Впервые за 3000 лет в Австралии появились тасманийские дьяволы

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Тасманийские дьяволы родились на материковой части Австралии, где этот вид вымер три тысячи лет назад из-за собак динго. Это хорошие новости для защитников животных, которые с 2011 года пытаются спасти популяцию этих зверьков.
В австралийском заповеднике дикой природы Баррингтон появились на свет семь щенков тасманийского дьявола, и это - впервые за 3000 лет. В результате деятельности человека и появления собак динго, эти хищные зверьки вымерли на материковой части Австралии. Он обитали лишь на острове Тасмания, однако, с 1996 года они начали исчезать из-за болезни DFTD (болезнь лицевых новообразований тасманийского дьявола).
Сегодня дьяволы имеют статус исчезающего вида - в дикой природе их насчитывается 25 тысяч. Но защитники животных и ученые активно стараются восстановить популяцию зверьков. Например, в 2011 году компания Aussie Ark выпустила в дикую природу материковой Австралии 26 особей, и только сейчас программа сохранения дала результат. Семь щенков, которые родились в заповеднике - надежда на восстановление вида.
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Обычно самка дьявола рожает 20-30 щенков, из которых выживают только те, кто успел прикрепиться к соскам в ее сумке. Остальных детенышей самка съедает, а самые сильные растут у нее в сумке примерно четыре месяца. Чаще всего выживает больше самок, чем самцов. В течение полугода щенки покидают мать и становятся самостоятельными. Средняя продолжительность жизни этих зверьков составляет 8 лет.
Тасманийский дьявол считается самым крупным среди сумчатых хищников. Вес взрослых особей достигает 12 кг, длина тела - 50-80 см. Они крайне прожорливые создания - суточная норма пищи дьявола равна 15 процентам от веса тела. Их рацион разнообразен - мелкие и средние млекопитающие, змеи, насекомые, птицы, клубни и корни растений, падаль. По данным ученых, эти зверьки делают полезное дело для экологии - помогают регулировать численность диких вредителей, таких как лисицы и дикие кошки.
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