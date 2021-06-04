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Трудное детство, деревянные игрушки: бандитское прошлое, опасные игры

Трудное детство, деревянные игрушки: бандитское прошлое, опасные игры (26 фото)

Автор:
04 июня 2021 12:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   воспоминания   детство   игрушки   интересное   пугачи   резинки   
1001
26

Мы развлекались как могли - придумывали себе игры, изобретали игрушки, делали необычные вещи из подручных материалов и реально радовались такому счастливому детству. Гаражи, стройки, ямы, карбиды, смола и прочие прелести - наше все!

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Метки: Исторические факты   СССР   воспоминания   детство   игрушки   интересное   пугачи   резинки   
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31  комментарий
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12k
Юрий Николаевич 49 минут назад
Комментарий к фото
Горели они почти без дыма. А чтоб дымили оборачивали фольгой и притушивали, тогда они тлели и дымили.
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955
Сергей 7 секунд назад
Комментарий к фото
Такие пистоны, мы, в лучшем, случае поджигали. Горели прикольно, со вспышками. Или сварачивали в рулон и били по ним кирпичом. Знатно бабахало. Но лучший результат получался из пистонов, которые уже продавались в рулонах. Поставил рулон на ребро и сверху кирпичом. В ушах потом минут 20 звенело.
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5k
SR 4 минуты назад
Забавы детства... У одного пацанчика во дворе в руке взорвался балончик из под сифона, начиненный спичечными головками. Итог - оторванная кисть. В соседнем дворе играли в индейцев, итог - один остался без глаза, попали из лука, чудом спасли жизнь. На стройке мой сосед с лестничной клетки залез в трансформаторную будку. Четыре года реабилитационных операций в Москве, пересадки кожи, потерял обе кисти, на лицо вообще можно смотреть только после бутылки водки... Одно время делали арбалеты, стреляющие электродами. Конец расплющивали и затачивали, как наконечник у стрелы. Стреляли отлично. Одному попали в ногу, в подколенную артерию, пока из леса добежали до цивилизации, пока вызвали скорую, пока приехала... Мальчишка тупо истек кровью. У каждого из нас есть отметина и не одна с тех времен.
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955
Сергей 4 минуты назад
Комментарий к фото
говорить не о чем. Таким увлекались только до третьего класса. Потом было уже не интересно.
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955
Сергей 4 минуты назад
Комментарий к фото
рогатка на фотке какая то лоховская. У нас были из проволоки по толще. И красиво сплетенные. Резинка была или венгерка. Она была разных видов. Тонкая с квадратным сечением. Лапша, с прямоугольным сечением, она была гораздо лучше. Покупали в спорттоварах, в отделе для рыбаков.
рогатка на фотке какая то лоховская. У нас были из проволоки по толще. И красиво сплетенные. Резинка была или венгерка. Она была разных видов. Тонкая с квадратным сечением. Лапша, с прямоугольным сечением, она была гораздо лучше. Покупали в спорттоварах, в отделе для рыбаков.
С пяти метров неплохо так воробьев и шпаков снимали.
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3k
avix 6 минут назад
Изготовление правильной селитры было целым искусством. Мы с пацанами были местными варщиками, поэтому хоть мне и 40 лет, я до сих пор помню некоторые секреты. Мы ходили по домам и собирали типа "мукулатуру", но брали при этом только газеты. Саму селитру брали в местном колхозе, нам её местные пацаны воровали, за откат в виде готового товара. Важно было, чтобы количество селитры в воде было очень хорошо отмерено. Если переборщить, то получалась бешеная селитра. Это было плохо, потому что она не прогорала вся, а отваливалась шариками. Важно было, чтобы газета сгорала как можно быстрее, но без вот этих шариков. Сушили селитровые газеты на трубах теплотрассы в отопительный сезон. Наша селитра была лучшей в городе, ракетки из неё летали очень быстро и высоко. И да, этот запах я помню до сих пор.

Затем использованные баллончики от сифонов (с помощью них газировку в домашних условиях делали) наполнялись серой от спичек. Фитиль из селитры и в ведро. Взрывались они как самые мощные петарды и ведро всё в дырках.

Еще были духовые ружья из насосов для велосипеда и медных трубок. Если найти правильные шарики из подшипников, то стреляла такая духовка очень даже серьёзно.

Ну и реальный хардкор, это огнетушители с карбидом и травкой. Взрывалась эта штука как хорошая граната с примерно аналогичным эффектом.

