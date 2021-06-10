Пенис ехидны - одна из главных загадок животного мира

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Ученые давно ломают голову, изучая половой орган самцов ехидны. Эти млекопитающие обладают очень необычным пенисом с четырьмя головками, который может выполнять несколько функций. В то же время, через него ехидна не справляет естественную нужду. Недавно австралийские ученые описали еще пару особенностей детородного органа ехидн.
Ехидны - млекопитающие, внешне похожие на дикобразов и обитающие в Австралии, Новой Гвинее и островах в проливе Басса. "Очень странный и необычный" пенис этих зверьков уже долгое время остается загадкой для исследователей, которые до сих пор не понимают, почему у него четыре головки. Тот самый орган составляет треть тела млекопитающего в состоянии эрекции (сама ехидна вырастает до 30-45 см).
Ученые из Университета Квинсленда давно исследуют ехидн и их причудливые пенисы, но их выводы сводятся к тому, что "таким его создала природа". Одна из версий - такой орган нужен самцу для того, чтобы угодить ненасытной самке ехидны, которая может спариваться с дюжиной самцов во время овуляции. Это доказывает недавняя находка ученых - они обнаружили в органах одной умершей самки ехидны семенную жидкость 11 разных самцов.
Во время эрекции у самца ехидны задействуются одновременно только две головки из четырех, а во время семяизвержения они чередуются между собой. Это может быть связано с тем, что у самки ехидны есть сразу два репродуктивных тракта. Исследователи также предположили, что пара может иметь половой акт несколько раз, возможно, используя все головки в ходе спаривания. Вот такой процесс задумала природа!
"Пенис ехидны странный не только по внешнему виду, но и тем, что он не участвует в мочеиспускании - моча выходит из его основания. Эта анатомия уникальна по сравнению с другими видами млекопитающих," - говорит доктор Стив Джонстон. Несмотря на то, что ехидны широко распространены в Австралии, они остаются малоизученными. Исследователи планируют дальше изучать репродуктивную систему этих зверьков - в том числе чтобы спасти один из исчезающих видов в Новой Гвинее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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