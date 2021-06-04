Трудное детство, деревянные игрушки: бандитское прошлое, опасные игры

Мы развлекались как могли - придумывали себе игры, изобретали игрушки, делали необычные вещи из подручных материалов и реально радовались такому счастливому детству. Гаражи, стройки, ямы, карбиды, смола и прочие прелести - наше все!
Эти линейки, неваляшки, куклы и прочее так прикольно горели, давая кучу дыма
В если удалось найти селитру, то ее разводило водой, затем пропитывали газетку, высушивали и поджигали - дыма была целая куча
Отрезать от спичечного коробка полоски для чиркания, потереть их в руках и вот он, желанный дым
Что из него только не делали - и в банку сыпали, добавляя водички и поджигали. как же он вонял. До сих пор чувствую этот запах...
Полиэтиленовый пакет надевали на палочку, держали над костром, чтобы он скукожился, почернел и начала капать такими удивительными черными капля. Лично у меня на руке шрам от такой капельки, прожегшей мне руку до кости
Помните как эти серые листы бахают в костре. Ух!
Найти дырочку в асфальте, накарябать туда серы от спичек, поставить гвоздь, а потом сверху на него кинуть камень. Бабах!
Прикольно было спичку поджечь и играть - чья долетит дальше
Отвоевание своей "земли" с помощью перочинного ножика
А еще после фильма про мушкетеров были шпаги, после фильма про индейцев - лук и стрелы, после рыцарского фильма - мечи
Опасная штуковина, но она была практически у всех. Резинка вообще была вожделенной мечтой - сколько из нее всего можно было сделать
Тетрадный лист, нитки и иголка из бабушкиной шкатулки, несколько спичек и радость готова
Их делали разными - тут тебе и трубки алюминиевые и болты, и резинки (кусок от колеса со старого велика)
Они конечно предназначались для использования со специальным игрушечным пистолетом, но мы их и просто так стучали камнями - громкий звук и особая вонь - никогда не забыть
Чтобы отравиться парами свинца, вытащенного из старых аккумуляторов, никто и не думал. зато какие фигурки и вещички получались, если его расплавить!
Напальчник внутри бигуди. прикрепить нитками и можно пуляться чем угодно, например ягодам рябины
Дырочки в крышке - воды и вот тебе брызгалка
Конечно были и более опасные игрушки, но мы о них не будем упоминать - нельзя, да и ни к чему нам этот криминал
Источник:
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рогатка на фотке какая то лоховская. У нас были из проволоки по толще. И красиво сплетенные. Резинка была или венгерка. Она была разных видов. Тонкая с квадратным сечением. Лапша, с прямоугольным сечением, она была гораздо лучше. Покупали в спорттоварах, в отделе для рыбаков.
С пяти метров неплохо так воробьев и шпаков снимали.
Затем использованные баллончики от сифонов (с помощью них газировку в домашних условиях делали) наполнялись серой от спичек. Фитиль из селитры и в ведро. Взрывались они как самые мощные петарды и ведро всё в дырках.
Еще были духовые ружья из насосов для велосипеда и медных трубок. Если найти правильные шарики из подшипников, то стреляла такая духовка очень даже серьёзно.
Ну и реальный хардкор, это огнетушители с карбидом и травкой. Взрывалась эта штука как хорошая граната с примерно аналогичным эффектом.
И при этом всём никто не помер и даже не пострадал особо, но сейчас мне кажется, что всё это была та еще жесть.
Хлеба не было, приходилось икру на колбасу мазать.
1. Воздушка из велосипедного насоса. При прямых руках и помощи бати получалась неплохая вундервафля для стрельбы по воробьям и голубям.
2. Самопал. Лютая штука. Из трубки делать сильно опасною была. Конечно делали. Но особого распространения не получила в моих краях.
3. пугач. Прикольная штука. Мастерство общения приходит с опытом.
4. штука с пипеткой и горлышком от пэт бутылки. Их использовали уже после того, как мы повзрослели. В мое время пэт бутылка была очень ценной. Из было очень мало. Все бутылки, что были реквизировались старшими товарищами для пива.
5. болты с гайкой. Стремная штука. Болты разлетались куда угодно. Бахала сильно. На фотке не хватает стабилизатора, что бы после броска приблуда приземлялась на второй болт.
6. про спичкострел уже выше писал.
7. Рогатка на фотке неказистая. Ни один уважающий себя пацан с такой бы деревяхой не ходил бы. Резина на рогатке хорошая, походу, из камеры футбольного мяча, но тонкая. У нас были в ширину 20-25 мм. Если это была бинт-резина из аптеки, то было несколько резинок - по 2-3 на каждую сторону.
1. банка из под консервов, плоская (от кильки в томате). В дне дырка. положить на землю кусок карбида. Плюнуть, что бы начал шипеть. Накрыть банкой. Закрыть дырку пальцем. Подождать секунд 10-15 поднести зажженую личинку или спичку, примотанную к веточке. Получаем ба-ба-х и взлет банки вертикально в небо на 3-15 метров, в зависимости, насколько угадал концентрацию гремучей смеси.
2. банка из под дихлофоса или лака для волос. Уделенная, пробка, что ли, в которой клапан. Отверстие по центру дна. Кидаем во внутрь кусок карбида (лучше несколько маленьких), плюем, закрываем отверстия ладонями и интенсивно трясем 3-5 секунд. Дальше все делаем быстро. Открываем отвестия. Берем банку в одну руку по центру. Друг подносит зажженую спичку к маленькому отверстию в дне. Получаем: не хилый ба-ба-х, видимую иглу пламени, типа, реактивного. Если не угадал с составом смеси ацетилен-кислород, то получаем ленивое горение пламени красного цвета.
3. Бутылка из под шампанского. Во внутрь карбид, шарик с водой. Все делаем очень аккуратно. Что бы острые края карбида не проткнули шарик можно поверх карбида насыпать травы. Закрываем пробкой. Закручиваем родной проволокой. Протыкаем шарик через пробку тонкой иголкой или спицей. Бросаем в воду. Получаем ба-да-бум!
4. В бутылку из под водки насыпаем карбид, наливаем воду, втыкаем пробку с небольшим отверстием, поджигаем газ, идущий из отверстия. Импровизированная свечка для хождения по повалам в многоквартирных домах.