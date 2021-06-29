Что поразило ученых после вскрытия мощей Александра Невского?

Один из героев российской истории — Александр Невский. Легендарный воин в бесконечных боях отстоявший свою землю от захватчиков-крестоносцев и литовцев, шведов, датчан.
Мудрый правитель, при котором Новгород сумел остаться независимым и процветающим, не поменяв веру ни под давлением Папы, ни под влиянием монголов. Семьянин, воспитавший 4 сыновей, положивших начало будущей династии московских царей.
Несмотря на все инсинуации в последние годы, россияне во время опроса признали Невского одним из «имен России».
А кроме этого — он признанный православной церковью святой.
Но вот мощам Невского не было покоя.
С ними связана крайне запутанная и таинственная история, разобраться в которой не могут до сих пор.
Что произошло с мощами легендарного воина?
Почему при вскрытии мощей церковные власти и позднее ученые были шокированы?
Нет покоя герою
Невский был похоронен в монастыре Рождества во Владимире, так как перед смертью князь принял монашество. Но в 1491 году монастырь сгорел. По утверждению церковных властей мощи при этом не пострадали.
В 1543 году Александра церковь причислила к лику чудотворцев.
Его мощи оказались в новом Владимирском соборе.
Но спустя 180 лет святого побеспокоил уже Петр Первый. Император построил величественный собор Александра Невского в Петербурге. И решил непременно перенести мощи именно туда. Что было и сделано по приказу Петра.
Елизавета позже заказала огромную серебряную раку для мощей — настоящее произведение ювелирного искусства весом полторы тонны. Кости вновь побеспокоили.
Церковные тайны
В 1917 году сложилась угроза прорыва немцев к Петербургу. Церковные власти были обеспокоены судьбой православных святых. Было решено вывести мощи Александра из столицы.
Для этого их вскрыли. Но подозрительным образом результаты были замолчаны. Благо, что война закончилась, и вывозить мощи не пришлось.
Но история с ракой Александра Невского на этом не закончилась.
Комиссия из слесарей и фильм
В 1920-е годы большевистская власть начинает яростную борьбу с религией вообще, и православной церковью в частности.
Воинствующие атеисты были готовы уничтожить все храмы и святыни в стране.
Наркомат Юстиции издал директиву, согласно которой мощи святых должны были изыматься у церкви силой и в принудительном порядке уничтожаться. Виновных в укрывательстве ждал лагерь. Большевики заявляли, что все мощи— это обман народа, мумификация зависит не от святости, а от условий.
В 1922 году очередь дошла до мощей Александра Невского. Церковь сопротивлялась, как могла, но ее вынудили пустить представителей властей в храм.
«Комиссия» была странная: ее возглавляли видные революционеры Зиновьев и Красиков, но в состав входили… слесаря, железнодорожники, ювелир, депутаты. Правда были приглашены и судмедэксперты. Присутствовали церковные служители. Вокруг храма толпился народ. Все происходящее снимали на пленку.
Внезапное открытие
Открыв гигантскую раку, комиссия мощей… не обнаружила.
Вместо этого в лиловой ткани находилась деревянная резная шкатулка. Вскрыв уже ее, присутствующие увидели хаотичный набор костей: ребро, ключицы, височные и берцовые.
Неясно, это останки одного человека или нет.
Кадры с результатами вскрытия смонтировали в фильм и «крутили» по всей стране как доказательство, что святых и их мощей не бывает, все это церковный «опиум для народа».
Гнев государев
Оказалось, что церковные власти установили этот факт еще в 1917 году, но не стали предавать огласке.
Когда в первый раз вскрыли раку, то в ней нашли имитацию — ватное тело и восковую голову.
В шкатулке также находились кости. Но было еще и письмо с пояснением для потомков.
Оказалось, что в 1722 году, когда мощи везли из Владимира в новый собор в Петербурге, временно их поместили по дороге в деревянное здание в Шлиссельбурге. Внезапно оно сгорело. На пожарище удалось собрать лишь несколько целых костей.
Видимо, боясь гнева скорого на расправу Петра, перевозчики решились на подлог и изготовили восковую голову.
В 1917 году, узнав об этом подлоге, церковные власти приняли решение уничтожить имитацию, а в раке оставить только кости.
Митрополит Вениамин просил большевиков не вскрывать раку, сообщал, что мощи горели, и это церкви стало известно в 1917 году. Но большевикам был нужен грандиозный скандал. Было даже заведено уголовное дело на православную церковь по обвинению в «вековом обмане народа». Вениамина расстреляли за противодействие изъятию церковных ценностей.
Мощи же поместили в музей атеизма и религии.
Ненадолго останки Невского отдавали церкви для богослужения в годы войны, когда властям нужен был образ великого воина для подкрепления боевого духа народа.
В настоящий момент рака хранится в Эрмитаже, ее большевики экспроприировали в 1922 году.
А кости находятся в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга. Их вернули туда в 1989 году.
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