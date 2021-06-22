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Березка: место, где можно было тратить валюту без опасения сесть в тюрьму

Березка: место, где можно было тратить валюту без опасения сесть в тюрьму (36 фото)

Автор:
22 июня 2021 12:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: Березка   Исторические факты   СССР   валюта   интересное   магазин   ностальгия   чеки   
853
36

Мечта любого советского человека - хоть глазочком заглянуть в магазин, где продается все: наше - им, им - наше. Но если вы не имеете на руках валюту (чеки), за незаконное владение которой можно и "присесть" в места не столь отдаленные, то вас туда даже не пустят. А нечего тереться с иностранцами и дипломатами и охать от продуктов и вещей, которые вы еще не видели...

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Метки: Березка   Исторические факты   СССР   валюта   интересное   магазин   ностальгия   чеки   
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Паша Эмильевич 24 минуты назад
У нас в Минске такой магазин назывался "Ивушка". Я, там, в 80-х своей девушке французские духи купил на День рождения. Стоили они 35 чеков, которые я купил по курсу 1/2 за 70 рублей.
У меня стипендия тогда была 40...
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