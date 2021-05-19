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Неполиткорректность и осуждение по-советски: газетные вырезки со страшными словами

Неполиткорректность и осуждение по-советски: газетные вырезки со страшными словами (23 фото)

Автор:
19 мая 2021 15:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   газеты   замалчивание   интересное   осуждение   политкорректность   словаа   
810
23

Просто подборка из советского прошлого - как говорили открыто о том, что сегодня запрещено говорить; как запрещали то, что сегодня модно; как осуждали, то, что сегодня является культовым; как замалчивали и прочие интересности из прошлого

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Метки: Исторические факты   СССР   газеты   замалчивание   интересное   осуждение   политкорректность   словаа   
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4  комментария
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34k
jonnyD Полчаса назад
Совсем Millefeuille ипанулась . Фашистские газетенки на русском языке времен немецко -румынской оккупации Украины и всякие дореволюционные издания - это "подборка из советского прошлого " ? Я худею от этих идиотов ...
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10k
Михалыч 20 минут назад
А что не так? В 90% гомосек - русофоб, либерал (в самом плохом смысле) и государствоненавистник-западник.
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2k
Master Bo 22 минуты назад
Это страница из журнала "Источник" №05-06 1993 года стр.164. Приложение к российскому историко-публицистическому журналу Верховного Совета РФ «РОДИНА». Архивные документы русской истории.

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179
Glassy Полчаса назад
Приятно читать эти заголовки, уж во всяком случае лучше чем сегодня.
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