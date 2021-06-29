Джек-рассел терьер: В каждой норе затычка. История о том, как британцы вывели «ядерный реактор на ножках»

Что связывает священника, инновации в сельском хозяйстве и верховую охоту? Не поверите, но три эти вещи поспособствовали созданию ядерного реактора. С хвостом и на лапках. Отвага, шило в пятой точке, ум и никакой клаустрофобии — таков наш сегодняшний гость, джек-рассел-терьер.
Несмотря на свои компактные размеры, джек-рассел — это охотничья собака, призванная кошмарить норную живность. Началось всё в 19 веке, когда британские крестьяне поняли: негоже стадам шастать по пастбищам, как им вздумается, привлекая волков, медведей и крестьян победнее. Так в Британии перешли с вольного выпаса на загонный, огородив территории выгона скота.
А теперь представьте себя на месте конного охотника: сбруя, рожок, тыгыдык-тыгыдык, заливистый лай гончих, заливистый мат охотников, тикающая в страхе лиса — вот эти все дела. Несётесь вы такие через лес, вылетаете из леса... и вместо того, чтобы в чистом поле схватить рыжую мисс Патрикеевну, утыкаетесь в забор пастбища. Лиса спешно валит через забор, а вы стоите, как хрен на именинах прЫнца Чарльза — и неловко, и бессмысленно.
Поэтому верховая охота на лис умерла и сменилась охотой норной. Но не полезет же охотник в лисью нору — чай, не спелеолог. Проще всего отправить туда специально обученную псинку, да только где её взять? Ходили тогда на лису с фоксхаундом, но в нору его не загонишь — высоковат.
Нужно было искать что-то новое — достаточно «заниженное», чтобы пролезть в нору, и достаточно быстрое, чтобы не отставало от фоксхаундов. И это «новое» нашёл священник Джек Рассел — и его находка стала поистине даром божьим для охотников на норную живность.
Посудите сами: он отбирал для скрещивания не по чистоте породы, а по необходимым «рабочим» параметрам: высота в холке не больше 38.5 сантиметра, висящие уши, жёсткая шерсть и пропорциональное сложение — никаких искривленных коротких ног. На внешние статы вроде цвета никто не обращал внимания, рабочая собака есть рабочая собака!
Результат такого отбора вы можете наблюдать на любой собачьей площадке — скорость, отвага, задиристость и громадное шило в заднице, судя по всему, превышающее длину тела собаки и простирающееся далеко за его пределы. Прыгнуть выше всех, просто потому что могу? Это рассел. Изничтожить за минуту острыми зубами игрушку, которую другие собаки жуют неделю? Это рассел. Носиться два часа со скоростью, при которой английский бульдог валиться с инфарктом? Это рассел!
Огромный скачок в популярности этой породы произошёл после выхода на экраны фильма «Маска» с Джимом Керри, где главный герой являлся владельцем рассела по кличке Майло. Сам Джим Керри очень лестно отзывался о своём четвероногом партнёре: тот был исполнителен, делал с первого раза всё, что требовалось.
Но буйный темперамент не даёт поблажек хозяину. Как и любая умная, сильная и быстрая порода, Джек-расселы требовательны к хозяевам. Движения и тренировки им необходимы. Без них британский энерджайзер реализует свой потенциал в квартире. Это, кстати, делает Джек-рассела неплохим партнёром для детей — бесконечные игры и приколы. Вот только человеческому детёнышу надо сразу объяснить, что тискать рассела лишний раз нельзя, он — не игрушка. Иначе пёс быстро об этом напомнит со всей британской строгостью.
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