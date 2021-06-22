Березка: место, где можно было тратить валюту без опасения сесть в тюрьму

Ассортимент "Березок" формировался по принципу этнической эклектики — здесь можно было купить зажигалку Zippo, а можно — расписной тульский самовар. Из заграницы везли технику, продукты и прочее, от нас жостовские подносы, кружева, хохлому, Павлово-Посадские платки, автомобили и прочее..

«Спросом пользуются икра зернистая и лососевая, водка "Столичная" и "Особая". Отмечен спрос на консервы-крабы, хохломские изделия, деревянные матрешки, куклы в национальных костюмах, изделия богородских резчиков, дымковская игрушка, шкатулки из папье-маше, серебряные изделия с эмалью, сувениры».