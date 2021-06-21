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Ученые обнаружили жутковатую морскую звезду с десятками зубов

Ученые обнаружили жутковатую морскую звезду с десятками зубов (6 фото)

Автор:
21 июня 2021 12:56
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   морская жизнь   морские обитатели   находки   природа   ученые   фото   
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Морские биологи обнаружили в южной части Тихого океана новый вид морской звезды - офиуру или змеехвостку Ophiojura. У загадочного и жутковатого на вид существа имеется восемь щупалец, покрытых острыми шипами, и восемь рядов острых зубов.

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Метки: дикая природа   животные   морская жизнь   морские обитатели   находки   природа   ученые   фото   
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32k
Опаньки 3 часа назад
последняя на планете и ту выловили

ученые такие ученые
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Frank Borman 42 минуты назад
Офиура, от греческого офис = змея и ура = хвост.
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