Ученые обнаружили жутковатую морскую звезду с десятками зубов

По мнению ученых, на основе данных ДНК эта змеехвостка могла обитать в океане еще 180 миллионов лет назад. Ее можно назвать реликтовым видом, так как предположительно все это время она не эволюционировала. "Это совершенно уникальный и ранее не описанный вид, единственный в своем роде. Последние подобные древние находки - рыба-целакант (Coelacanthiformes) или туатара (Sphenodon)," - говорит исследователь Тим О'Хара.