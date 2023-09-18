20 интересных фактов из серии «Сегодня я узнал»

Никогда не помешает узнать больше о мире, в котором мы живём, хотя бы просто ради развлечения и удовольствия. Да и мозгу, чтобы не заржаветь, полезно получать время от времени новые порции информации!
1. Эрно Рубику, изобретателю кубика Рубика, потребовался месяц, чтобы собрать собственную головоломку
2. Трибуле, придворный шут короля Франции Франциска I, доставшийся ему «в наследство» от Людовика XII, был приговорён к смертной казни за неподобающий юмор и насмешки над монархом (а именно, пинок под зад)
Король позволил ему выбрать способ смерти, на что Трибуле ответил: «…Я выбираю умереть от старости». Его пощадили и заменили казнь изгнанием.
Они потеряли способность летать, не боятся хищников и утратили родные цветные пигменты — их камуфляж бесполезен, поскольку они живут только в неволе. Выживание шелкопрядов, включая поиск партнера, полностью зависит от человека.
Но Джин Родденберри сменил Марс на вымышленную планету Вулкан, потому что боялся, что люди уже высадятся на Марсе во время показа сериала и экранная информация о Марсе окажется устаревшей.
5. В 2005 году в Турции одна овца спрыгнула со скалы, и 1500 овец последовали за ней одна за другой
450 овец погибли, а остальные выжили, приземлившись на большую мягкую кучу своих товарок.
6. Муравьи, умирая, выделяют особое химическое вещество, помечающее их как мертвых. Один учёный воссоздал это химическое вещество и поместил его на живого муравья
Товарищи-муравьи продолжали приносить его на «кладбище», как бы он ни пытался вернуться в муравейник.
7. У японцев есть слово «Бушу-суру», которое переводится как «Делать как Буш» и означает рвоту
Отсылка появилась после того, как Джорджа Буша-старшего вырвало прямо на колени премьер-министру Японии.
8. Создатели игры Donkey Kong Country хотели, чтобы конгов озвучивали настоящие гориллы, и потратили кучу времени, записывая голоса горилл в зоопарке
В итоге они поняли, что гориллы на самом деле очень тихие и все эти записи не дают нужного для игры эффекта. Пришлось просить программистов добавить искусственную озвучку.
9. Хоботы слонов достаточно прочные, чтобы поднять и удерживать 350 кг, но при этом достаточно точные, чтобы расколоть скорлупу арахиса, не повреждая ядра
10. Фильм «Челюсти» напрямую способствовал росту охоты на акул и, как следствие, сокращению их популяции
Питер Бенчли сожалел о том, что написал бестселлер «Челюсти», по котором сняли картину: «Зная то, что я знаю сейчас, я никогда не смог бы написать эту книгу сегодня. Акулы не нападают на людей, и они определенно не таят злобу».
12. Гавайи считаются мировой столицей вымирания птиц. С момента прибытия людей на Гавайях вымерли 95 из 142 видов птиц, не встречающихся больше нигде в мире
13. Миф о том, что морковь улучшает зрение и помогает видеть в темноте, был пропагандой времен Второй мировой войны
14. Существует парадокс береговой линии: невозможно точно измерить длину береговой линии страны, и чем точнее измерение, тем больше становится длина — вплоть до бесконечности
15. В Шотландии более 30 000 озер со словом Loch в названии, и только одно озеро, у которого в названии есть слово Lake
16. Джиму Керри за фильм «Тупой и еще тупее» заплатили 7 миллионов долларов, а его партнер по фильму Джефф Дэниелс заработал всего 50 000 долларов
17. На чемпионате мира 2022 года Катар стал первой принимающей страной, проигравшей первый матч
А также первой принимающей страной, проигравшей все три матча, первой принимающей страной, выбывшей из турнира в двух матчах, и первой принимающей страной с нулем очков по итогам группового этапа.
18. Люди с нормальным весом и формой тела «яблоко» подвергаются более высокому риску смерти, чем люди с избыточным весом или ожирением с телом в форме груши или песочных часов
19. Когда Эдвин Хантер Макфарланд не смог уместить все буквы в первую тайскую пишущую машинку, он пропустил две согласные, что в конечном итоге привело к их устареванию
Источник: — переведено специально для fishki.net
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По японски иностранец - гайдзин.
По японски дурак - бака.
А вот словосочетание бака-гайдзин означает американец.
А это "слегка" не одно и то же. )