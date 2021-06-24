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Песков предложил искать новую работу тем, кто не желает принудительно вакцинироваться

Песков предложил искать новую работу тем, кто не желает принудительно вакцинироваться (9 фото)

Автор:
24 июня 2021 15:10
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   Дмитрий Песков   добровольность   коронавирус   ограничения   смена работы   
923
9

Речь идет в первую очередь о работниках сферы услуг. При этом представитель Кремля назвал вакцинацию добровольной.

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Метки: Вакцинация   Дмитрий Песков   добровольность   коронавирус   ограничения   смена работы   
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26  комментариев
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4k
Свирепый Бамбр 57 минут назад
Проститутка усатая.
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77
Александр 7 минут назад
Конституция? Права человека?
Нет не слышали.
Точно так в 30х годах в Германии набирал силу фашизм. Есть люди, а есть недолюди. А если не согласен в печь.
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1k
Mais Profoza 8 минут назад
народ - стадо. Достаточно неделю продержаться всем , и не выходить на работу , сразу пойдут на попятную со своей принудиловкой...
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6k
workmen77 10 минут назад
Если они обязывают всех привиться, то тогда нужно убрать подпись прививаемого о том, что он всю ответственность берет на себя. А то в случае, если через день после прививки у тебя случайно оторвется тромб, потом не говорили, что его никто не заставлял - он сам подписал бумажку.
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40k
Raush 15 минут назад
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41k
Соломей 18 минут назад
ну, про него ВВП сказал, что он пургу несёт.а давайте не продавать сиги и спиртное, от него в 100 раз больше умирает!не, не тема?а может песок навалится на наркоту, от которой молодёжи мрёт больше чем от всего остального? тоже, не тема?
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36
All_Ex 21 минуту назад
а песков уже вакцинировался или новую работу подыскивает?
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3k
AlekseiTFS 22 минуты назад
Попутно вспоминаем презентацию главрача самой упакованной больницы России. (есть в инете) Там он русским в красках расписал, что у него в больнице умирает 73 % -ОТ СЕПСИСА / страшно представить какой процент в не шибко навороченных медучреждениях.
НО по любому всех записывают в ковид.
====
Прекратите тыкать данными по тестам. Давайте говорить о реальном проценте больных. Больные - это не те,что с соплями, а те кому реально требуется медицинская помощь.
Израиль уже прошёл эту самую вакцинацию - и что ? Да всё по новому кругу
https://detaly.co.il/maski-shtrafy-i-privivki-bennet-o-blizhajshih-shagah-po-borbe-s-koronavirusom/?fbclid=IwAR1YmL8rEgPj4GFN1Dqjz0uO2WEFmsb50uO2d8hzuGQ3yywG2tlSLwyEvCohttps://detaly.co.il/maski-shtrafy-i-privivki-bennet-o-blizhajshih-shagah-po-borbe-s-koronavirusom/?fbclid=IwAR1YmL8rEgPj4GFN1Dqjz0uO2WEFmsb50uO2d8hzuGQ3yywG2tlSLwyEvCo

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151
Андрей Ы. AlekseiTFS 13 минут назад
Смертей от ковида в Израиле - ноль. Да, Израиль прошёл вакцинацию.
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28
Павел 23 минуты назад
Я вот самого главного понять не могу: ну если вакцинированные самые умные и болезнь их не возьмёт, нахрена заставлять других это делать? Вколол компота и сиди смотри как другие мрут
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11k
Artem Полчаса назад
Ссылка coub.com
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4k
Борис Карабанов 36 минут назад
Интересно, давным давно для устройства на работу необходим медосмотр. Ну, нельзя вот, эпилептику работать на башенном кране. Почему до сих пор никто не скулил о "дискриминации" по состоянию здоровья, если "любая дискриминация запрещена"? А ещё по образованию, по опыту - кругом одна сплошная "дискриминация"! Тираны, они в такси, вообще, только с правами набирают! Свободу!
..................................................
Ситуация диктует новые условия, создаются новые правила. Не хочешь играть по новым правилам - выходи из-за стола. Жестко? Иначе не получается.
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14k
Serg2001 40 минут назад
Я немного запутался уже. Вот есть требование к профессиям, имеющим отношение к питанию людей. Это требование иметь санитарную книжку и регулярно проходить медосмотр. Пришел повар устраиваться на работу без санитарной книжки, а ему от ворот поворот. Просрочена санитарная книжка и повара уже не имеют права допустить до работы с продуктами. Этим правилам уже тыща лет. И никого это не возмущало... Да мало ли есть ограничений по допуску к той или иной работе. Сейчас новое правило в связи с этим Ковидом. Требование вакцинироваться, если работаешь с людьми. Или это другое?
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4k
Иван 42 минуты назад
А если вам не нравится Путин, у*бывайте из страны.
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2k
Ivan 45 минут назад
Вакцина-вакцина-вакцина... Последнее, что так пиарили, была МММ. Нормальные вещи в таком пиаре не нуждаются.
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3k
AlekseiTFS 47 минут назад
Если бы со сменой работы - от тебя отстали, а то ведь лесничим уйдёшь в тайгу и там найдут. Скажут - можешь белок поперезаражать.
И что интересно. Потерять работу - это плохо. Но как бы и не смертельно.
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63k
7guest 48 минут назад
Говорят, на церемонии награждения Гинцбург пожаловался Президенту, что ему не хватает мышей для опытов с вакциной.
Что-нибудь придумаем, ответил Президент.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
54k
4k
Иван 52 минуты назад
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику НЕ начисляется (76 ст. ТК РФ).
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22k
Батончик с маком 55 минут назад
Давеча ехал на троллейбусе, так там кондуктор вся в соплях кашляла аж маска слетала. И скольких она за день заразить может? Так что на такой работе либо в скафандре, либо пусть вакцинируются
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