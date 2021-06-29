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Только посмотрите на этих гигантов!

Только посмотрите на этих гигантов! (25 фото)

Автор:
29 июня 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: большие   вот это да!   гиганты   интересно   размер имеет значение   удивительно   факты   фотофакты   
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Все, что размером выделяется из себе подобных - будь то люди, животные или предметы - вызывает пристальное внимание, удивление и восхищение. Давайте удивимся и восхитимся этими гигантами!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: большие   вот это да!   гиганты   интересно   размер имеет значение   удивительно   факты   фотофакты   
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5k
Мистер Фикс Час назад
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26k
Jackson-Motor Полчаса назад
Собака явно что- то знает.
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477
manul74 Jackson-Motor 22 минуты назад
собака устала жить с этим самотыкорем
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−119
Лучший Друг Час назад
Половина фотографий - издевательство с ракурсом на широкоугольном объективе
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