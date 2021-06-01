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Впервые за 3000 лет в Австралии появились тасманийские дьяволы

Впервые за 3000 лет в Австралии появились тасманийские дьяволы (6 фото)

Автор:
01 июня 2021 18:46
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Тасманийский дьявол   дикая природа   дикие животные   животные   новости   природа   фото   
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Тасманийские дьяволы родились на материковой части Австралии, где этот вид вымер три тысячи лет назад из-за собак динго. Это хорошие новости для защитников животных, которые с 2011 года пытаются спасти популяцию этих зверьков.
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Метки: Австралия   Тасманийский дьявол   дикая природа   дикие животные   животные   новости   природа   фото   
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