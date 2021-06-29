Почему в Европе не строят небоскребы?

В Америке и Азии сразу бросаются в глаза небоскребы. А в Европе их нет, либо мало.

Конечно, в Европе тоже строят небоскребы, но 66% их приходится всего лишь на пять городов — Лондон, Стамбул, Москва, Франкфурт, Париж. В других столицах и крупных городах офисные и жилые гиганты — исключение из правил.

Почему в Европе так редко строят небоскребы? Ведь земля там тоже очень дорогая!

Почему европейцы в большинстве своем отрицательно настроены по отношению к высоткам?





Разница национальных идей

Идея небоскребов появилась в США. Это было вызвано не только нехваткой и дороговизной земли в крупных городах, но и отвечало особому национальному духу американцев. Сверхдостижения, демонстрация успеха, пафос лидерства созвучны «американской мечте». Многие американские города строились «с нуля», не ориентируясь на старинную застройку. Просто потому, что чаще всего никакой старинной застройки в городе не было. Морально устаревшие неблагоустроенные районы сносились, а освободившиеся площади застраивались офисными и жилыми высотками. Для американцев важна была и экономическая составляющая — цена «метра» в высотке дешевле.

У европейцев, к моменту появления технологий возведения небоскребов, города уже были. Старинные, связанные с историей народов, важными для людей событиями. Поэтому возводить на месте старинных кварталов небоскребы европейцы не хотели.

Переломным был момент после Второй мировой войны. Большая часть европейских городов лежала в руинах. Многие здания было не спасти. Казалось бы, на их месте напрашиваются современные высотки.