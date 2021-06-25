В Старом Осколе депутат публично уволил отказавшихся вакцинироваться сотрудников ТЦ

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о добровольной вакцинации сотрудников сферы услуг, предложив тем, кто отказывается от прививки искать другую работу. Оказалось, что мера с отстранением уже практикуется. В Старом Осколе еще в понедельник, 21 июня, из-за отказа от прививки работы лишились несколько сотрудников торгового центра.

Местный депутат и совладелец ТЦ "Боше" Игорь Барщук провел встречу с подчиненными, на которой рассказал о необходимости вакцинации от коронавируса. В ходе беседы он спросил есть ли в зале те, "кто сегодня по причине нежелания не желает поставить прививку от ковида". С места поднялись трое. Их Барщук отправил за вещами и сообщил, что с завтрашнего дня на рабочее место они не допускаются.

Таким образом, сотрудники были отстранены без сохранения зарплаты на период эпидемии. Что, в принципе, равносильно увольнению. Поскольку антиковидные меры по самым оптимистичным прогнозам будут сняты только в середине осени.