И при этом всём никто не помер и даже не пострадал особо, но сейчас мне кажется, что всё это была та еще жесть.
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2k
OLDer 8 минут назад
...детство было у нас тяжёлое, не спорю.
Хлеба не было, приходилось икру на колбасу мазать.
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955
Сергей 10 минут назад
Комментарий к фото
все в куче.
1. Воздушка из велосипедного насоса. При прямых руках и помощи бати получалась неплохая вундервафля для стрельбы по воробьям и голубям.
2. Самопал. Лютая штука. Из трубки делать сильно опасною была. Конечно делали. Но особого распространения не получила в моих краях.
3. пугач. Прикольная штука. Мастерство общения приходит с опытом.
4. штука с пипеткой и горлышком от пэт бутылки. Их использовали уже после того, как мы повзрослели. В мое время пэт бутылка была очень ценной. Из было очень мало. Все бутылки, что были реквизировались старшими товарищами для пива.
5. болты с гайкой. Стремная штука. Болты разлетались куда угодно. Бахала сильно. На фотке не хватает стабилизатора, что бы после броска приблуда приземлялась на второй болт.
6. про спичкострел уже выше писал.
7. Рогатка на фотке неказистая. Ни один уважающий себя пацан с такой бы деревяхой не ходил бы. Резина на рогатке хорошая, походу, из камеры футбольного мяча, но тонкая. У нас были в ширину 20-25 мм. Если это была бинт-резина из аптеки, то было несколько резинок - по 2-3 на каждую сторону.
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205
gvidon 17 минут назад
Рогатка с ножом, что то не помню чтобы у кого то в 70-х 80-х были ножи Опинель?
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955
Сергей 19 минут назад
Комментарий к фото
в первые вижу.
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955
Сергей 19 минут назад
Комментарий к фото
просто спичкострел. Тут резинки не применялись. Возможно, что бы скрепить половинки прищепки. Но мы ее не использовали. Или нитки или изолента. Синяя.
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955
Сергей 21 минуту назад
Комментарий к фото
найти дырку в асфальте? автор, ты этим не занимался, это точно! Берем дюбель, забиваем в асфальт. Достаем. Иногда приходилось поипаться, что бы достать. Накрошить в отверстие головок от спичек. Вставить дюбель. Ударить сверху кирпичом. Особо отчаянные били молотком. На моей памяти пострадавших не было.
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955
Сергей 23 минуты назад
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за украденный лист шифера можно было получить писды, но не той, что с волосами, а той, что руками и ногами. А еще он был тяжелый. Что бы кинуть его в костер, этот костер должен быть громадным. Не вариант вообще. В костер кидали куски шифера. Стреляло знатно. Но раз на раз не приходилось.
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12k
Юрий Николаевич 23 минуты назад
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В основном делали битки и пули для самострелов (дробь было не достать).
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955
Сергей 24 минуты назад
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пакет? ха! пластмасса на палке. Капает с прикольным звуком. Муравьи не довольны. Да все насекомые в радиусе 30-50 метров не довольны!
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12k
Юрий Николаевич 24 минуты назад
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По одному стрелять скучно. Покупали несколько пачек и выкладывали на рельсы, желательно под товарняк. Очередь как из пулемета.
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13k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
До слез, ностальгия по каждому пункту...
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955
Сергей Полчаса назад
Комментарий к фото
опять хреновое описание!
1. банка из под консервов, плоская (от кильки в томате). В дне дырка. положить на землю кусок карбида. Плюнуть, что бы начал шипеть. Накрыть банкой. Закрыть дырку пальцем. Подождать секунд 10-15 поднести зажженую личинку или спичку, примотанную к веточке. Получаем ба-ба-х и взлет банки вертикально в небо на 3-15 метров, в зависимости, насколько угадал концентрацию гремучей смеси.
2. банка из под дихлофоса или лака для волос. Уделенная, пробка, что ли, в которой клапан. Отверстие по центру дна. Кидаем во внутрь кусок карбида (лучше несколько маленьких), плюем, закрываем отверстия ладонями и интенсивно трясем 3-5 секунд. Дальше все делаем быстро. Открываем отвестия. Берем банку в одну руку по центру. Друг подносит зажженую спичку к маленькому отверстию в дне. Получаем: не хилый ба-ба-х, видимую иглу пламени, типа, реактивного. Если не угадал с составом смеси ацетилен-кислород, то получаем ленивое горение пламени красного цвета.
3. Бутылка из под шампанского. Во внутрь карбид, шарик с водой. Все делаем очень аккуратно. Что бы острые края карбида не проткнули шарик можно поверх карбида насыпать травы. Закрываем пробкой. Закручиваем родной проволокой. Протыкаем шарик через пробку тонкой иголкой или спицей. Бросаем в воду. Получаем ба-да-бум!
4. В бутылку из под водки насыпаем карбид, наливаем воду, втыкаем пробку с небольшим отверстием, поджигаем газ, идущий из отверстия. Импровизированная свечка для хождения по повалам в многоквартирных домах.
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12k
Юрий Николаевич Полчаса назад
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Сколько жоп на себе испытали их остроту.
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12k
Юрий Николаевич Полчаса назад
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Я такой птиц гонял с подоконника. С вечера накручу бумажных "пулек" и кладу рядом с кроватью. Пернатые начинают с утра чирикать, хрясь по стеклу, улетают.
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12k
Юрий Николаевич Полчаса назад
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Синей изолентой ни кто не заматывал, только черной, чтоб рука не скользила.
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