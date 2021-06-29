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Почему в Европе не строят небоскребы?

Почему в Европе не строят небоскребы? (3 фото)

Автор:
29 июня 2021 09:43
Сообщество : Факты
Метки: в мире   европа   интересно   небоскребы   факты   фото   
228
3

При первом взгляде на фотографии различных столиц и крупных городов мира видна существенная разница.

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Метки: в мире   европа   интересно   небоскребы   факты   фото   
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5  комментариев
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13k
Dobryi_KOT 22 минуты назад
Так восстанавливали старинные районы и величайшие памятники архитектуры Варшавы, Дрездена, Кёльна, Кенигсберга, монастырь Монте-Кассино, церковь Сен-Жерве и т.д.
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Насчёт Кёнигсберга автор, увы, погорячился.
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2k
Шиц 50 секунд назад
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156k
☭Cheкаво☭ 2 минуты назад
Потому что бармалеев много по-наехало?
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110
Шурман 36 минут назад
Брюсселизация . В данный момент в Брюсселе пустых мест не осталось , те высотные здания офисов теперь переделывают под жилое жилье потому что его катастрофически не хватает в Брюсселе , в среднем 2х комнатная квартира с нотариусом выйдет в 230 штук + ремонт и квартира эта будет не в самом нормальном районе .
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1k
Татьяна Юсова 45 минут назад
Что к чему?
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