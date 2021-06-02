Носорог сыграл на синтезаторе в честь своего 12-летия

Бандху (Bandhu) живет в зоопарке Денвера, США, с раннего возраста. Недавно смотрители внезапно открыли у него талант и любовь к игре на синтезаторе. Они обучали носорога играть на инструменте в качестве умственной стимуляции, необходимой этим животным. Но Бандху это так понравилось, что он начал с удовольствием сочинять композиции с помощью своей верхней губы.