В Старом Осколе депутат публично уволил отказавшихся вакцинироваться сотрудников ТЦ

А затем решил вдохновить работников своим примером и привился у них на глазах.
Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о добровольной вакцинации сотрудников сферы услуг, предложив тем, кто отказывается от прививки искать другую работу. Оказалось, что мера с отстранением уже практикуется. В Старом Осколе еще в понедельник, 21 июня, из-за отказа от прививки работы лишились несколько сотрудников торгового центра.
Местный депутат и совладелец ТЦ "Боше" Игорь Барщук провел встречу с подчиненными, на которой рассказал о необходимости вакцинации от коронавируса. В ходе беседы он спросил есть ли в зале те, "кто сегодня по причине нежелания не желает поставить прививку от ковида". С места поднялись трое. Их Барщук отправил за вещами и сообщил, что с завтрашнего дня на рабочее место они не допускаются.
Таким образом, сотрудники были отстранены без сохранения зарплаты на период эпидемии. Что, в принципе, равносильно увольнению. Поскольку антиковидные меры по самым оптимистичным прогнозам будут сняты только в середине осени.
А это видео из Старого Оскола.— Жизнь в России (@RussianLife2021) June 24, 2021
Местный депутат уволил сотрудников ТРЦ, которые отказались прививаться.. pic.twitter.com/j5iKl8lkup
А после того, как "антипрививочники" покинули конференцию, депутат публично вакцинировался
Источник:
Минтруд подтвердил журналистам законность решения Игоря Барщука. Руководитель ведомства Антон Котяков заявил, что отказ от вакцинации без объективных причин действительно может стать причиной отстранения от работы.
И к слову, с 28 июня еще 8 российских субъектов введут обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан - в основном это сотрудники сферы обслуживания, здравоохранения и образования. Обязательная вакцинация уже действует в Москве, Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской и Свердловской областях, а также Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, Сахалине и Краснодарском крае.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РССП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) решили пойти дальше, и обратились к правительству с просьбой ввести обязательную вакцинацию всего взрослого населения России. Бизнесмены и профсоюзы хотят «допандемического уровня развития экономики и рынка труда». Также в письме отмечается, что в сложилась парадоксальная ситуация: Россия одна из первых зарегистрировала вакцину, а уровень вакцинации населения один из самых низких в мире.
За минувшие сутки в России коронавирус был выявлен у 20 393 человек, зафиксирован 601 случай летального исхода из-за осложнений, вызванных ковидом. Всего с начала пандемии в России было официально зафиксировано 5 409 088 случаев заражения, скончались - 132 064 человека.
Источник:
- Депутат-единоросс из Сибири публично признался в даче взяток
- В Крыму передрались тренеры юношеских футбольных команд
- Медсестра упала в обморок в прямом эфире после введения вакцины Pfizer
- В кемеровской поликлинике перед вакцинацией советуют получить церковное благословление
- Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Понравилось22
Таак, вот с этого моменто поподробнее. Хотелось бы узнать какой нормой права он руководствовался.
КАК ????????
При вакцинировании ты подписываешь, что все добровольно и что в случае чего никто ни за что не отвечает. Если ты считаешь что кто-то ущемляет твои права, то ты идешь в суд и там приносишь документы, что вот такой-то х..р иванович заразил тебя модным вирусом и ты после этого умер. После судебного решения можешь получить возмещение ущерба.
Доступно объясняю?
Обязательность не бывать с одной стороны.
У нас государство, по факту, отказалось от пенсий, образования, медицины, так что теперь ему никто ничего недолжен. Каждый сам за себя.
Ты же этого хотел?
Или как припёрло побежал как обоссаная собачка, аааа меня обижают, антимасочники обижают антишашлычников.
А намордник ты обязан носить, ибо начальник сказал что ты должен ходить в наморднике, значит будешь ходить в наморднике. Плебс не имеет право на свое мнение. Этот же начальник тебе теперь и говорит, что намордник ты носишь ибо этот вот х..р иванович отказывается колоть в себя х..р знает что.
Так что это всё твои проблемы. Страйдай, и кайся!
Профсоюзы есть. Но в основном марионеточные.
Проститутка Едроссовская!!
Это всё что нужно знать... Принципы Совка никуда не ушли. Добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ труд и всё остальное...как обычно...