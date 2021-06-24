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Welcome to City 17: стройплощадки Подмосковья облетают дроны и напоминают о масках и соцдистанции

Welcome to City 17: стройплощадки Подмосковья облетают дроны и напоминают о масках и соцдистанции (7 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 15:40
Сообщество : Пандемия
Метки: видео   дрон   коптер   коронавирус   маски   облет   пандемия   стройплощадки   
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К сегодняшнему дню коптеры облетели 70% площадок. И продолжат это делать до тех пор, пока эпидобстановка не станет лучше. Остается порадоваться, что дрон пока без пулемета.

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Метки: видео   дрон   коптер   коронавирус   маски   облет   пандемия   стройплощадки   
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17  комментариев
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6k
Игорь Мочалов 2 часа назад
По информации из надёжных, но неназванных источников.
С завтрашнего дня будет проводиться принудительная вакцинация населения на садово-огородных участках с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Как только дачник или дачница будут нагибаться на грядке естественным образом, обращая ягодичную мышцу к небу, летательный аппарат будет выпускать дротик в ягодицы, заряженный новейшей вакцинной Zh-oppa-2021.
Гражданам рекомендуется заранее намазать ягодицы кремом для обеспечения более глубокого проникновения вакцины.

Применение сковородок, засунутых в штаны, будет расцениваться как сопротивление законным требованиям властей.
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4k
samsr 37 минут назад
Пескин с воробушком все не наиграются
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10k
vvv 45 минут назад
Нетленка эпохи коронавируса
Ссылка youtu.be
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78
Шурман 47 минут назад
Есть очень интересная штука :) потом схожу в гараж и сфоткаю :) я бы эти дроники на свою сторону переманил :) Дальность 8 км и весь диапазон + постоянная связь с башнями
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2k
DerDimon Час назад
Тоже мне, Гордон Фриман нашелся. Сравнение не очень уместное.
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245
Nane First NameLast 3 часа назад
Anno 2070 в реальной жизни. Без масок и ПРЦ- тестов.
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
"Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот, это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас."
Екклесиаст 1:10

См. Роберт Шекли "Страж-птица"...
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1k
Руслан Новак 3 часа назад
Вот и ещё один способ срубить деньги. Вроде как маски заставляют одевать а по факту фотографируют и потом накатают десятки штрафов. За маски, перчатки, охрану труда и т.д. Ну конечно тем кто не положит в карман инспектору. Эти фото потом так удобно крутить, когда нужно вот они, а когда заплатили так и не было никаких фотографий. Карантин форева.
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7k
Ysik 3 часа назад
У нас в дачном поселке за нелегалами дроны гонялись, точнее загоняли их, а в проездах уже менты ловили. У меня на тот момент узбек подрабатывал, дорожки бетонировал, грядки для моей мамы делал, косил и т.д. Так мой работник переоделся в платье, косынку повязал и спокойненько продолжил делать грядки, в знаменитой дачной позе. Всех замели, а его не поймали.
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397
Сигизмунд Лазаревич Ysik Час назад
он в прошлой жизни был троцким.
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11k
Artem 3 часа назад
А год назад, мы над этим еще смеялись...
Ссылка coub.com
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40k
Raush 3 часа назад
Не так давно вышел закон, запрещающий сбивать дроны, летаюшие над частными участками. Ну теперь вот они - дроны
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