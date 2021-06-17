Вопрос, почему ВОЗ не регистрирует российскую вакцину, стоит достаточно остро, поскольку «Спутник V» прошел клинические исследования в России и в общем доказал свою эффективность. Чем европейцы аргументируют затягивание сроков?
На настоящий момент представители Всемирной организации здравоохранения провели уже несколько встреч с представителями производителя и, по их заявлению, уже приступили к анализу данных в части состава препарата, особенностей его производства и качества.
При этом ВОЗ запросил дополнительные сведения касаемо испытаний нашего препарата (как клинических, так и неклинических), а также особенностей его выпуска. Представители организации отметили, что российская вакцина будет одобрена после получения всех необходимых сведений и их проверки.
В Минздраве подчеркивают, что на настоящий момент времени никаких критических замечаний в отношении препарата со стороны инспекторов нет. И наглядным доказательством эффективности и доверия «Спутнику V» выступает тот факт, что вакцина прошла регистрацию уже в 67 странах мира и приобрела статус самой безопасной. Это не голословное утверждение, а результаты, которые страны получили на основе собственных независимых исследований.
Первой страной, не ставшей дожидаться одобрения российской вакцины Европейским агентством лекарственных средств, стала Венгрия. Затем к ней присоединилась Словакия.
Хотя раньше планировалось, что принятие решения о регистрации будет осуществлено в мае или июне, сейчас, как заявляет глава РПФИ (Российского фонда прямых инвестиций РФ) Кирилл Дмитриев, на это потребуется от одного до двух месяцев. То есть регистрация будет завершена не ранее сентября. При этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что затягивание регистрации российской вакцины обусловлено политическими аспектами. Таким способом Европа хочет подготовить почву для новой клеветнической антироссийской кампании и обвинить нашу страну в разжигании антипрививочного движения за границей.
В случае получения одобрения ВОЗ «Спутник V» войдет в перечень препаратов, разрешенных для закупок в глобальных масштабах при условии наступления чрезвычайной ситуации.
Источник:
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Доделываем третью фазу клинических испытаний - и регистрируемся!
Тридцать тысяч человек всего без антител. Половине - вслепую и случайно - "Спутник", остальным - физраствор.
Через шесть недель уже можно сравнивать результаты.
Суть иска
1. это не является ваккцинами, по мед.требованиям
2. испытания сокращены в 4 раза, некоторые этапы аннулированы
текст иска по ссылке, можете присоединиться
http://expert-doctors.site/statements/assotsiatsiya-vrachej-i-osvr-podali-v-sud-na-minzdrav-za-vaktsiny-prisoedinyajtes-k-isku/http://expert-doctors.site/statements/assotsiatsiya-vrachej-i-osvr-podali-v-sud-na-minzdrav-za-vaktsiny-prisoedinyajtes-k-isku/
Кто хотел привиться - привьётся и не принятой
Или это мы сейчас должны переживать за поступления Спутника на Европейский рынок
При этом ВОЗ запросил дополнительные сведения касаемо испытаний нашего препарата (как клинических, так и неклинических), а также особенностей его выпуска. Представители организации отметили, что российская вакцина будет одобрена после получения всех необходимых сведений и их проверки.
Как бы не повторилась история с вада, когда 5 лет орали, что родченков врет и никаких доказательств нет, а потом пришлось отдать эти пресловутые баночки и самому путину пришлось это признать