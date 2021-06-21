Ученые обнаружили жутковатую морскую звезду с десятками зубов

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Морские биологи обнаружили в южной части Тихого океана новый вид морской звезды - офиуру или змеехвостку Ophiojura. У загадочного и жутковатого на вид существа имеется восемь щупалец, покрытых острыми шипами, и восемь рядов острых зубов.
Эту уникальную находку сделала команда ученых во время экспедиции EXBODI в южной части Тихого океана. Офиура или змеехвостка Ophiuroidea - дальняя родственница морской звезды, и выглядит она довольно устрашающе. Ранее ее находили только в 2011 году на вершине подводной горы под названием Банк Дюран у берегов Новой Каледонии, Франция. Тогда змеехвостку нашли на глубине 500 метров.
У загадочной звезды восемь щупалец длиной по 10 сантиметров, покрытых шипами, а также восемь рядов острых зубов. Щупальца змеехвостка использует для передвижения по морскому дну, а зубы - для измельчения добычи. Тим О'Хара, старший куратор музея Виктории в Австралии, предположил, что Ophiojura exbodi - это не просто новый вид хрупкой звезды, а новый род и новое семейство иглокожих.
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По мнению ученых, на основе данных ДНК эта змеехвостка могла обитать в океане еще 180 миллионов лет назад. Ее можно назвать реликтовым видом, так как предположительно все это время она не эволюционировала. "Это совершенно уникальный и ранее не описанный вид, единственный в своем роде. Последние подобные древние находки - рыба-целакант (Coelacanthiformes) или туатара (Sphenodon)," - говорит исследователь Тим О'Хара.
Ученые утверждают, что это последняя особь офиуры, которую удалось отыскать - больше таких они не встретят. В июле команда запускает еще одну экспедицию для исследования подводных гор в Индийском океане. Они надеются сделать больше подобных открытий на океанских глубинах.
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