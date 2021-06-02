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Носорог сыграл на синтезаторе в честь своего 12-летия

Носорог сыграл на синтезаторе в честь своего 12-летия (5 фото + 1 видео)

Автор:
02 июня 2021 17:12
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарк   носорог   носороги   природа   фото   
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Бандху - носорог, который живет в зоопарке Денвера, США. Недавно смотрители открыли у этого красавца талант - оказалось, носорог может играть на синтезаторе с помощью верхней губы, и делает это с удовольствием. Послушайте произведение, которое Бандху сочинил на свой день рождения!

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарк   носорог   носороги   природа   фото   
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2  комментария
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58k
Опиум для народа 3 часа назад
А у меня кот талантливо и супербыстро печатает на клавиатуре...

Вы там совсем дебилы что-ли?
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11k
ss 2 часа назад
Талантливый, говоришь?... Ну-ну...
---
- Вы ишите машинистку?
- Да. А вы умеете быстро печатать?
- Разумеется!!!
- И как быстро вы печатаете?
- Полторы тысячи знаков в минуту.
- ?!!! Что?!!!... Да вам, с такой скоростью, нужно в книгу рекордов Гинесса заявку подавать!
- Да я уже подавала...
- И?
- Понимаете... Печатаю-то я очень быстро, но всегда такая хрень получается!
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