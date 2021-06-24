Песков предложил искать новую работу тем, кто не желает принудительно вакцинироваться

Речь идет в первую очередь о работниках сферы услуг. При этом представитель Кремля назвал вакцинацию добровольной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что в России вакцинация от коронавируса является абсолютно добровольной. Поэтому гражданам, работающим в сфере услуг, для которых прививка обязательна, следует искать работу в другой сфере.
«Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», - отметил Песков.
На уточняющий вопрос журналистов о том, может ли считаться добровольным выбор между потерей работы и вакцинацией, представитель Кремля ответил, что «это добровольность, потому что вы можете поменять работу».
Тем временем московский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, пояснил работодателям, что согласно ст. 76 Трудового кодекса, они обязаны отстранять от работы сотрудников, которые отказались прививаться от ковида.
Однако во время отстранения сотруднику будет выплачиваться зарплата и начисляться стаж для получения оплачиваемого отпуска. Понятно, что далеко не каждый работодатель может позволить себе такую роскошь, поэтому он в то же время вправе перевести подчиненного на удаленную работу. При этом если сам работодатель нарушит предписание об обязательной вакцинации 60% сотрудников, его ждет штраф или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Сегодня также стало известно, что курорты Краснодарского края закрываются для непривитых от коронавируса. С 1 августа туристы не имеющие сертификата о вакцинации, не смогут заселиться в пансионаты, санатории и детские лагеря.
«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», - прокомментировал свое решение губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Уже с 1 июля в гостиницы Краснодарского края можно будет заселиться, лишь доказав отсутствие заболевания - то есть с предъявлением отрицательного результат ПЦР-теста.
Все дело в новом индийском штамме коронавируса. Тревогу уже бьют даже в Рязани. В больницы города стали попадать молодые люди от 25 лет в тяжелом состоянии. Мутировавший вирус теперь смертельно опасен не только для пожилых людей.
«В третью волну коронавирус стал злее и беспощаднее. Это индийский штамм. На потерю обоняния жалуются редко, болезнь начинается с боли в горле и высокой температуры. Осложнения теперь более грозные, а течение более тяжелое», - сообщил депутат облдумы Рязани Дмитрий Хубезов.
И судя по всему, все только начинается. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ситуация с коронавирусом улучшится только к середине осени.
А как вы относитесь к такому решению о "добровольной" вакцинации? Может на фоне происходящего мера оправдана?
в РФ в сфере услуг работают более 9 млн, куда по его мнению они уйдут?— Евлампий Христофорович (@Evlamp_Christ) June 24, 2021
Ну так решение суда будет очевидным. Тогда "можно подавать в суд" на суд ...))— Александровичъ (@Grolalex1) June 24, 2021
А если я буду на работе с антивирусным бэджем, можно? pic.twitter.com/6GB68nuES1— Р.Ф. Валиуллин (@valiullinrf) June 24, 2021
Источник:
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Нет не слышали.
Точно так в 30х годах в Германии набирал силу фашизм. Есть люди, а есть недолюди. А если не согласен в печь.
НО по любому всех записывают в ковид.
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Прекратите тыкать данными по тестам. Давайте говорить о реальном проценте больных. Больные - это не те,что с соплями, а те кому реально требуется медицинская помощь.
Израиль уже прошёл эту самую вакцинацию - и что ? Да всё по новому кругу
https://detaly.co.il/maski-shtrafy-i-privivki-bennet-o-blizhajshih-shagah-po-borbe-s-koronavirusom/?fbclid=IwAR1YmL8rEgPj4GFN1Dqjz0uO2WEFmsb50uO2d8hzuGQ3yywG2tlSLwyEvCohttps://detaly.co.il/maski-shtrafy-i-privivki-bennet-o-blizhajshih-shagah-po-borbe-s-koronavirusom/?fbclid=IwAR1YmL8rEgPj4GFN1Dqjz0uO2WEFmsb50uO2d8hzuGQ3yywG2tlSLwyEvCo
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Ситуация диктует новые условия, создаются новые правила. Не хочешь играть по новым правилам - выходи из-за стола. Жестко? Иначе не получается.
Честно говоря, уже задолбало в последние дни швыряние словами "сегрегация", "дискриминация".
И что интересно. Потерять работу - это плохо. Но как бы и не смертельно.
Что-нибудь придумаем, ответил Президент.