На настоящий момент представители Всемирной организации здравоохранения провели уже несколько встреч с представителями производителя и, по их заявлению, уже приступили к анализу данных в части состава препарата, особенностей его производства и качества.

При этом ВОЗ запросил дополнительные сведения касаемо испытаний нашего препарата (как клинических, так и неклинических), а также особенностей его выпуска. Представители организации отметили, что российская вакцина будет одобрена после получения всех необходимых сведений и их проверки.