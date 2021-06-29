Что поразило ученых после вскрытия мощей Александра Невского?

Мудрый правитель, при котором Новгород сумел остаться независимым и процветающим, не поменяв веру ни под давлением Папы, ни под влиянием монголов. Семьянин, воспитавший 4 сыновей, положивших начало будущей династии московских царей.

Несмотря на все инсинуации в последние годы, россияне во время опроса признали Невского одним из «имен России».

А кроме этого — он признанный православной церковью святой.

Но вот мощам Невского не было покоя.

С ними связана крайне запутанная и таинственная история, разобраться в которой не могут до сих пор.

Что произошло с мощами легендарного воина?

Почему при вскрытии мощей церковные власти и позднее ученые были шокированы?





Нет покоя герою

Невский был похоронен в монастыре Рождества во Владимире, так как перед смертью князь принял монашество. Но в 1491 году монастырь сгорел. По утверждению церковных властей мощи при этом не пострадали.

В 1543 году Александра церковь причислила к лику чудотворцев.

Его мощи оказались в новом Владимирском соборе.

Но спустя 180 лет святого побеспокоил уже Петр Первый. Император построил величественный собор Александра Невского в Петербурге. И решил непременно перенести мощи именно туда. Что было и сделано по приказу Петра.

Елизавета позже заказала огромную серебряную раку для мощей — настоящее произведение ювелирного искусства весом полторы тонны. Кости вновь побеспокоили.





Церковные тайны

В 1917 году сложилась угроза прорыва немцев к Петербургу. Церковные власти были обеспокоены судьбой православных святых. Было решено вывести мощи Александра из столицы.