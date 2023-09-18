20 интересных фактов из серии «Сегодня я узнал»

Питер Бенчли сожалел о том, что написал бестселлер «Челюсти», по котором сняли картину: «Зная то, что я знаю сейчас, я никогда не смог бы написать эту книгу сегодня. Акулы не нападают на людей, и они определенно не таят злобу».