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В Старом Осколе депутат публично уволил отказавшихся вакцинироваться сотрудников ТЦ

В Старом Осколе депутат публично уволил отказавшихся вакцинироваться сотрудников ТЦ (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 17:19
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   видео   депутат   коронавирус   отстранение   работники   старый оскол   
1813
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А затем решил вдохновить работников своим примером и привился у них на глазах.

Источник:

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Метки: Вакцинация   видео   депутат   коронавирус   отстранение   работники   старый оскол   
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9k
БарНалей 2 часа назад
"Минтруд подтвердил журналистам законность решения Игоря Барщука. "
Таак, вот с этого моменто поподробнее. Хотелось бы узнать какой нормой права он руководствовался.
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−21
Чернов-Трубаров Полминуты назад
За таких никто не голосует, но они как-то набирают 97 процентов!
КАК ????????
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1k
Георгий 47 секунд назад
Будет смешно, если он сдохнет, ох как будет иронично.
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3k
Сергей 13 минут назад
Ну вот хоть убей,не верю я в эту вакцинацию.ну если всё так шоколадно почему всё наше"солнечное"правительство не прививается?солнцеликий вообще хрен проссыш чем кольнулся.если привился то чего до сих пор дистанцируется?сначала лимит доверия коту под хвост пустили а теперь орут волки.
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116
Alex Zorkiy 14 минут назад
Ох как лизнул! Ох как соснул!
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3k
Сергей 24 минуты назад
А сколько там людей было с антителами? правительство ау!депутаты?а вы также не хотите?не привился,с вещами на выход.а лучше без вещей.
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869
Вано Полчаса назад
Депураст...
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5k
Нестерин Сергей Полчаса назад
По самым оптимистичным прогнозам эта ... не закончится НИКОГДА. Очень уж удобный повод вылюбить любого. Всё как у Оруэлла в "1984". Слово в слово. Даже Ефремовский "Час быка" меркнет.
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3k
Владимир Полчаса назад
я не пойму,почему те кто привился так не навидят тех кто не хочет прививаться?если чел.привился ему не всё равно на тех кто не привился?он же защищён.ей Богу как сидоры,я долблюсь в зад и вы должны долбиться.скоро короно парады начнут устраивать.
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−108
vova old 40 минут назад
178 врачей из больницы пресбитериан хоспитал Хьюстон уволены за то что не согласились привиться. эти тo должны всё были знать и страхов у них не должно быть?
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5k
Александр Иванов 42 минуты назад
Медаль ему, дэпутату, от Сороса. Сейчас или попозже посмертно!
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5k
Андрей Крылов 46 минут назад
Не знаюнасколько это законно, но по-человечески я его поддерживаю! Типа свобода выбора? Свобода есть свободой, пока не нарушает чужую свободу! А зачем мне общаться с потенциальным разносчиком заразы? Я то привился. Мне проще. А сколько не то. чот не хотят, а не успели? И почему по причине массового бойкота прививок я должен ходиьт летом в жару в наморднике? Да хоть бы и не летом? И вообще страдать или не страдать от всякихкороновирусных ограничений? Там где привилось более половины людей тасих вспышек эпидемии нет! Много где люди за деньги в очередях стоять, чтоб привиться, а у нас бесплатно многим придуркам и лентяем лень уколосться сходить. Часто за пару сотен метров от дома! Ну не идиотизм ли?
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496
Дмитрий 54 минуты назад
Россияне аннулировали 70% туров в Краснодарский край на август(с) Из-за обязательной прививки. Делаем ставки как быстро её отменят там
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1k
zenon Час назад
Теперь понятно, что это враньё, будто в России эпоха развитого феодализма. Здесь только начальная стадия, в некоторых местах феодализма, но в основном эпоха бурного рабовладельчества. Надо ждать второго набега, который превратит страну во что-нибудь. Непонятно желание таки всех осчастливить уколами. Сколько нужно будет - вымрут, остальные останутся, идёт естественный отбор. Вирус испанка, тоже налетел, но скоро и скаюкался и никого не кололи.
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3k
Едондер пуп Час назад
Да все это постановка - что "увольнение", что прививка. Ждал полгода сам, не вакцинировался, теперь боится на кукан попасть, к вышестоящему - вот и устроил цирк с конями. Трое непривитых там, ага! Тогда по статистике вакцинации в этом ТЦ должно всего 4 человека работать.
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385
Ivan Ivanov Час назад
Колхоз - дело добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем.
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10
mxxl Час назад
Пора объединяться в профсоюзы опять, для начала.
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9k
BaZiL-44 Час назад
а не вызван ли этот скачок смертности населения увеличение количества вакцинированных?у моего коллеги отец,спустя неделю после вакцинации,слёг от инсульта.случайность?...
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547
Евген Час назад
Г,А,Н,Д,О,Н,!!!!
Проститутка Едроссовская!!
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1k
Incognito Час назад
"Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ДОБРОВОЛЬНОЙ (!!!!) вакцинации сотрудников сферы услуг, предложив тем, кто отказывается от прививки искать другую работу."
Это всё что нужно знать... Принципы Совка никуда не ушли. Добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ труд и всё остальное...как обычно...
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4k
RomaXz Час назад
Молодец
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