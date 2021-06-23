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Верный «Спутник» человечества: чем обусловлен выбор названия вакцины от коронавируса?

Верный «Спутник» человечества: чем обусловлен выбор названия вакцины от коронавируса? (2 фото)

Автор:
23 июня 2021 10:16
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцина   ковид-19   коронавирус   название   пандемия   почемучка   спутник   
955
2

О том, почему вакцину назвали «Спутник», хоть на секунду задумывались многие, узнав о появлении в России первой зарегистрированной вакцины для профилактики КОВИД-19.

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Метки: Вакцина   ковид-19   коронавирус   название   пандемия   почемучка   спутник   
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523
Evita 2 часа назад
У нас сложилась трагикомичная ситуация. Люди поделились на тех, кто уже привился и на тех, кто ждёт российский Спутник. Так можно ждать второго пришествия. Никто к нам его завозить не собирается и следует прививаться тем, что есть. Модерна, Пфайзер и так далее. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это и всё, что следует знать по данной теме.
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−102
Сергей Полчаса назад
Я уверен, что разработчики антивирусных программ сами же и создают вирусы
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3k
skandere 2 часа назад
Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе ;

Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на 2 года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно.

Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм-то уже другой, так что как повезет, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это неточно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная;

маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль, но на самом деле не ужесточим, поэтому носите на подбородке как носили;

ограничения ужесточать не будем, но потом будем, все необязательно, зато отдыхайте, но работайте и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, все равно заболеете, но несильно, хотя может и сильно, но редко;

локдауна не будет, но эпид ситуация плохая, поэтому, наверное, будет, главное на лавочку в парке не садитесь, нельзя, но в Турцию можно и за туризм по регионам России кэшбек;

третьей волны нет, но индийский штамм нас накрыл, но в России ситуация улучшается, но ухудшается за счет Москвы, откуда потащат в регионы как в прошлом году, но у нас кэшбек за туризм по России, а Москва хаб, поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять маски, которые всё равно нужно носить, но необязательно, хотя и обязательно;

60% коллективного иммунитета нас спасут, но 60% уже было и не спасло, но это было от другого штамма, поэтому несчитово и нужно опять 60% от индийского, поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от индийского штамма не будет, вакцинируйтксь чем есть обязательно, но добровольно;

в общепите будут ковид-фри зоны, куда будут пускать только привитых, но для подростков прививки нет, поэтому их будем пускать непривитых, хотя новый штамм распространяет как раз молодежь, а привитые тоже могут заболеть...")
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212
Nane First NameLast skandere Час назад
Если заболеете, то Спутник ни при чём. +50% штраф за что-нибудь!!!


Если не заболеете - А ВЫ НЕ ВЕРИЛИ в Спутник! Стыдно! +50% штраф за что-нибудь!!!
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212
Nane First NameLast skandere Час назад
Чувак, вот это у тебя выброс здравомыслия!
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Почему? В честь опыта над животными https://ru.wikipedia.org/wiki/Белка_и_Стрелкаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Белка_и_Стрелка
Намек поняли, или совсем вам зомби-ящик мозги высосал?
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28k
LEPA 2 часа назад
И суток не прошло!
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Фишки просекли, что статьи про корону набирают кучу комментариев (=посещений) и заказали автору выпускать по одной ежедневно)))
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27k
Антон 3 часа назад
Верный «Спутник» человечества: чем обусловлен выбор названия вакцины от коронавируса?Посмотреть
Верный «Спутник» человечества: чем обусловлен выбор названия вакцины от коронавируса?
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5k
КремлеКот 3 часа назад
Помню многие на Фишках восхищались китайцами, мол как они быстро разобрались с ковидом.
А молодцы они потому что им даже в голову не приходит такая чушь, которую я здесь читаю про вакцинацию. У них уже вакцинировались миллиард человек !
А ещё они очень чётко выполняют требования власти, без QR-кода тебя никуда не пустят и нигде не обслужат.
А здесь прям все такие свободолюбивые, истинные егоры бероевы.
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11
mxxl КремлеКот 3 часа назад
Всё дело в том что китайцы доверяют властям, потому что за 20 лет уровень их жизни взлетел в прямом смысле слова, они видят что власти действительно заботятся о своём населении, улучшают их условия жизни и благосостояния (бензин только 4 раза дешевел). И судят любого не смотря на его заслуги, звания, положение.
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170
Chuchelo Patamkovoe КремлеКот Час назад
Учитель это призвание учёный тоже.
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4k
Фомич 3 часа назад
Сделал Пфайзером, никаких побочных...дальше видно будет.
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
Очевидно, что слово «спутник» означает, что вакцина станет постоянным спутником привившегося, заставят делать каждый год всю оставшуюся жизнь.
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9k
Максим 3 часа назад
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778
Александр 3 часа назад
Надо громогласно объявить об отмене через месяц БЕСПЛАТНОЙ вакцинации и по тарифу с 1 числа!!!!
Ряды антипривовичников будут толкаться локтями и давиться в коридорах прививочных пунктов
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15k
Maks Es 3 часа назад
В очереди, через пару недель прививаться иду Файзером.
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132
Лёха Maks Es 3 часа назад
Кожаной иглой по тухлой вене тебя ширнут.
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444
Владимир Maks Es 2 часа назад
Я Модерной прививался. После второй весь день колбасило не по-детски...
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478
Дмитрий 3 часа назад
Тэк. Политику я скрыл в ленте, как срыть прививочное говно?
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4k
Борис Карабанов 4 часа назад
Хорошая попытка, но - нет. Я уже привился. На следующий день после первой дозы температура к вечеру - 37,1 и легкая болезненность в месте укола. Всё. После второй ничего (значит, физраствор уже кололи!). Из других более неприятных "побочек" это назойливые просьбы заполнить дневник самонаблюдения на Госуслугах, а ещё на второй день накрылась микроволновка. Думаю. что излучение от прививочного чипа пересеклось с микроволнами.
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27k
lem02 4 часа назад
Зарегестрированной где? Да и: "Первая вакцина «Конвиденция» производства компании CanSino Biologics была одобрена в стране (Китай) для применения среди военнослужащих еще летом 2020 года, за полтора месяца до того, как в России зарегистрировали «Спутник V»..."
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