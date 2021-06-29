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Джек-рассел терьер: В каждой норе затычка. История о том, как британцы вывели «ядерный реактор на ножках»

Джек-рассел терьер: В каждой норе затычка. История о том, как британцы вывели «ядерный реактор на ножках» (8 фото)

Автор:
29 июня 2021 11:50
Метки: интересно   собака   факты   
800
8

Что связывает священника, инновации в сельском хозяйстве и верховую охоту? Не поверите, но три эти вещи поспособствовали созданию ядерного реактора. С хвостом и на лапках. Отвага, шило в пятой точке, ум и никакой клаустрофобии — таков наш сегодняшний гость, джек-рассел-терьер.

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Метки: интересно   собака   факты   
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1k
Гур 3 часа назад
Мой, на дачу едет...
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4k
rutt Час назад
Неуёмный собакен.
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17k
Zergos Час назад
Моему 3 месяца. Жду 2ю прививку, и буду с ним гулять.
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
Плюс. Но хотелось бы напомнить, что норные у нагличан еще фокстерьеры, норфолк-терьеры, бордер-терьеры. И фоксы, кстати, отмороженные на всю голову...)))
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1k
Вася Куралесофф 3 часа назад
Охотница на любого зверя, даже на крупного. Фото последствий взятого вдвоём кабанчика. И фото помощницы в той охоте
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6k
insaider 3 часа назад
В Трудном ребёнке её первый раз увидел!
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