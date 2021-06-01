Впервые за 3000 лет в Австралии появились тасманийские дьяволы

Обычно самка дьявола рожает 20-30 щенков, из которых выживают только те, кто успел прикрепиться к соскам в ее сумке. Остальных детенышей самка съедает, а самые сильные растут у нее в сумке примерно четыре месяца. Чаще всего выживает больше самок, чем самцов. В течение полугода щенки покидают мать и становятся самостоятельными. Средняя продолжительность жизни этих зверьков составляет 8 лет.