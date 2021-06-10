Пенис ехидны - одна из главных загадок животного мира

Во время эрекции у самца ехидны задействуются одновременно только две головки из четырех, а во время семяизвержения они чередуются между собой. Это может быть связано с тем, что у самки ехидны есть сразу два репродуктивных тракта. Исследователи также предположили, что пара может иметь половой акт несколько раз, возможно, используя все головки в ходе спаривания. Вот такой процесс задумала природа!