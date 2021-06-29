Джек-рассел терьер: В каждой норе затычка. История о том, как британцы вывели «ядерный реактор на ножках»

Но буйный темперамент не даёт поблажек хозяину. Как и любая умная, сильная и быстрая порода, Джек-расселы требовательны к хозяевам. Движения и тренировки им необходимы. Без них британский энерджайзер реализует свой потенциал в квартире. Это, кстати, делает Джек-рассела неплохим партнёром для детей — бесконечные игры и приколы. Вот только человеческому детёнышу надо сразу объяснить, что тискать рассела лишний раз нельзя, он — не игрушка. Иначе пёс быстро об этом напомнит со всей британской строгостью.