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Мышка взывает о помощи, находясь в тисках мощного тела питона

Мышка взывает о помощи, находясь в тисках мощного тела питона (5 фото)

Автор:
24 июня 2021 08:23
Сообщество : Животные
Метки: животные   мышка   питон   природа   фото   
303
5
Раскинув лапы и разинув рот — кажется, что в таком положении мышь словно умоляет о помощи, когда её беспощадно душит метровый питон, прежде чем съесть грызуна целиком.
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Метки: животные   мышка   питон   природа   фото   
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3  комментария
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255
Мурчелло 3 часа назад
Грустно наблюдать ему.Больной ублюдок.
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Диагноз 3 часа назад
Сайт хорошего настроения...
Возможно кому то необходимо для поднятия настроения смотреть как душат мышей, но не мне...
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