FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 831 пост • 200 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Что поразило ученых после вскрытия мощей Александра Невского?

Что поразило ученых после вскрытия мощей Александра Невского? (3 фото)

Автор:
29 июня 2021 09:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: Александр Невский   интересно   факты   фото   
513
3

Один из героев российской истории — Александр Невский. Легендарный воин в бесконечных боях отстоявший свою землю от захватчиков-крестоносцев и литовцев, шведов, датчан.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Александр Невский   интересно   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Ратибор Полчаса назад
Бизнес на костях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Фантом 17 минут назад
Учение церкви учит, что плоть слаба, что нужно отдавать предпочтенb. воспитания души и духа. Но тем не менее, церковь собирает кости. Зачем? Чтобы поклоняться им? Это создание кумира... Поклоняться кресту все равно что поклоняться топору или гильотине
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Vargard Полчаса назад
А то что Невский преданно служил орде и подавлял бунты против орды среди своих же соотечественников - про это ни слова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Бздыхи» против «кубаноидов»: вечная война на российских курортах (3 фото + 4 видео) «Бздыхи» против «кубаноидов»: вечная война на российских курортах (3 фото + 4 видео) Как 40 испанцев разгромили 600 самураев Как 40 испанцев разгромили 600 самураев Хулия: женщина, которой не давали покоя Хулия: женщина, которой не давали покоя Александр Невский — биография Александр Невский — биография Монстр средневековья - требушет Монстр средневековья - требушет Сколько стрел мог взять с собой на битву средневековый лучник Сколько стрел мог взять с собой на битву средневековый лучник
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1212380



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор
3
296
Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор
Без кота и жизнь не та
2
22
Без кота и жизнь не та
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Приехали к известным блогерам, которые ведут свое хозяйство. С этой фермой они справляются вдвоем в
0
5
Приехали к известным блогерам, которые ведут свое хозяйство. С этой фермой они...
Причины, в связи с которыми куры перестают нестись весной и осенью
1
10
Причины, в связи с которыми куры перестают нестись весной и осенью
Самый популярный обозреватель гаджетов протестил умную зубную щетку Oclean X Pro Elite
Самый популярный обозреватель гаджетов протестил умную зубную щетку Oclean X Pro Elite
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Древние обереги от злых людей
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#факты#фотографии#удивительно#комментарии#подборка#красота#новости#познавательно
#интересно#история#интересное#Россия#Разное#шоу бизнес#Москва#аварии#приколы#спорт
#животные#картинки#люди#СССР#в мире#прикольные#драка#дети#футбол#выпускной

На что жалуетесь?

Вернуться