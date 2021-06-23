Начиная с декабря 2020 года, в нашей стране запущена программа вакцинации населения, которая сначала охватывала группы риска и отдельные категории граждан. А теперь стала повсеместной, а кое-где – и обязательной.

Очевидно, что слово «спутник» выступает отсылкой к космическим достижениям СССР. В 1957 году на околоземную орбиту был запущен «Спутник -1», открывший новую – космическую эру. Поэтому разработчики вакцины решили использовать это событие в качестве отправной точки и начала новой – эры человечества без опасной коронавирусной инфекции.

Что касается символа V, то, на первый взгляд, он представляет собой римскую цифру 5. Но в действительности это буква V, с которой начинается слово Victory (победа). То есть разработчики решили проявить гибкость и объединить в метафорическом названии эталон советских достижений с универсальным словом, понятным большинству.