Березка: место, где можно было тратить валюту без опасения сесть в тюрьму

Мечта любого советского человека - хоть глазочком заглянуть в магазин, где продается все: наше - им, им - наше. Но если вы не имеете на руках валюту (чеки), за незаконное владение которой можно и "присесть" в места не столь отдаленные, то вас туда даже не пустят. А нечего тереться с иностранцами и дипломатами и охать от продуктов и вещей, которые вы еще не видели...
«Берёзка» — это двойная торговая сеть в СССР задачей которой была реализация товаров - наших товаров иностранцам, их товарам - нашим дипломатам или все вместе. Иностранцы осуществляли покупки за сертификаты, позже чеки Внешторгбанка и Внешпосылторга (в обмен на валюту) — советским загранработникам: дипломатическим, военным и техническим специалистам, в частности специалистам «Зарубежстроя» и членам их семей.
Если кто не знал - в СССР существовала государственная валютная монополия, то есть наличие у советского гражданина иностранной валюты, а тем более какие-либо валютные операции, были уголовно наказуемы на срок от 3 до 8 лет, а при отягчающих обстоятельствах на срок от 5 до 15 лет или даже смертной казнью.
Всесоюзное объединение «Внешпосылторг» Министерства внешней торговли СССР организовало сеть таких магазинов в крупнейших городах страны.
Магазины назывались "березка" в РСФСР, в иных республиках им давали названия национальных деревьев или достояния. Например на Украине они назывались «Каштан», в Азербайджане — «Чинар» и т. д., а в Латвии назывались «Дзинтарс» (латыш. Dzintars «Янтарь»).
Отовариваться в магазинах сети "березка" могли чиновники, работавшие в советских учреждениях за границей – посольствах или в торговых представительствах, представители культуры и спорта, ездившие на гастроли и соревнования, научная интеллигенция, ездившая на конференции и получавшая гонорары за статьи в зарубежных изданиях и переводы их произведений на иностранные языки, а также советские специалисты – врачи, инженеры, переводчики – строившие социализм в развивающихся странах
Система расчётов в «Берёзках» за фактически параллельную советскую валюту породила в 80-х годах прошлого века в крупных городах СССР обширный чёрный рынок по обмену чеков на советские рубли. Менялы и валютчики, занимающиеся этой нелегальной операцией, зачастую применяли и мошенничество — отъём (кражу, под видом их обмена) либо «ломку» (передачу меньшего количества, чем было оговорено) чеков, и назывались «ломщиками чеков».
Обладатель чеков на сумму 9.5 тысяч мог без всякой очереди приобрести автомобиль "Волга" или моднейший мебельный гарнитур. Кстати цены в советских валютных магазинах на товары иностранного производства иногда в два, а подчас и в десять раз превышали американские.
Кроме «Берёзок» Внешпосылторга, с середины 1960-х до 1992 года в портовых городах СССР существовали чековые магазины «Альбатрос» системы «Торгмортранса» для обслуживания моряков, зарабатывавших заграницей.
Остаток валюты, полученной во время рейса, моряки должны были обменивать на отрезные чеки Внешэкономбанка серии «А», за которые могли покупать товары в «Альбатросах»
Ассортимент "Березок" формировался по принципу этнической эклектики — здесь можно было купить зажигалку Zippo, а можно — расписной тульский самовар. Из заграницы везли технику, продукты и прочее, от нас жостовские подносы, кружева, хохлому, Павлово-Посадские платки, автомобили и прочее..
«Спросом пользуются икра зернистая и лососевая, водка "Столичная" и "Особая". Отмечен спрос на консервы-крабы, хохломские изделия, деревянные матрешки, куклы в национальных костюмах, изделия богородских резчиков, дымковская игрушка, шкатулки из папье-маше, серебряные изделия с эмалью, сувениры».
В первых числах января 1988 года Правительство СССР объявило о ликвидации системы торговли за чеки, в ходе кампании «по борьбе с привилегиями» и «за социальную справедливость» (это являлось одним из процессов Перестройки и Гласности), и сеть «Берёзок» была ликвидирована.
В целях улучшения обслуживания советских загранработников и членов их семей с 1964 года была создана система магазинов «Берёзка» торговавшая за сертификаты, а с 1974 года — за чеки.
В ходу были купюры достоинством в 100, 50, 20, 10 чеков, а также крошечные бумажки по 50 и 25 копеек. Чеки нужно было предъявлять на входе, без них в "Березку" категорически не пускали.
Источник:
- Бубликов на все: ностальгия по ресторанным ценам, которые могли себе позволить даже студенты
- Ах, это пенная красота: советская статистика и старые этикетки пива. Часть 2
- Видеосалоны: место где мы впервые узнали о страхе
- Трудное детство, деревянные игрушки: бандитское прошлое, опасные игры
- Тогда это было в сто раз круче сегодняшнего айфона: 15 вожделенных вещей из детства
Понравилось29
У меня стипендия тогда была 40...
А так да, были цены.. Мой сын сейчас получает стипендию около 700 евро, его бы никто не понял, если б он за тыщу евро бабе духи купил.