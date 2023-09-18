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20 интересных фактов из серии «Сегодня я узнал»

20 интересных фактов из серии «Сегодня я узнал»

Автор:
18 сентября 2023 14:12
Сообщество : Факты
Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   в сегодня лет я узнал   для любознательных   интересные факты   факты   хочу все знать   
1498
21

Никогда не помешает узнать больше о мире, в котором мы живём, хотя бы просто ради развлечения и удовольствия. Да и мозгу, чтобы не заржаветь, полезно получать время от времени новые порции информации!

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Король позволил ему выбрать способ смерти, на что Трибуле ответил: «…Я выбираю умереть от старости». Его пощадили и заменили казнь изгнанием.


Они потеряли способность летать, не боятся хищников и утратили родные цветные пигменты — их камуфляж бесполезен, поскольку они живут только в неволе. Выживание шелкопрядов, включая поиск партнера, полностью зависит от человека.


Но Джин Родденберри сменил Марс на вымышленную планету Вулкан, потому что боялся, что люди уже высадятся на Марсе во время показа сериала и экранная информация о Марсе окажется устаревшей.



450 овец погибли, а остальные выжили, приземлившись на большую мягкую кучу своих товарок.


Товарищи-муравьи продолжали приносить его на «кладбище», как бы он ни пытался вернуться в муравейник.



Отсылка появилась после того, как Джорджа Буша-старшего вырвало прямо на колени премьер-министру Японии.



В итоге они поняли, что гориллы на самом деле очень тихие и все эти записи не дают нужного для игры эффекта. Пришлось просить программистов добавить искусственную озвучку.



Питер Бенчли сожалел о том, что написал бестселлер «Челюсти», по котором сняли картину: «Зная то, что я знаю сейчас, я никогда не смог бы написать эту книгу сегодня. Акулы не нападают на людей, и они определенно не таят злобу».


А также первой принимающей страной, проигравшей все три матча, первой принимающей страной, выбывшей из турнира в двух матчах, и первой принимающей страной с нулем очков по итогам группового этапа.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   в сегодня лет я узнал   для любознательных   интересные факты   факты   хочу все знать   
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4  комментария
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90k
7guest 22 минуты назад
К №7.
По японски иностранец - гайдзин.
По японски дурак - бака.
А вот словосочетание бака-гайдзин означает американец.
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22k
BiZ 6 минут назад
очередной случай еьанутой логики. этот процесс очевидно имеет предел, который и будет абсолютно точным.
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8k
sedoisever 8 минут назад
Про береговую линию чутка переврано. Не длина береговой линии становится больше до бесконечности. Длины бесконечно малых изгибов береговой линии суммируются до бесконечности.
А это "слегка" не одно и то же. )
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21k
kσρβγς 11 минут назад
Комментарий к фото
Вот странно... И в России вот та же херня, больше 2-х миллионов озер - и ни одного с названием Лейк...
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