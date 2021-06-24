Мышка взывает о помощи, находясь в тисках мощного тела питона

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Раскинув лапы и разинув рот — кажется, что в таком положении мышь словно умоляет о помощи, когда её беспощадно душит метровый питон, прежде чем съесть грызуна целиком.
Снимки были сделаны 48-летним владельцем рептилий Дзулом Джульфикри (Dzul Dzulfikri) из Индонезии, когда он в начале этого года кормил своего питомца живой мышью.
Джульфикри бросил мышь в клетку питона, а затем схватил камеру, когда хищник, поймав свою добычу, стал её сдавливать, чтобы уже через 5 минут полностью задушить обречённое создание.
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И хотя питонов можно приучить есть замороженных мышей, большинство из них предпочитают есть только живую добычу, которую они убили сами — вот почему Джульфикри дал своему питомцу именно живую добычу.
«И хотя я был счастлив и взволнован, когда сделал эти снимки, мне было очень грустно наблюдать за мышью, когда она в свои последние моменты боролась за [жизнь]», — сказал он.
«И хотя я был счастлив и взволнован, когда сделал эти снимки, мне было очень грустно наблюдать за мышью, когда она в свои последние моменты боролась за [жизнь]», — сказал он.
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Возможно кому то необходимо для поднятия настроения смотреть как душат мышей, но не мне...