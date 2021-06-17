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Медленно, грустно и не очень точно: перспективы регистрации ВОЗ российской вакцины от коронавируса

Медленно, грустно и не очень точно: перспективы регистрации ВОЗ российской вакцины от коронавируса (3 фото)

Автор:
17 июня 2021 10:52
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцина   СПУТНИК V   воз   затягивание   коронавирус   пандемия   почемучка   регистрация   
1716
3

Вопрос, почему ВОЗ не регистрирует российскую вакцину, стоит достаточно остро, поскольку «Спутник V» прошел клинические исследования в России и в общем доказал свою эффективность. Чем европейцы аргументируют затягивание сроков?

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Метки: Вакцина   СПУТНИК V   воз   затягивание   коронавирус   пандемия   почемучка   регистрация   
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20  комментариев
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−19
Mana Aman Час назад
Тем временем в Израиле отменили уже маски даже в помещениях. А вы вирусологи-антипрививочники с 9 классами церковно приходской школы продолжайте неверить)))
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28k
LEPA 42 минуты назад
Ну,ясно дело,что супостаты виноваты в том,что Спутник не регистрируют в ВОЗ! Злые козни и повальная русофобия помешали производителю предоставить достоверные сведения обо всех аспектах испытания Спутника! И этой жижей нам предлагается уколоться,ещё и подписав соответствующую бумагу. Если у них от ВОЗ есть тайны,то про простого российского гражданина я вообще молчу.
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7k
Izrin Maria 2 часа назад
Чё вопросы спрашивать!
Доделываем третью фазу клинических испытаний - и регистрируемся!
Тридцать тысяч человек всего без антител. Половине - вслепую и случайно - "Спутник", остальным - физраствор.
Через шесть недель уже можно сравнивать результаты.
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−106
Кукулькан 2 часа назад
Все не так. Для капиталистов деньги это святое. Вакцина это деньги. Люди испуганные пандемией и готовые платить, это самые "жирные" клиенты. Никто из них не будет делиться барышами. Вакцину не одобрят, но признают как условную альтернативу. Это надо для увеличения потока туристов. Ведь турист это тоже деньги. Вопрос, кто больший паразит: люди или вирус?
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Пущай своим файзером и всякими астрами ширяются. Быстрее сдохнут и воздух будет чище
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17k
Vital Idol 2 часа назад
1 июня 2021 представители Независимой Ассоциации Врачей совместно с Общенародным Союзом Возрождения России (ОСВР) подали административный иск к Министерству здравоохранения в Тверской районный суд Москвы. Эксперты требуют признать незаконными решения Министерства здравоохранения Российской Федерации о регистрации вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, под наименованием «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка “Спутник V”), «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Ковивак».

Суть иска
1. это не является ваккцинами, по мед.требованиям
2. испытания сокращены в 4 раза, некоторые этапы аннулированы

текст иска по ссылке, можете присоединиться

http://expert-doctors.site/statements/assotsiatsiya-vrachej-i-osvr-podali-v-sud-na-minzdrav-za-vaktsiny-prisoedinyajtes-k-isku/http://expert-doctors.site/statements/assotsiatsiya-vrachej-i-osvr-podali-v-sud-na-minzdrav-za-vaktsiny-prisoedinyajtes-k-isku/
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Вот реально пофигу ,какой прививкой не прививаться. Принятой ВОЗ или не принятой.
Кто хотел привиться - привьётся и не принятой
Или это мы сейчас должны переживать за поступления Спутника на Европейский рынок
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Коль скоро против России ведётся откровенная экономическая война, то почему на этом-то фронте можно ждать послаблений? Насрать им на тех людей о которых они, якобы, денно и нощно пекутся.
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3k
Сергей С 3 часа назад
Ну мыж всякие модерны и файзеры не пустим в страну ибо нефиг, вот, собственно и ВОЗ (подотчетная пендосам) организация пытается чинить припоны. А кому надо спутник и так покупают без всяких ВОЗ.
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1k
Tiana 3 часа назад
А всего-то надо было с самого начала спокойно, качественно, в сответствии со всеми нормами протестировать вакцину, предоставить результаты и шла бы она сейчас повсюду в первых рядах. Вот уж воистину поспешишь - людей насмешишь.
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−52
Лучший Друг 3 часа назад
Понятно, что есть лоббизм и прочее. Но у воз явно есть, за что зацепиться. Даже из текста поста следует, что Россия не предоставила результаты исследований в нужном объёме.

При этом ВОЗ запросил дополнительные сведения касаемо испытаний нашего препарата (как клинических, так и неклинических), а также особенностей его выпуска. Представители организации отметили, что российская вакцина будет одобрена после получения всех необходимых сведений и их проверки.

Как бы не повторилась история с вада, когда 5 лет орали, что родченков врет и никаких доказательств нет, а потом пришлось отдать эти пресловутые баночки и самому путину пришлось это признать
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8k
Анатолий 3 часа назад
Запутенцы, вы настолько опарафинились, что верить ВАШИМ словам абсолютно невозможно. Любые ваши доказательства не стоят даже той бумажке, на которой они написаны.
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425
Васёк Анатолий 3 часа назад
А заанальщики святы, не опарафинены
Канешна
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