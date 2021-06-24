Welcome to City 17: стройплощадки Подмосковья облетают дроны и напоминают о масках и соцдистанции

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К сегодняшнему дню коптеры облетели 70% площадок. И продолжат это делать до тех пор, пока эпидобстановка не станет лучше. Остается порадоваться, что дрон пока без пулемета.
В Московской области количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Чтобы напомнить о необходимости соблюдения защитных мер, стройплощадки региона будут ежедневно облетать дроны. Коптеры с громкоговорителями предупреждают о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Госстройнадзор сообщает, что в первую очередь коптеры посещают стройплощадки с низким индексом COVID-безопасности. И эти облеты будут продолжаться до тех пор, пока эпидобстановка в регионе не стабилизируется.
А потом вдруг вспомнили, как в свое время реализовывалась инициатива дезинфекции подъездов, и успокоились.
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С завтрашнего дня будет проводиться принудительная вакцинация населения на садово-огородных участках с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Как только дачник или дачница будут нагибаться на грядке естественным образом, обращая ягодичную мышцу к небу, летательный аппарат будет выпускать дротик в ягодицы, заряженный новейшей вакцинной Zh-oppa-2021.
Гражданам рекомендуется заранее намазать ягодицы кремом для обеспечения более глубокого проникновения вакцины.
Применение сковородок, засунутых в штаны, будет расцениваться как сопротивление законным требованиям властей.
Екклесиаст 1:10
См. Роберт Шекли "Страж-птица"...