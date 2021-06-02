Носорог сыграл на синтезаторе в честь своего 12-летия

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Бандху - носорог, который живет в зоопарке Денвера, США. Недавно смотрители открыли у этого красавца талант - оказалось, носорог может играть на синтезаторе с помощью верхней губы, и делает это с удовольствием. Послушайте произведение, которое Бандху сочинил на свой день рождения!
Бандху (Bandhu) живет в зоопарке Денвера, США, с раннего возраста. Недавно смотрители внезапно открыли у него талант и любовь к игре на синтезаторе. Они обучали носорога играть на инструменте в качестве умственной стимуляции, необходимой этим животным. Но Бандху это так понравилось, что он начал с удовольствием сочинять композиции с помощью своей верхней губы.
В мае Бандху исполнилось 12 лет, и он сыграл собственное произведение на синтезаторе в свой день рождения. Игру носорога записали на видео, которое набрало уже миллионы просмотров. Зрители восхищались тем, какой Бандху молодец. Теперь смотрители будут чаще приносить инструмент, чтобы носорог на нем поиграл.
"В свое 12-летие Бандху решил порадовать нас и посетителей своим особым произведением на синтезаторе. Игра на инструменте - один из способов, которым мы помогаем ему развиваться физически и умственно," - рассказал смотритель денверского зоопарка.
Игра талантливого Бандху:
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Вы там совсем дебилы что-ли?
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- Вы ишите машинистку?
- Да. А вы умеете быстро печатать?
- Разумеется!!!
- И как быстро вы печатаете?
- Полторы тысячи знаков в минуту.
- ?!!! Что?!!!... Да вам, с такой скоростью, нужно в книгу рекордов Гинесса заявку подавать!
- Да я уже подавала...
- И?
- Понимаете... Печатаю-то я очень быстро, но всегда такая хрень получается!