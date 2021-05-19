Просто подборка из советского прошлого - как говорили открыто о том, что сегодня запрещено говорить; как запрещали то, что сегодня модно; как осуждали, то, что сегодня является культовым; как замалчивали и прочие интересности из прошлого
Сегодня это слово считается неполиткорректным и запрещено для употребления во многих странах. А когда-то его не боялись
По ссылке статья, где на газету, использовавшую слово негр, подают в суд
Вегетарианство, которое кидает из стороны в сторону. До революции в России вегетарианством увлекались многие. Было даже создано вегетарианское общество, которое позже преследовалось большевиками, а осенью 1929 года члены Вегетарианского общества были арестованы и частично сосланы в Сибирь. Сегодня вегетарианство - модная вещь, но многие выступают против категоричности их высказываний
Число посетителей первой вегетарианской столовой в Москве к 1914 году составляло 643 тысячи человек...
В большой советской энциклопедии 1961 года было написано «Вегетарианство - основанное на ложных гипотезах и идеях в Советском Союзе не имеет приверженцев».
Сказать сегодня "жид" - значит обречь себя на серьезный негатив. Однако, до революции это слово было в постоянном обиходе, правда оно всегда несло негативный оттенок.
И про гомосексуализм - сегодня предпочитают говорить сексуальные меньшинства, а не геи и не педерасты. А когда-то это были обычные слова
Да и про СПИД сначала не особо распространялись, так лишь мелкие заметки.
Первая заметка появилась 30 апреля (вторая страница газеты). Напомним - авария случилась 26 апреля. Вторая заметка о снижении выделения радиации написали снова на второй странице, маленькой заметкой, 1 мая...
9-го мая, статья в стиле "Плохие американцы смеют обсуждать нашу небольшую аварию, в то время как у них негров линчуют."
Источник:
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