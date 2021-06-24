Мышка взывает о помощи, находясь в тисках мощного тела питона

И хотя питонов можно приучить есть замороженных мышей, большинство из них предпочитают есть только живую добычу, которую они убили сами — вот почему Джульфикри дал своему питомцу именно живую добычу.



«И хотя я был счастлив и взволнован, когда сделал эти снимки, мне было очень грустно наблюдать за мышью, когда она в свои последние моменты боролась за [жизнь]», — сказал он.