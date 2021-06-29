Только посмотрите на этих гигантов!

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Все, что размером выделяется из себе подобных - будь то люди, животные или предметы - вызывает пристальное внимание, удивление и восхищение. Давайте удивимся и восхитимся этими гигантами!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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