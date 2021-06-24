Песков предложил искать новую работу тем, кто не желает принудительно вакцинироваться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что в России вакцинация от коронавируса является абсолютно добровольной. Поэтому гражданам, работающим в сфере услуг, для которых прививка обязательна, следует искать работу в другой сфере.





«Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», - отметил Песков.





На уточняющий вопрос журналистов о том, может ли считаться добровольным выбор между потерей работы и вакцинацией, представитель Кремля ответил, что «это добровольность, потому что вы можете поменять работу».