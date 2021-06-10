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Пенис ехидны - одна из главных загадок животного мира

Пенис ехидны - одна из главных загадок животного мира (4 фото)

Автор:
10 июня 2021 20:56
Сообщество : Животные
Метки: гениталии   дикая природа   дикие животные   ехидна   животные   пенис   природа   фото   
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Ученые давно ломают голову, изучая половой орган самцов ехидны. Эти млекопитающие обладают очень необычным пенисом с четырьмя головками, который может выполнять несколько функций. В то же время, через него ехидна не справляет естественную нужду. Недавно австралийские ученые описали еще пару особенностей детородного органа ехидн.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гениталии   дикая природа   дикие животные   ехидна   животные   пенис   природа   фото   
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8  комментариев
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13k
Patmaz 45 минут назад
Так вот ты какой, квадратный многочлен...
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3k
Allmaster 6 минут назад
Это не головки, это присоски, тупые ученые ))
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9k
Сережа 8 минут назад
Бог: создает прекрасный мир, полный удивительных созданий, больших и малых.
Дьявол:
- Эй, я тоже хочу!
Бог, отпинывая ногой Австралию:
- Вон там тренируйся, сколько хочешь.
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43k
parallax Полчаса назад
Интересно, какой чудозвон догдумался назвать член, детородным органом? Детородный орган называется совсем по другому, а фаллос - это детозачатный орган.
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750
Татьяна Юсова 39 минут назад
Какая только фигня не живет в Австралии!
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5k
ДеониS 48 минут назад
Спасибо что напомнили
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