ф. Наблюдения и статистические расчеты показывают, что над приемной лункой в лототроне каждый шар проходит минимум пять-десять раз за один цикл выбора шара. В первой модели лототрона (тогда программа еще шла в записи) были случаи, что за цикл ни один шар не упал в лунку - прокручивали повторно. Во второй и последующих моделях таких неудачных кругов уже не было.
Ф. Сам лототрон был опечатан и всегда возле него дежурил неприметный сотрудник в костюме и выправкой. Шары привозили и увозили в опечатанном чемоданчике из центра и с сопровождением. Объяснялось, чуть ли не публично, тем, чтоб не было случаев мошенничества. Саму внешнюю работу лототрона видели своими глазами многие, по телевизору и вся страна - визуально всё абсолютно честно.
Ф. Мошенничество с лотереей было - официальный факт - жульничали работники почты со штампами с датой на конвертах (их ежедневно получали и сдавали под роспись) на небольшие суммы. Вычислили и наказали очень быстро.
Д-С. Ходило мнение, что лотерея используется государством не для получения дохода с населения - проще на порядок налогами получать или ценами - а для повышения настроения и морального настроения населения, причем в нужном регионе, вплоть до городка. Зная где и какие цифры в билетах можно составить выигрышную комбинацию так, чтобы в нужном регионе было выигрышей больше, даже небольших - очень положительно сказывается на настроении населения. А чтоб выпали нужные шары, да еще при свидетелях - не даром же Ленинские премии получали и всё в секрете держалось, да и такие ресурсы по сбору-обработке использовались.
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a_komolow 51 минуту назад
Никогда не играйте в азартные игры с государством!
Тем более в современные лотереи!
Хотя они давно все частные
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5k
Мистер Фикс Час назад
А еще в спортлото можно было писать жалобы
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