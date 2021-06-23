О том, почему вакцину назвали «Спутник», хоть на секунду задумывались многие, узнав о появлении в России первой зарегистрированной вакцины для профилактики КОВИД-19.
Начиная с декабря 2020 года, в нашей стране запущена программа вакцинации населения, которая сначала охватывала группы риска и отдельные категории граждан. А теперь стала повсеместной, а кое-где – и обязательной.
Очевидно, что слово «спутник» выступает отсылкой к космическим достижениям СССР. В 1957 году на околоземную орбиту был запущен «Спутник -1», открывший новую – космическую эру. Поэтому разработчики вакцины решили использовать это событие в качестве отправной точки и начала новой – эры человечества без опасной коронавирусной инфекции.
Что касается символа V, то, на первый взгляд, он представляет собой римскую цифру 5. Но в действительности это буква V, с которой начинается слово Victory (победа). То есть разработчики решили проявить гибкость и объединить в метафорическом названии эталон советских достижений с универсальным словом, понятным большинству.
Действие вакцины базируется на векторе аденовируса человека. Методика была хорошо изучена еще в 70-х годах. Вектор представляет собой своего рода транспортировочный инструмент, направляющий необходимый материал в клетки, ткани и органы. Оба укола «Спутника» содержат ген, который копирует вирус. Он не размножается в организме и, соответственно, не представляет опасности. Организм в качестве ответной реакции запускает иммунный ответ, обеспечивая уже настоящую защиту. Векторы несут разные составы генов. После выстраивания первого барьера делается вторая инъекция, еще больше укрепляющая иммунитет. И промежуток между инъекциями необходим, чтобы организм успел подготовиться к новому воздействию.
Что касается побочных эффектов, то чаще всего после инъекций наблюдаются головная боль, ломота в суставах, общая слабость, повышение температуры. По прошествии суток все приходит в норму. Пока что российская вакцина демонстрирует наибольший уровень безопасности по сравнению с зарубежными аналогами.
А вы сделали прививку? Планируете ее сделать?
Источник:
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Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на 2 года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно.
Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм-то уже другой, так что как повезет, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это неточно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная;
маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль, но на самом деле не ужесточим, поэтому носите на подбородке как носили;
ограничения ужесточать не будем, но потом будем, все необязательно, зато отдыхайте, но работайте и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, все равно заболеете, но несильно, хотя может и сильно, но редко;
локдауна не будет, но эпид ситуация плохая, поэтому, наверное, будет, главное на лавочку в парке не садитесь, нельзя, но в Турцию можно и за туризм по регионам России кэшбек;
третьей волны нет, но индийский штамм нас накрыл, но в России ситуация улучшается, но ухудшается за счет Москвы, откуда потащат в регионы как в прошлом году, но у нас кэшбек за туризм по России, а Москва хаб, поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять маски, которые всё равно нужно носить, но необязательно, хотя и обязательно;
60% коллективного иммунитета нас спасут, но 60% уже было и не спасло, но это было от другого штамма, поэтому несчитово и нужно опять 60% от индийского, поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от индийского штамма не будет, вакцинируйтксь чем есть обязательно, но добровольно;
в общепите будут ковид-фри зоны, куда будут пускать только привитых, но для подростков прививки нет, поэтому их будем пускать непривитых, хотя новый штамм распространяет как раз молодежь, а привитые тоже могут заболеть...")
Если не заболеете - А ВЫ НЕ ВЕРИЛИ в Спутник! Стыдно! +50% штраф за что-нибудь!!!
Намек поняли, или совсем вам зомби-ящик мозги высосал?
вот как двоечники надеются списать в последний момент)
Агрессивно пиарим вакцину и этим сразу внушаем отвращение и недоверие. Сами не прививаемся - недоверие усиливается. Проводим кампанию по вакцинации - типа заботимся о населении. В итоге, образ вроде положительный, заботливый, но люди не прививаются. Молодежь-то поболеет и останется, а число пенсионеров сократиться. Со всех сторон профит...
А молодцы они потому что им даже в голову не приходит такая чушь, которую я здесь читаю про вакцинацию. У них уже вакцинировались миллиард человек !
А ещё они очень чётко выполняют требования власти, без QR-кода тебя никуда не пустят и нигде не обслужат.
А здесь прям все такие свободолюбивые, истинные егоры бероевы.
И у нас судят, в том числе и губернаторов. Ты скажешь, что в Китае сразу к стенке ставят. Ставят, только это не особо помогает, коррупция всё равно остаётся.
Ряды антипривовичников будут толкаться локтями и давиться в коридорах прививочных пунктов
а) Жуткие "побочки", вплоть до рузрушения генома.
б) Если "побочек" нет, значит дурят народ и колят бесполезный физраствор.
(вариант "чипирование" уже малопопулярен)
Это логично, кто вирус разрабатывал и изучал, у кого были уже наработки, тот и вакцину первым выпустил.